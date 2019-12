INCREDIBIL!!! Au golit Mureșul pentru a goli bazinul de canotaj, dar bazinul de canotaj e aproape plin!

Share



Cotidianul Zi de Zi vă prezintă fotografii realizate joi, 5 decembrie, în zona ecluzei care face legătura între râul Mureș și bazinul de canotaj din incinta Complexului de Agrement și Sport ”Weekend” din Târgu-Mureș, care demonstrează faptul că operațiunea de golire a bazinului de canotaj, care s-a vrut a fi realizată prin scăderea nivelului apei cu câțiva metri în amonte de barajul vechi, și implicit cu decimarea unei importante populații de pești, a fost inutilă.

ABA Mureș: Scăderea nivelului apei din Râul Mureș, ”necesară pentru golirea lacului de canotaj”

Cu o zi înainte, în 4 decembrie, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă (ABA) Mureș, prin subunitatea sa Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, au efectuat manevre de scădere a nivelului râului Mureș în secțiunea amonte de Barajul de priză nr. 1 (barajul vechi) din municipiul Târgu-Mureș.

”În data de 4 decembrie a.c., Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin subunitatea sa Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, a efectuat manevre de scădere a nivelului râului Mureș în secțiunea amonte de Barajul de priză nr. 1 (barajul vechi) din municipiul Târgu-Mureș. Această activitate s-a efectuat la cererea Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”. Solicitarea a fost făcută în data de 12 noiembrie a.c., cu scopul efectuării lucrărilor de punere în siguranță a echipamentelor hidromecanice care deservesc lacul de canotaj. Scăderea nivelului apei din râul Mureș, pe sectorul menționat, a fost necesară pentru golirea lacului de canotaj (solicitare care ne este adresată în fiecare an)”, a explicat ing. Luminița – Maria Zăhan.

ABA Mureș: ”Am informat toate instituțiile, asociațiile și societățile care pot fi afectate de aceste manevre”

Conducerea ABA Mureș susține că a informat toate instituțiile abilitate, inclusiv cea a AJVPS Mureș, despre manevrele care vor fi efectuate.

”În acest sens am informat, în data de 13 noiembrie a.c., toate instituțiile, asociațiile și societățile comerciale (Primăria municipiului Târgu-Mureș, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Mureș, Agenția de Protecția Mediului Mureș, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș, SC Aquaserv SA, SC Prisma Info SRL, SC Salubriserv SA) care pot fi afectate de aceste manevre că acestea vor avea loc în data de 19 noiembrie a.c. Din motive tehnice SC Aquaserv SA a solicitat amânarea acestei operațiuni, deoarece la acea dată erau în imposibilitatea asigurării necesarului de apă pentru municipiul Târgu-Mureș prin priza de rezervă situată în aval de baraj. Drept urmare instituția noastră a amânat operațiunile, informând toți factorii implicați. Cu sprijinul nemijlocit al instituției noastre am reușit eliminarea impedimentelor tehnice privitoare la alimentarea cu apă a municipiului, astfel am comunicat, din nou în 2 decembrie a.c., că data de scădere a nivelului în râul Mureș va fi 4 decembrie a.c. Odată cu scăderea nivelului în râul Mureș (curgere naturală) am constatat o cantitate importantă de aluviuni, depusă imediat amonte de baraj. În brațul mort al râului Mureș (insula), colmatat în proporție de aproximativ 80% și pe care în regim natural de curgere nu este apă, s-a constatat și mortalitate piscicolă. În amonte de baraj, pe cursul râului Mureș, nu s-a observat mortalitate piscicolă și nici în aval. Operațiunile de scădere a nivelului de apă în râul Mureș s-au încheiat în aceeași dată, 4 decembrie a.c., la orele 16.00 Administrația Bazinală de Apă Mureș a asigurat întregul necesar de apă brută, astfel încât populația și activitățile economice să nu aibă de suferit. Vă aducem la cunoștință că instituția noastră nu a fost informată de acțiunile de populare cu diferite specii de pești în brațul mort (insula) a râului Mureș. Ne cerem scuze pentru situația apărută și vă asigurăm că principiului gospodăririi integrate și unitare a resurselor de apă este prioritar”, a explicat ing. Luminița – Maria Zăhan.

Conducerea AJVPS Mureș susține că a aflat despre manevre ”telefonic, de la câțiva pescari”

Joi, 5 decembrie, conducerea Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Mureș a reacționat, prin intermediul unui comunicat de presă în care afirmă că nu știa despre respectivele manevre, despre care a fost informată, telefonic, de la câțiva pescari.

