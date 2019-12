S-au răzbunat pe Bega

Share



După cel mai slab meci din ultimii (mulți) ani disputat de echipa feminină de volei CSU Medicina CNUE Târgu Mureș, câștigând în cinci seturi pe teren propriu cu CSȘ Turda, mureșencele s-au revanșat în etapa a doua din retur, penultima din acest an. Echipa antrenorului Predrag Zukovic a învins în minimum de seturi în deplasarea la Timișioara cu formația locală CSU Politehnica. Bănățencele au fost primele care au smuls un set mureșencelor în această ediție, câștigând setul trei al partidei de la Târgu Mureș, după ce gazdele s-au impus la 12 în primele două. Acum au avut ceva mai mult de luptat doar pentru setul secund, câștigat la 21, dar în primul și al treilea s-au impus categoric, la 10 și 13. Din lot a lipsit în continuare din motive medicale internaționala de junioare Mara Dumitrescu, ea revenind totuși, dar deocamdată doar cu echipa de junioare.

Lipsa de concentrare și motivația, cauzele fluctuațiilor

Explicații legate de evoluția cu mari fluctuații ne-a oferit antrenorul mureșencelor. „Unii nu se așteptau să învingem atât de ușor la Timișoara, mai ales după meciul cu Turda, dar fetele s-au mobilizat de această dată. Marile fluctuații în evoluții sunt lucruri obișnuite la această vârstă. Majoritatea sunt foarte tinere, fără experiență, cu jucătoare de doar 14-15 ani pe posturi importante în angrenajul echipei. La acest aspect mai putem adăuga și o lipsă de ambiție și chiar de motivație, după un campionat dominat categoric, după care am rămas tot în liga a doua”, a explicat Predrag Zukovic.

Înaintea ultimei etape din acest an formația mureșeană se menține pe primul loc în seria Vest a Diviziei A2, cu un singur punct mai puțin față de maximum posibil și vor susține partida din etapa a VIII-a pe teren propriu, urmând ca ultimele două etapă din prima fază să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie. Partida va avea loc în sala UMF sâmbătă, 14 decembrie (ora 11.00 sau 12.00), adversara mureșencelor fiind ultima clasată, CSM Sighetu Marmației.