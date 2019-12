Procesul de vaccinare în Mureș, desfășurat fără disfuncționalități

Share



Îmbunătățirea activității de vaccinare este unul dintre obiectivele Ministerului Sănătății, informarea și educarea populației privind beneficiile vaccinării fiind esențiale. La nivelul județului Mureș, acoperirea vaccinală pentru vaccinurile din schema obligatorie este de peste 80%-90%, în funcție de tipul de vaccin, refuzul părinților fiind mai puțin întâlnit. La începutul anului viitor, la nivel național va demara și campania de vaccinare anti HPV, în acest sens pentru județul Mureș fiind solicitate aproape 2.000 de doze de vaccinuri. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Dr. Iuliu Moldovan, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Mureș a oferit mai multe informații despre modul în care se derulează Programul național de vaccinare, dar și campaniile de vaccinare la nivelul județului Mureș.

Reporter: La sfârșitul lunii noiembrie, la nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit grupul de lucru pentru vaccinare, format din medici și reprezentanți ai mai multor instituții și reprezentanți ai pacienților cu rolul de a prezenta până la jumătatea lunii decembrie deficiențele în funcționarea Programului național de vaccinare, dar și în cadrul campaniei de vaccinare antigripală gratuită. La nivelul județului Mureș există disfuncționalități privind vaccinarea?

Dr. Iuliu Moldovan: Programele naționale de vaccinare se desfășoară conform unei metodologii stabilite de Ministerul Sănătății. Există un calendar de vaccinare pe grupe de vârstă, începând de la nou născut, din maternitate până la vârsta de 14 ani, există o schemă de vaccinare pentru România. În primele 24 de ore se administrează la nivelul maternităților vaccinul hepatitic B; până la șapte zile, tot în maternitate, se administrează vaccinul BCG; la 2 luni, 4 luni și 11 luni vaccinul hexavalent, Diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B; la 12 luni și 5 ani se administrează ROR -rujeolic-rubeolic-oreion; la șase ani vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic; la 14 ani încă un rapel bivalent cu două tulpini diftero-tetano-pertussis acelular. În plus, s-a mai introdus și vaccinul pneumococic, aceasta este vaccinarea obligatorie de care trebuie să beneficieze copiii de la naștere până la vârsta de 14 ani.

Legat de disfuncționalități, în acest an noi nu am avut probleme de vaccinare, avem din toate vaccinurile cantități suficiente, le distribuim la medicii de familie.

O acoperire optimă vaccinală ar fi undeva de la 95% în sus, acum suntem undeva la peste 80-90%, în funcție de tipul de vaccin. În maternitate rata de vaccinare este de peste 90% , copilul se naște și este vaccinat. Problemele apar după ce copilul ajunge acasă de la maternitate, acolo rata de vaccinare începe să scadă, este peste 80%. Anul acesta am făcut 12 campanii de vaccinare suplimentară pentru a recupera. Am identificat zonele în care există o rată de acoperire vaccinală mai scăzută și o echipă de specialiști s-a deplasat în teritoriu și am reușit să recuperăm la vaccinare în acest an peste 700 de copii, la toate tipurile de vaccinuri, de la 2 luni la 14 ani.

Rep.: Care sunt motivele pentru care apar aceste situații de restanțe la vaccinare?

I.M.: Principalele motive de nevaccinare sunt neprezentarea la medicul de familie, în primul rând. În luna în care sunt născuți copiii sunt programați la vaccinare, medicii de familie anunță părinții dar unii nu vin și de aici începe munca de lămurire a medicului de familie. Se mai nimerește să fie copilul răcit, există contraindicații temporare de vaccinare și atunci medicul de familie trebuie să urmărească mereu când poate să-i cheme.

Legat de neîncrederea în vaccinuri sau reticențe foarte puține cazuri sunt, există și la noi, dar părinții își asumă în scris la medicii de familie că nu vor să vaccineze din cauza componentelor vaccinului etc.

Rep.: În anii trecuți a existat o epidemie de rujeolă în județul Mureș. În acest an au apărut multe cazuri?

I.M.: Noi am trecut printr-o epidemie de rujeolă în anii trecuți, iar în acest an avem puține cazuri față de alte județe. În schimb, ne confruntăm cu un fenomen epidemiologic care a debutat anul trecut, avem epidemia de hepatită A în județul Mureș. În anul 2018 am avut 1.253 de cazuri de hepatită A, anul acesta avem până la 700. A început din zona Sighișoarei anul trecut și acum a cuprins tot județul, toate comunitățile vulnerabile din județ, dar este în scădere. Hepatita A este o boală infecțioasă care evoluează ciclic, să spun așa, apare într-un an și peste 5-10 ani revine, copiii aceia dobândesc imunitate. În general, cea mai afectată este grupa de vârstă 5-9 ani. Există și aici posibilitate de vaccinare. Anul acesta am avut patru focare, la Reghin-Apalina, Filipișu Mare, Deda și Band, au rămas două și le monitorizăm. Urmărim focarul prin medicii de familie din zona respectivă și secțiile de boli infecțioase din Târgu-Mureș și din teritoriu. Un focar se încheie când nu mai apare niciun caz nou după 50 de zile. La hepatită vaccinarea se face doar când apare și apare într-un focar, se vaccinează contacții. Principala metodă de prevenție în hepatita A este spălatul pe mâini, a obiectelor cu care venim în contact, a legumelor pe care le consumăm.

Ce am făcut? Am fost în toate colectivitățile unde au apărut focare, mai multe cazuri, am instruit personalul didactic din școli să intensifice măsurile de igienă astfel încât să limităm cât mai mult apariția bolii și consecințele ei.

Rep.: Pentru campania de vaccinare antigripală s-au primit suficiente doze de vaccin pentru populația eligibilă din județul Mureș?

I.M.: Noi am solicitat Ministerului Sănătății 27.000 de doze și am primit 19.420 de doze, în patru tranșe. Le-am distribuit, conform metodologiei Ministerului Sănătății, către personalul medical din unitățile sanitare cu paturi, peste 3000 de doze, și restul au fost distribuite către medicii de familie. Suplimentar, am cerut Ministerului Sănătății să ne suplimenteze cantitatea cu încă 5.000 de doze.

Rep.: Ministerul Sănătății a anunțat că, începând de anul viitor, va demara campania de vaccinare anti HPV. La nivelul DSP Mureș cum credeți că se va desfășura campania de informare și de vaccinare, dat fiind faptul că există antecedente din trecut când populația era reticentă față de acest vaccin și multe doze de vaccin au rămas nefolosite la nivel național?

I.M.: Noi am solicitat Ministerului Sănătății un număr de aproape 2.000 de doze pentru vaccinarea fetelor cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani. Am solicitat medicilor de familie o catagrafiere, să ne prezinte situația. Vom începe campania și sperăm să fie o campanie mai bună decât cea trecută, în care să se administreze aceste vaccinuri, să nu fie rată de refuz așa de mare. Sperăm să fie un succes de data aceasta campania anti HPV.

Prin Compartimentul de Promovarea Sănătății vom merge în cât mai multe localități, din mediul urban și rural, astfel încât să fie făcută informarea, populația să conștientizeze beneficiile vaccinării anti HPV la fetițe, beneficii care se vor vedea ulterior printr-o rată mai mică a cazurilor de cancer de col uterin, leziuni precanceroase.

A consemnat Arina TOTH