INTERVIU. Tereza Emilia Oprea, de la ”Unirea” la Oxford: ”Îmi place să înțeleg cum funcționează lumea din jurul meu”

În acest an școlar, trei elevi din Târgu-Mureș au fost admiși la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie, una din cele mai apreciate instituții de învățământ superior din lume. Tereza Emilia Oprea are vârsta de 18 ani, este elevă în clasa a XII-a A la Colegiul Național ”Unirea” din Târgu-Mureș și spune, în interviul următor acordat cotidianului Zi de Zi, că este nerăbdătoare să studieze informatică – filozofie la Oxford.

Reporter: La câte universități ai aplicat și ce răspunsuri ai primit până acum?

Tereza Emilia Oprea: Am aplicat la 11 universități: 5 din Marea Britanie și 6 din Statele Unite. Am fost acceptată la Universitățile din Manchester și Oxford. În rest, aștept răspunsuri.

Rep.: Cum ai primit vestea acceptării tale la Oxford?

T.E.O.: Ziua planificată pentru primirea răspunsurilor a fost o zi obișnuită de școală pentru toți, în afară de mine. Eram agitată, nu putem fi atentă la nicio oră și îmi verificam telefonul regulat în așteptarea mesajului. În final, în mijlocul unei ore, mult așteptatul răspuns a venit. Am stat câteva minute uitându-ma la ecran, incapabilă să procesez. Apoi m-am cerut afară și am sunat-o pe mama. Doamnă profesoară, acum știți de ce era atât de urgent apelul:))

Rep.: Ce profil vei studia la Oxford?

T.E.O.: Am fost acceptată la un program de informatică și filozofie. Știam că vreau să studiez informatică de mult, dar alegerea acestei combinații a fost foarte spontană. M-a atras libertatea de a-mi alege o gamă variată de cursuri din două departamente diferite în care Oxfordul excelează. Acest profil interdisciplinar are aplicații în dezvoltarea inteligenței artificiale, în special înțelegerea limbajului natural și etica tehnologiei.

Rep.: Ce se află în spatele succesului tău, care este secretul reușitei tale?

T.E.O.: Niciodată nu am stat foarte mult să mă gândesc la asta. Știam doar că îmi place cu adevărat să învăț și să înțeleg cum funcționează lumea din jurul meu. Motivată de performanța fraților mai mari, de sprijinul părinților pentru a-mi folosi „talanții”, dar și de propria ambiție, am ales întotdeauna calea cea mai grea. Restul a fost o reacție în lanț: multă muncă, premii la olimpiade naționale, participarea la un program de vară la universitatea Stanford și acum admiterea la Oxford. Sunt conștientă că mai am multe aventuri în față, ceea ce implică și mai mult studiu din partea mea.

Rep.: Cu ce gânduri vei merge la Oxford?

T.E.O.: Entuziasmul meu atinge cote maxime. Abia aștept să găsesc răspunsuri la întrebări pe care nici măcar eu nu știu că mi le voi pune, să învăț de la unii dintre ce mai buni profesori și să îmi fac prieteni din toate colțurile lumii.

Rep.: Cum îmbini învățătura cu alte activități? Ce îți place să faci în timpul liber?

T.E.O.: De când am învățat să citesc am fost complet fascinată de cărți. Prin lectură am învățat să visez dincolo de universul meu tangibil și să-mi doresc să ajung în locurile din cărțile mele. Îmi place să călătoresc, să descopăr frumusețile naturii și să urc pe munte. Mișcarea mă ajută să mă concentrez mai bine la învățat, deci în timpul săptămânii merg la sală în fiecare zi. Deși încerc să fiu cât mai activă, mi se întâmplă deseori să uit de mine citind toată ziua o carte captivantă.

Rep.: Dorești să aduci mulțumiri cuiva pentru reușita ta?

T.E.O.: Sunt convinsă că fără sprijinul familiei și al profesorilor nu aș fi nici jumătate din persoana care sunt acum. Nu o să plictisesc cititorul cu o lista foarte lungă, dar o să mă folosesc de ocazie pentru a adresa mulțumiri oficiale părinților mei, fraților mei absolut geniali, Maria și Silviu, doamnei diriginte Negrea Anamaria și doamnei profesoare Manuela Mărginean.

Rep.: Poate e prematur de întrebat, având în vedere că încă nici n-ai plecat la Oxford. Totuși, ce planuri de viitor ai după absolvire, dorești să rămâi în străinătate sau să revii în România?

T.E.O.: Când mă voi stabili undeva pe o perioadă nederminată, va fi în mod definitoriu în România. Până atunci, îmi doresc să călătoresc prin fiecare țară din lume cel puțin o dată.

A consemnat Alex TOTH