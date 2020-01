HAZARDUL SUPRAVIEȚUIRII. Din pădure, la SMURD Târgu-Mureș sau cum a scăpat cu viață un paznic atacat de ursoaică

Share



Cotidianul Zi de Zi a intrat în posesia raportului întocmit de Pál Tamás, paznic de vânătoare pe Fondul Cinegetic nr. 19 Gălățeni din județul Mureș, care a fost atacat și rănit de o ursoaică în timpul unei partide de vânătoare de mistreți care a avut loc în data de 9 noiembrie 2019.

Ordinul de Serviciu, vizat la zi

Raportul a fost înregistrat cu data de 28 noiembrie 2019, este adresat conducerii Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș și oferă detalii cu privire la incidentul de vânătoare petrecut în data de 9 noiembrie 2019 pe Fondul Cinegetic nr. 19 Gălățeni.

”În data de 9 noiembrie 2019 cu ocazia organizării unei partide de vânătoare colectivă la specia mistreț de către Grupa de vânători din cadrul Fondului Cinegetic nr. 19 Gălățeni, organizator fiind Székely József, am participat în calitate de paznic de vânătoare prevăzut în Fișa Postului la punctul 7./16 – ”În organizarea și desfășurarea vânătorilor colective paznicul este ajutorul organizatorului vânătorii, organizând și conducând goana”, cu Ordinul de Serviciu Nr. 16 vizat la zi, cu arma de serviciu marca JJ seria 9800416 de calibru 12/2”, a precizat Pál Tamás.

Atacat de două ori de o ursoaică

Paznicul de vânătoare descrie apoi momentul în care a fost atacat de o ursoaică furioasă, precum și dramatica luptă care a avut loc între el și animal.

”În ziua respectivă am efectuat două goane la Adrianu Mare împreună cu doi colegi de vânătoare, Siklodi Levente jr. și Salló Norbert, cu doi candidați la permisul de vânătoare: Kádár Norbert János și Raduly Sándor și încă un gonaș. În cele două goane nu s-a recoltat vânat, ne-am deplasat la a treia goană în pădurea Nyilas de pe raza localității Sântana, oraș Miercurea Niraj. În această goană am trecut de un desiș, am auzit câini de goană lătrând în fața mea la circa 200-300 de metri distanță, iar la un moment dat din fața mea dintr-un desiș, de la o distanță de circa 6 metri, o ursoaică furioasă m-a atacat. Eu am tras un foc de armă, nu l-am nimerit, a sărit la mine, m-a lovit cu laba pe umărul drept și cap, eu am căzut la pământ, ursoaica s-a îndepărtat de mine prin inerție la circa 5-6 metri după care s-a întors spre mine să mă atace a doua oară. Eu am tras al doilea foc la întâmplare, a sărit pe mine, a vrut să mă muște de față, eu mi-am ferit fața cu mâna stângă după care m-a mușcat de trei ori în zona omoplatului stâng și umărul stâng și m-a lovit cu labele pe cap și corp de circa 10 ori, după care am strigat, iar ursoaica a sărit înapoi în desiș”, se menționează în raport.

Supraviețuire miraculoasă

Cu ultimele puteri, paznicul de vânătoare s-a deplasat la marginea desișului, unde a fost luat în primire de câțiva colegi alertați de împușcăturile și strigătele auzite.

”M-am ridicat în picioare, am vrut să încarc arma, dar aceasta nu s-a deschis deoarece s-a rupt în timpul atacului. Am fugit jos la marginea desișului, sângeram pe cap de la zgârieturi și lovituri primite la cap. Prima dată au venit colegii de la goană, am putut să mă deplasez până la mașini de unde un coleg de vânătoare, numitul Veress Zsólt, m-a dus la SMURD unde mi s-a dat primul ajutor”, se arată în document.

Răni dezinfectate din mila unui medic de familie

Ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) SMURD Târgu-Mureș, paznicul de vânătoare rănit a primit un vaccin antitetanos și i s-au efectuat radiografii la craniu și torace. Pál Tamás susține că de la UPU SMURD a fost trimis la Spitalul de Boli Infecțioase, după care (în mod bizar, spune noi – n.r.) a mers acasă la un prieten pentru a înnopta, iar rănile i-au fost dezinfectate și toaletate nu la UPU SMURD, ci de către un medic de familie (o altă ciudățenie, spunem noi – n.r.).

”S-au efectuat radiografii de pe craniu și torace, mi s-a administrat ATPA (vaccin antitetanos – n.r.). S-a întocmit un referat medical care se întocmește în cazul accidentelor de muncă și am fost trimis la Spitalul de Boli Infecțioase, unde am fost consultat și vaccinat antirabic conform schemei de vaccinare. Noaptea am mers la un prieten, am cumpărat antibiotice și pansamente, am fost noaptea le medicul de familie care mi-a curățat și toaletat rănile și am primit injecții de Cefuroximă Atb”, a povestit paznicul de vânătoare.

Investigații medicale

În prima zi de muncă de după incident, Pál Tamás s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală din Târgu-Mureș, după care a început investigațiile medicale.

”Luni, data de 11 noiembrie 2019, am fost la Institutul de Medicină Legală unde mi s-a întocmit un certificat medico-legal. Am fost la medicul de familie unde mi s-a acordat 10 zile concediu medical și am primit bilet de trimitere la Chirurgie 2 și Neurochirurgie. La data de 15 noiembrie 2019 am fost la Chirurgie 2 unde mi-au prelungit concediul medical cu 10 zile, la Neurochirurgie am fost internat o zi pentru investigații CT cranian și coloană cervicală și am primit bilet de trimitere la Neurologie cu diagnostic prezumtiv de leziuni la nivelul plexului brahial umăr stâng, fiind programat pentru data de 12 decembrie 2019 pentru investigații”, se precizează în raport.

Recunoașterea accidentului de muncă, cerința paznicului

La finalul adresei sale, Pál Tamás solicită conducerii Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș să recunoască faptul că în data de 9 noiembrie 2019, pe Fondul Cinegetic nr. 19 Gălățeni s-a întâmplat un accident de muncă.

”Pentru starea de fapt consider că am suferit accident de muncă pentru care s-a întocmit și referat medical la SMURD și concediu medical cod 3. Prin prezenta rog a analiza evenimentele petrecute și să folosiți căile legale pentru a soluționa situația existentă și fișa postului să analizați și eventual revizuiți ca să fie în concordanță cu Statutul Paznicului de Vânătoare și legislația muncii”, a conchis paznicul de vânătoare.

Alex TOTH