Sângeorgiu de Mureș, exemplu în activitatea de împădurire

Peste 1.000 de puieți au fost plantați în comuna Sângeorgiu de Mureș în cadrul celor 10 ediții ale acțiunii ”Sângeorgiu prinde rădăcini!”, a anunțat marți, 11 mai, ing. Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

”Astăzi, am plantat zece puieți, de molid și pin negru, cu zece colegi pe Dealul Pițigoiului. În acești ani am plantat puieți de-a lungul străzii Principale, în centrul comunei: pe malul Mureșului, pe diferite străzi, în semn de protest în jurul pădurii Pițigoiului, apoi în fâșiile tăiate din pădure, pe pășunea de sub pădurea Pițigoiului, în fața școlii, în curtea creșei, etc. Dorim să fie un semnal și pentru generația actuală și cele viitoare că protejarea frumoasei naturi creată de Dumnezeu, a pădurilor… și menținerea lor curată, trebuie să fie o prioritate pentru noi toți!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

În cadrul aceluiași mesaj, ing. Sófalvi Szabolcs a transmis mulțumiri tuturor celor care în decursul ultimilor zece ani și-au adus contribuția la împădurirea comunei Sângeorgiu de Mureș.

”Mulțumiri tuturor care în acești ani au participat sau ne-au sprijinit în aceste acțiuni: colegii, consilierii locali, elevii diferitelor școli, Direcția Silvică Mureș, cercetașii locali, asociațiile de tineret locale, grupul tinerilor creștini, fostul ministru al pădurilor, localitățile înfrățite, întreprinzători particulari, voluntari! Vom continua și în următorii ani!”, a punctat primarul comunei Sângerogiu de Mureș.

(Redacția)