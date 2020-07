Noutăți despre Centura Târgu Mureșului

Share



Liderul PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a declarat vineri, 10 iulie, cu prilejul unei conferințe de presă, că joi, 9 iulie, a avut întrevederi cu conducerile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, agenda întâlnirilor conținând mai multe proiecte de infrastructură de pe raza județului Mureș, unul dintre acestea fiind centura de ocolire a municipiului Târgu Mureș.

”Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Mureș se află în faza de licitație, în faza de clarificări. Peste 200 de clarificări au fost cerute de către cei care doresc să continue această investiție. Am solicitat tot ieri dimineață, am fost la CNAIR, am discutat cu doamna Ioniță despre centură, despre varianta ocolitoare, am reușit să ”smulg” un termen de la dânsa în ceea ce privește încheierea depunerii ofertelor, termenul este de 27 iulie. Este termenul de finalizare a depunerilor de oferte și încheierii clarificărilor”, a afirmat senatorul Cristian Chirteș.

Alex TOTH