MIN-CIU-NI-CĂ! Cele trei centre din Mureș de pe site-ul Ministerului Sănătății nu fac teste COVID-19 la cerere!

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș au fost puse într-o situație jenantă de conducerea Ministerului Sănătății, fiind incluse pe o listă cu 113 centre din România unde se efectuează teste COVID-19 la cerere.

Respectiva listă a fost publicată duminică, 12 iulie, pe pagina web a Ministerului Sănătății, www.ms.ro, iar minciuna propagată de ministrul Nelu Tătaru & Company constă în faptul că în niciunul din cele trei centre din județul Mureș aflate pe respectiva listă nu se fac, deocamdată, teste COVID-19 la cerere.

Lista, publicată duminică, 12 iulie

Necesitatea efectuării de teste COVID-19 la cerere a apărut odată cu înăsprirea condițiilor de acces pentru cetățenii români în unele țări cum ar fi, de exemplu, Grecia.

”În sprijinul cetățenilor care doresc să călătorească în Grecia și care, începând cu 15 iulie, trebuie să prezinte un test molecular negativ pentru infecţia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Republicii Elene, Ministerul Sănătății a făcut publică pe pagina de web, www.ms.ro, lista centrelor de testare, adresele și numerele de telefon ale acestora”, se precizează într-un comunicat de presă intitulat ”În sprijinul cetățenilor care doresc să călătorească în Grecia”, făcut public duminică, 12 iulie, pe pagina web a Ministerului Sănătății.

Cele trei centre din Mureș fac testări, dar nu la cerere

La sesizarea unui operator de turism din Târgu Mureș, care ne-a semnalat faptul că mai mulți clienți ai agenției care se pregătesc de concediu în străinătate au sunat degeaba pentru a se programa la teste COVID-19 la numerele de telefon din județul Mureș indicate pe pagina web a Ministerului Sănătății, am verificat și am apelat marți, 14 iulie, incognito, respectivele numere de telefon.

”Anunțul este greșit, la noi nu se fac teste COVID, numai la clinicile particulare, contra cost”, a spus, sec, operatoarea de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș.

”Deocamdată nu facem la cerere, dar acum, în cursul zilei de astăzi se vor lua niște decizii la nivelul instituției și vom face. Nu pot să vă spun exact data când vom începe să facem programări, în curând se va putea face și la cerere. Aș vrea să vă rog să reveniți mâine-poimâine cu un telefon și o să pot să vă dau mai multe detalii”, a comunicat, cu amabilitate, operatoarea de la Spitalul Clinic Județean Mureș.

”Informația e adevărată pe jumătate. La noi vin probele și se listează, nu este loc de recoltare. Recoltarea se face la spitalele private, în centre de testare autorizate, nu de recoltare. Vă recomandăm spitalele private sau mai noi am citit că este Synevo, un cabinet privat care este autorizat. Ei dau și interpretarea. Uitați-vă pe internet și o să găsiți. Lista de pe site-ul Ministerului nu este valabilă”, a precizat, amabil, operatorul de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Alex TOTH