”AJVPS Mures vă aduce la cunoștință că în decursul zilei de 4 decembrie 2019 a fost anunțată telefonic de către pescari despre o manevră efectuată la barajul priză nr. 1 de către Apele Romane – Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș. De îndată angajații asociației s-au deplasat la fața locului unde au constatat că nivelul râului Mureș era scăzut cu aproximativ 3-4 metri! În urma acestei manevre, “brațul mort” – zona declarată ca fiind zonă protejată prin Ordinul de prohibiție 2019 a rămas fără apă în proporție de aproximativ 95%. În plus, s-a depistat în albia râului Mureș o multitudine din diferite specii de pești, și diferite dimensiuni rămași captivi și sortiți morții”, se menționează în comunicat.

Pescarii acuză: ”Nu era vorba despre scăderea nivelului Mureșului”

Ba mai mult, reprezentanții AJVPS Mureș susțin că asociația, care gestionează, printre altele, și pescuitul sportiv din județul Mureș, a fost informată de către conducerea ABA Mureș că va fi golit doar bazinul de canotaj, nu și râul Mureș.

”Nu era vorba despre scăderea nivelului Mureșului”, acuză pescarii mureșeni.

Lacul de canotaj, aproape plin!

Fotografiile realizate joi, 5 decembrie, la fața locului, arată faptul că de fapt scăderea nivelului apei din râul Mureș în amonte de barajul vechi cu pretextul de a goli lacul de canotaj din incinta Complexului de Agrement și Sport ”Weekend” din Târgu-Mureș a fost inutilă, deoarece lacul de canotaj este pe jumătate plin cu apă.

”Golirea bazinului se face prin țevi de canalizare și cu ajutorul pompei. Niciodată nu au dat drumul la apă din Mureș pentru a goli bazinul de canotaj”, susține o sursă Zi de Zi care cunoaște mecanismul de golire a bazinului de canotaj.

Comunicat Primărie: ”Lacul de canotaj nu a putut fi golit datorită colmatării masive în cantități foarte mari de nămol”

Din această ecuație care are, deocamdată, multe necunoscute, nu putea lipsi punctul de vedere al Primăriei municipiului Târgu-Mureș, expus de Ioan Cârcu, directorul Administrației Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul” (”Weekend”) din Târgu-Mureș, care explică motivul pentru care apa din bazinul de canotaj nu a putut fi evacuată complet.

Redăm, în rândurile de mai jos, comunicatul respectiv:

”Ca urmare a apariției în ziarele/site-urile dumneavoastră a articolelor de presă referitoare la „Dezastrul ecologic pe râul Mureş”, Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”, din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureș, face următoarele precizări:

În data de 12 noiembrie 2019, am făcut o solicitare scrisă, ca în fiecare an după terminarea sezonului, către ABA Mureș/ SGA Mureş, pentru scăderea nivelului din râul Mureș, în vederea golirii lacului de canotaj și realizării lucrărilor de conservare și reparații, adică punerea în siguranță a echipamentelor hidromecanice.

Este imperios necesară repararea celor două stavile puse în funcțiune acum 52 de ani și la care nu au fost făcute lucrări de reparații niciodată. Pentru realizarea acestor lucrări a fost încheiat contractul nr. 25 din 12 martie 2019 cu o societate specializată.

După mai multe amânări, din motive tehnice invocate de instituțiile care sunt înștiințate cu privire la operațiunea de scădere a nivelului râului Mureș, am primit aprobarea scrisă pentru efectuarea operaţiunilor în data de 4 decembrie 2019.

Amintesc și refuzul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş/ Sistemul de Gospodărirea Apelor Mureş, din primăvară, când era perioada de prohibiție. Și bineînțeles, lucrările amânate.

În data de 4 decembrie 2019, societatea specializată a montat două batardouri în dreptul unui stăvilar din cele două, stăvilar care este defect și blocat complet, în vederea lucrărilor de reparații la sistemul hidromecanic, inclusiv stavila.

În final, lacul de canotaj nu a putut fi golit datorită colmatării masive în cantități foarte mari de nămol, în amonte de stavilele care deservesc lacul de canotaj. Astfel, nu a fost asigurată evacuarea apei de canotaj în condiții optime, pentru a asigura un debit ecologic de servitute constant, pentru a preveni incidentul petrecut.

Precizăm că apa brută din lacul de canotaj este prelucrată și tratată de uzina de apă din complex, pentru alimentarea bazinelor de îmbăiere în timpul sezonului festival.

Menţionăm faptul că fără sprijinul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş/ Sistemul de Gospodărirea Apelor Mureş, nu s-ar fi putut efectua lucrările de punere în siguranţă a echipamentelor hidromecanice. Pe cursul râului Mureş nu am observat mortalitate piscicolă, din relatările pescarilor aceştia au găsit peşti morţi pe braţul mort (după ce i-au căutat cu barca).

Acumularea apei în râul Mureș, la barajul de priză a fost reluată în data de 4 decembrie, în jurul orei 16.00, odată cu terminarea lucrărilor.”

Alex TOTH