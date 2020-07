CSM spune „Adio !” și handbalului

Share



Sezonul handbalistic se va relua în curând, dar fără echipele feminine ale CSM-ului târgumureșean. Campionatele au fost întrerupte din cauza pandemiei și urmau să continue cu turneele de promovare în Liga Națională în cazul echipelor de Divizia A, turneele finale la juniori. Acestea urmau să aibă loc inițial spre sfârșitul lunii iunie, dar situația a impus o nouă amânare, urmând ca ultimele faze să aibă loc în luna august. Datele de disputare și locațiile în care vor avea loc acestea nu mai are rost să fie amintite din punctul de vedere al echipelor feminine mureșene. Mai multe dintre jucătoare sunt componente ale loturilor reprezentative de tineret sau junioare ale României, calificate pentru cele două turnee, dar mureșencele au fost nevoite să-și aleagă alt drum.

Vinovații fără vină, sezon ratat

Echipa de senioare, alcătuită în mare parte din junioare târgumureșene, era oarecum dezavantajată de decizia federației de a nu mai disputa ultimele trei etape din faza grupelor. Aflată la doar 2 puncte în urma echipei arădene Crișul Chișineu Criș, mureșencele aveau programată partida directă în chiar prima din cele trei etape rămase, iar o victorie le aducea primul loc în seria D și adversare mai accesibile la baraj. Decizia de a nu disputa aceste jocuri s-a dovedit însă una fără importanță, deoarece echipa a primit o nouă lovitură, mai grea. În perioada de întrerupere se punea deja întrebarea dacă echipele vor mai participa la aceste turnee. CSM Târgu Mureș urma să se prezinte la jocurile de baraj de pe locul secund din Divizia A, urmând să întâlnească în grupa I a turneului formațiile CSM Galați, CSU Știinta București și Dacia Mioveni. Aici urmau să se dispute jocurile în sistem turneu, după care primele două clasate din cele două grupe își vor disputa semifinalele și finalele, iar primele 3 se vor califica în Liga Națională.

Competiția se va disputa așadar fără echipa mureșeană. Antrenorii echipei au acceptat de nevoie faptul că nu își vor putea disputa primul loc cu arădencele, dar pericolul mai mare venea din interior. Contractele de „voluntariat” ale fetelor expirau înaintea turneelor și majoritatea nu se arătau interesate de prelungirea acestora. Mai mult, la jumătatea lunii aprilie soții Mihaela și Claudiu Evi (foto 2) primeu o ofertă din partea CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud. Conducerea clubului bistrițean remarca rezultatele obținute de cei doi în decursul celor 10 ani cu CS Olimpic, respectiv CSM Târgu Mureș, în ultimul an, cu titlul la junioare I și locul 1 în grupa D a Diviziei A. „După zece ani de muncă, era normal să continuăm aici, mai ales că am avut și rezultate, iar echipa era alcătuită în majoritate din localnice. Din păcate însă, meritele nu ne-au fost recunoscute și nu știu cum le-aș mai putea motiva pe fete să rămână. După câștigarea titlului la junioare în vara anului trecut, până la sfârșitul anului noi ne-am plătit toate cheltuielile, transport, arbitraj și altele, după care fetele au jucat cu contract de voluntariat. La turneul final de la Turda, am făcut zilnic naveta, deoarece nu aveam bani de cazare. Deși a fost aproape, nu am avut alături doar părinți și suporteri, dar după ce am câștigat, toți au venit la poze. Pot spune că cei doi ani au fost o adevărată batjocură. Fără condiții decente va fi greu să continuăm”, declara antrenoarea Mihaela Evi.

Urmau însă negocieri, speranțe care s-au dovedit deșarte.

Temerile s-au adeverit

Dacă în urmă cu doi ani înființarea CSM Târgu Mureș reînvia speranțele iubitorilor sportului mureșean și toate ramurile făceau un pas înainte după primul an de activitate, după al doilea an singura echipă rămasă „pe baricade” se vede nevoită să renunțe și de munca de mulți ani să profite echipe din orașe în care sportul este cu adevărat sprijinit. Temerile Mihaelei Evi s-au adeverit și majoritatea jucătoarelor au plecat deja sau urmează să plece la alte echipe. Astfel, nu doar echipa care urma să lupte al doilea an consecutiv pentru promovarea în elita handbalului feminin românesc va lipsi. Campioana en-titre la junioare și-a câștigat și în acest an la pas grupa și urma să-și apere titlul, dar nu va mai avea cu cine. Soții Evi au acceptat în aceste condiții oferta clubului bistrițean. Mihaela va rămâne doar să „supervizeze” activitatea CSM Târgu Mureș, care va continua cu grupele mici, conduse de frații Daniel și Laurențiu Pop, alături de Roxana Ștefan.

„Cu spuneam, nu mai aveam cu cine continua, fetele voiau să joace în continuare, dar în condiții decente. Străinele care au fost aduse în vederea barajului nici nu au apucat să joace și li s-a terminat contractul, iar celelalte nu au mai vrut să continue. Regretăm, lăsăm în urmă munca de zece ani și rămân 200 de copii, dar trebuie să mergem înainte. Deocamdată voi veni de câte voi avea ocazia și, cine știe, poate după alegeri se va schimba ceva și vom putea reveni la anul”, a concluzionat Mihaela Evi.

Pe lângă cele două străine, dintre senioare au mai plecat Georgeta Bucin, care s-a întors pe meleagurile natale, la Suceava, Carola Stângu s-a dus la Brașov, unde au ajuns și alte cinci dintre componentele echipei campioane la junioare: gălățeanca Sarah Darie și mureșencele Ioana Ugran, Monica Bărăbaș, Carla Lăcătuș și Flavia Munteanu. Cum era de așteptat, soții Evi vor fi însoțiți la Bistrița de alte câteva dintre componentele echipei mureșene. Acestea sunt Andreea Târșoagă, Maria Ola, Flavia Stan, Roxana Guță, Tania Coșarcă și Luciana Bercea.

Concluzii lăsăm să tragă alții, dar printre cei care vor suferi se află și mulți dintre iubitorii handbalului, disciplină îndrăgită pe meleagurile mureșene.