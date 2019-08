Trupa Festivalului AWAKE, The Funkers – momente de neuitat!

Share



Grupul „The Funkers”, format din nouă studenți ai Universității de Arte Târgu-Mureș (UAT), au adus teatrul și voia bună și la această ediție a festivalului boutique AWAKE. Trupa, formată încă de la prima ediție a festivalului, și-a căpătat numele doar anul trecut, inspirat de tema acelei ediții, și anume „New Funky Royals”, pe care au decis să îl păstreze.

Aceștia au activat în cadrul Feed Your Mind AWAKE, unde au ținut spectacole de improvizație la finalul fiecărei zile, idee adusă de Roxana Cojocaru, cea care se ocupa de această platformă.

„A avut ideea de a încheia fiecare zi de speechuri cu un moment artistic. Și așa s-a născut ideea de a face câteva exerciții de improvizație la finalul fiecărei zile de Feed Your Mind. Am început cu 15 minute, și am ajuns la o oră alocată acestor momente”, a spus Cristi Bojan, regizorul care a coordonat spectacolele trupei The Funkers în cadrul evenimentului și membru al echipei de comunicare a acestuia.

Prin interactivitate și prin simplu umor, tinerii actori au făcut până și cei mai serioși și dezinteresați spectatori să râdă cu lacrimi. Și pe mine personal m-au impresionat, cel mai tare chiar, dintre toate activitățile disponibile în cadrul festivalului, ceea ce înseamnă foarte mult, deoarece toate erau foarte interesante și distractive.

Spectacole de teatru

De asemenea, cei de la Funkers au participat și în două spectacole de teatru în cadrul acestui festival; este vorba de „Bohemian Rap” și de „Intim”, amândouă piese în regia lui Cristi Bojan. „Bohemian Rap”, scris de Carmen Ghiurco, „are la bază discuții, dezbateri, improvizații, născute la repetițiile cu actorii pe tema boem/boemie. Am vrut să creăm un spectacol pe tema ediției de anul acesta a AWAKE, care a fost Bohemian Blast. Am încercat să descoperim ce înseamnă boemia, cum identificăm și cum se comportă o persoană boemă. Și ce părere are publicul, pe de altă parte, despre asta”, a explicat regizorul. „Descrierea autoarei textului suna așa: <<De ce plânge un boem? Ce-i aia boemie? Cine e boem veritabil și cine nu? Nouă actori, un regizor și un dramaturg în formare au încercat să găsească răspuns la aceste întrebări. O creație colectivă în interiorul căreia ludicul se îmbină cu seriozitatea. Un spectacol – călătorie prin povești reale, întâlniri spontane – sau nu – care au scopul de a familiariza publicul cu boemia și noul val de boemi. O invitație într-o lume fascinantă pe care ne dorim să o descoperim împreună cu publicul. Bohemian Rap – un spectacol fresh și energic. Un spectacol cu mai multe povești și o echipă de actori tânără și plină de viață!>>”

Cealaltă piesă, „Intim”, a fost scrisă de Roxana Pântice, și prezintă întâmplări din viața unor oameni complecși, verosimili. În cuvintele autoarei, „Intim înseamnă… oameni plini de viată, oameni care respiră apăsat, mint, zâmbesc sau nu, se privesc, se întreabă, își răspund, se frământă. Oameni care iubesc. Mai ales pe ei înșiși. … o înlănțuire de vieți perfect valabilă timpurilor noastre. Poveștile se succed fără a exista în mod neapărat o relație de cauză-efect, ele creează lumea în care interesul personal și situația dictează acțiunea. … situații din viețile unor oameni la care ei reacționează diferit, situații de o moralitate discutabilă. Pentru că nimeni nu are doar două fețe, nimeni nu e moral sau imoral și atât. Și de fapt, ce mai înseamnă moral sau imoral când vine vorba de dragoste și dorința de a nu fi pierzătorul în jocul ăsta?”

Grupul este format din nouă studenți foarte talentați de la UAT, și anume Rareș Toncian, Narcis Zamfir, Alexandru Crefelean, Dragoș Florea, Denisa Rogoz, Renata Mladoniczky, Larisa Dobrin, Denis Demian, Mădălina Popa, pe care sper că îi vom vedea și la ediția viitoare a Festivalului AWAKE.

Alex Ionuț ORBAN