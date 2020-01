EXCLUSIV! Marius Baciu, noul director al Sucursalei Romgaz Târgu-Mureș

Share



Începând de luni, 20 ianuarie, funcția de director general al Societății Naționale de Gaze Naturale (SNGN) Romgaz SA – Sucursala Târgu-Mureș este ocupată de Marius Baciu, fost director tehnic al sucursalei.

Noul director general al SNGN Romgaz SA – Sucursala Târgu-Mureș are vârsta de 57 de ani, este de profesie inginer foraj-extracție, calificare obținută la Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, are o experiență de peste 30 de ani în domeniul gazelor naturale și își dorește ca echipa pe care o conduce să obțină rezultate cât mai bune în perioada viitoare.

Reporter: Când intră în vigoare numirea dumneavoastră în funcție?

Marius Baciu: Decizia de numire a directorului general intră în vigoare din data de 20 ianuarie 2020. Până la această dată, am deținut funcția de director tehnic, adjunctul directorului de sucursală, care a fost revocat din funcție.

Rep.: Vă rog să vă prezentați, pe scurt, cititorilor cotidianului Zi de Zi.

M.B.: Sunt absolvent al Institutului de Petrol și Gaze Ploiești, promoția 1987. Încă de la începuturile carierei mele am lucrat în Romgaz. Pe atunci avea o altă denumire. A fost primul meu loc de muncă. De-a lungul timpului, am deținut funcții începând de la șef de formație, șef de stație de comprimare, șef de serviciu, inginer șef, director tehnic și astăzi director de sucursală. Consider că am trecut prin toate etapele premergătoare ocupării acestui post

Rep.: Cu ce gânduri preluați funcția de director general al sucursalei?

M.B.: În perioada următoare o să încerc să încurajez competența, responsabilitatea, o să mă folosesc de experiența vastă a angajaților companiei în acest domeniu și bineînțeles o să încurajez spiritul de inițiativă. Toate acestea cred că ne va aduce succes.

Rep.: Ce înseamnă, pe scurt, în cifre, sucursala pe care o coordonați?

M.B.: Avem 1.650 de angajați, șapte secții de producție și o secție de comprimare gaze. Ca rază de activitate, avem partea de Ardeal, respectiv județele Mureș, Bistrița Năsăud și Cluj Napoca, iar în partea de sud a țării desfășurăm activitate de dezvoltare la Piscu Stejari, în județul Dolj și Gorj, iar în zona municipiului Ploiești desfășurăm activitate în județele Buzău și Prahova.

Rep.: În linii mari, care sunt prioritățile acestui an?

M.B.: Prioritățile anului 2020 sunt realizarea producției de gaze planificată a sucursalei noastre, funcționarea în condiții de siguranță a tuturor echipamentelor și utilajelor pe care le avem în dotare și, bineînțeles, la fel de important este ca tot personalul nostru să își poată desfășura activitatea în condiții de siguranță.

A consemnat Alex TOTH