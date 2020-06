Omul de afaceri Doru Borșan: “Dorin Florea a început bine, dar s-a stins ca lumânarea, ca varul de Târnăveni”

Share



Prezent în emisiunea Jurnal de Mureș din 22 iunie, emisiune realizată de Răzvan Pop la Televiziunea M9, omul de afaceri Doru Borșan, CEO Smart Cities Technologies SE, a recunoscut că perioada în care a făcut politică a fost cea mai neagră din viața sa, mai ales când a avut și un șef de partid. Astfel, printre altele, Doru Borșan a amintit de perioada în care a fost consilier județean și primea mesaj înainte de ședință cum să voteze, ceea în viziunea sa reprezenta o negare a propriei conștiințe. Doru Borșan a fost consilier județean din partea PDL, formațiunea politică fiind condusă, la acea vreme, de primarul de atunci și de acum al municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea.

“Politica să o facă aceia care își doresc să promoveze binele, bunăstarea, tot ceea ce e mai frumos pe planeta Pământ. Din păcate, e ca o mafie, de fapt, pentru că înțelegerile sunt mult mai profunde decât am putea noi să înțelegem, ceea ce am vorbit astăzi, mâine nu mai este valabil”, a punctat omul de afaceri.

Despre viitoarele alegeri locale, Doru Borșan a avut o opinie curajoasă susținând că la Târgu Mureș e momentul schimbării.

“Sper din tot sufletul să se întâmple ceva magic în toamna acestui an, să se schimbe foarte mulți primari din România, inclusiv noi sper să avem o nouă orânduire aici, să ne conducă un alt primar, oricare ar fi acela. Tot ce pot să vă spun acum este că, acum, când eu sunt la emisiunea ta, primarul Târgu Mureșului este în Deltă la pescuit, poate că nu are probleme aici, la Târgu Mureș, ca să administreze orașul (…) Cred că este momentul schimbării. Punct și de la capăt. (…) Nu am nimic cu oamenii aceștia ca entități fizice, am ceva cu ei ca administratori ai acestui frumos oraș și mi-aș dori să ajung anul viitor, în această perioadă, să vorbim la aceeași masă și să fiu mândru de cel care conduce acest oraș”, a subliniat Doru Borșan.

Acesta a mai completat că “Dorin Florea a început bine, dar s-a stins ca lumânarea, ca varul de Târnăveni, s-a înconjurat de oameni care nu au putut să evolueze, nu au putut să se adapteze cerințelor vremurilor pe care le trăim. Trebuie să ridicăm standardul acestui oraș, cu toții împreună, nu vreau să dau vina pe unul sau altul, toți trebuie să punem mâna”.

Acesta mai consideră că un bun primar trebuie să găsească un numitor comun cu consilierii locali, să stea la aceeași masa etc.

Doru Borșan a vorbit, în cadrul emisiunii, și despre compania sa din Germania, Smart Cities Technologies SE, despre digitalizare, despre tehnologii Smart City, despre dispariția corupției în urma implementării tehnologiilor Smart City etc. De gust, îl cităm pe Doru Borșan: “Atunci când această țară va implementa tehnologiile Smart City va dispărea corupția, pentru că cei care dirijează destinele unui oraș, unui județ, unui govern nu au ce să mai facă, pentru că tehnologia nu o poți trage de urechi, nu e ca plastilina. Datele pe care le-am furnizat noi sunt cele reale, în hârtii poți să mai pui un zero, poți să le mai pierzi, să nu le arăți”.

Întreaga emisiune, una foarte interesantă de altfel din punct de vedere al răspunsurilor oferite de către invitat, poate să fie urmărită AICI.