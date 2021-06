FOTO: Absolvenții „Uniriști” re-inaugurează Centrul de evenimente RAB

Share



Centrul de evenimente RAB al Complexului Apollo din Sângeorgiu de Mureș a fost vineri, 3 iunie, locul în care ultimul clopoțel a sunat pentru absolvenții Colegiului Național „Unirea” din Târgu Mureș, acesta fiind primul eveniment organizat în această locație după diminuarea restricțiilor cauzate de pandemie. Viitorii foști elevi ai claselor a XII-A, matematică – informatică intensiv informatică, a XII-a B, științe ale naturii intensiv engleză, a XII-a C științele naturii intensiv germană-franceză, a XII-a D științe sociale intensiv engleză și a XII-a E, filologie bilingv engleză au participat la finalul unei povești de tinerețe, dar, în același timp și-au deschis ușile înspre viitor.

Invitații care au format prezidiul au fost prefectul județului Mureș, Mara Togănel, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, Ștefan Coroian, reprezentant al părinților, președintele Consiliului reprezentativ al părinților din Colegiul Național „Unirea”, iar ca reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș au participat inspectorul școlar general, prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan, dar și prof. dr. Maria Cozac, inspector școlar de specialitate, coordonator din partea ISJ al Colegiului Național „Unirea”.

Invitatul special care a împărtășit o foarte mică parte din experiența sa absolvenților a fost gazda evenimentului, omul de afaceri Remus-Aurel Bența.

Generație de învingători

Aurora Stănescu, director al Colegiului Național „Unirea”, a afirmat că absolvenții generației 2021 este una de învingători, care deși au fost supuși încercărilor epidemiologice din ultimul an, s-au adaptat noilor cerințe și au făcut față dificultăților.

„Ne-am vonfruntat mai mult decât un an cu un dușman nevăzut care s-a insinuat tăcut, spulberând visuri, ideluri, aspirații. De aceea eu consider că acesta este un prim prilej de a celebra libertatea și triumful vieții, de a ne revedea și de a ne reuni, animați fiind de elanul și spiritul tinereții. Mesajul meu se îndreaptă către această tânără generație de învingători, spre cei care au dat dovadă de neașteptată maturitate, de nebănuite resurse creatoare, încercând să se reinventeze în vremuri vitrege. Gândul meu se îndreaptă mai întâi către tinerii din fața noastră. Ei nu sunt doar absolvenții unui ciclu de învățământ. Ei sunt eroii care au învățat cea mai importantă lecție, să prețuiască viața în mod responsabil, să înfrunte orice obstacol cu mentalitatea călătorului care, odată pornit la drum trebuie să ajungă la capăt. A fi om nu înseamnă nimic altceva decât a fi responsabil”, a precizat directoarea.

Toate drumurile aduc înapoi

Edilul șef al târgumureșenilor a sugerat absolvenților să învețe, să vadă lumea, dar mereu să se întoarcă „acasă”, deoarece Târgu Mureșul are nevoie de oameni bine pregătiți.

„Generația care acum finalizează liceul este una care s-a maturizat mult mai repede, în parte datorită perioadei pe care am traversat-o în ultimii doi ani. Și noi făceam parte dintr-o generație de care ni s-a spus că am schimbat țara. Eram generația care am terminat după căderea socialismului. Anii trec foarte repede. Sunt convins că tinerii de azi sunt mai repsonsabili și, totodată, mai puternici. S-au adaptat, au descoperit noi modalități de învățare, de socializare, de implicare și ne-au dat nouă adulților motivele de a lupta pentru sănătatea noastră, a tuturor. Voi, dragi tineri, nu trebui să fiți o generație de sacrificiu. Noi ca administrație locală ne-am organizat și alături de alte instituții am făcut eforturi ca totul să revină la normalitate. În vremuri dificile, pline de restricții, cu toții ne-am dat seama cât contează libertatea. Voi, dragi absolvenți, sunteți viitorul nostru. Pentru voi și prin voi lumea de mâine se schimbă și avem această speranță fermă. Nu a fost ușor, dar știu că nu veți dezamăgi niciodată. Eu voi sta alături de oamenii din acest oraș, dar voi sta și lângă această școală de elită, Colegiul Național „Unirea”. Indiferent de drumul pe care îl veți alege, să nu uitați că orașul nostru și comunitatea naostră unde v-ați educat vă așteaptă cu brațele deschise. Mergeți, vedeți lumea, dar după aceea vă rog să reveniți acasă și să aduceți „know how”-ul și cunoștiințele pe care le-ați căpătat, pentru că acest oraș are nevoie de voi”, a punctat Soós Zoltán.

„Vârfuri de lance”

Reprezentantul Guvernului în județ i-a asigurat atât pe absolvenți, cât și pe generațiile care urmează de sprijinul permanent al Instituției Prefectului, dar și de al său personal. Mai mult, Mara Togănel a menționat că absolvenții Colegiului Național „Unirea” din Târgu Mureș trebuie să fie mândri pentru că ei reprezintă o instituție care nu e altceva decât „un vârf de lance” al învățământului județean.

„Voi sunteți absolvenții unui vârf de lance al învățământului preuniversitar din județul Mureș. Mă bucur că anul acesta am reușit să stăm față în față. Eu nu vreau să vă dau sfaturi, ci să vă spun ca de la tânăr la tânăr câteva gânduri. De acum înainte, gândurile și acțiunile voastre vor conta foarte mult. De aceea, este bine ca de fiecare dată când luați o decizie să fiți înțelepți și echilibrați. Îndemnul meu este să vă trăiți inteligent tinerețea, pentru că este una singură și trece extrem de repede. Îmi doresc să fiu alături de voi și vreau să fac o prioritate din dorințele voastre în cadrul activității mele publice. Eu sunt partenerul vostru declarat. Vă doresc succes și să pășiți cu foarte multă încredere în viitor”, a asigurat Mara Togănel.

Absolvenții, încurajați de Remus Aurel Bența

Absolvent al Colegiului Național „Unirea”, omul de afaceri Remus-Aurel Bența s-a declarat a fi încântat că i s-a oferit oportunitatea de a împărtăși cuvinte de încurajare absolvenților. Antreprenorul a amintit de importanța încrederii în sine, dar și cât de mult contează să îți urmezi visul și să nu te lași învins.

”Doamnelor și domnilor, dragi absolvenți,

Am fost invitat să vă adresez câteva cuvinte în calitate de gazdă: Ioana, soția mea, și cu mine suntem onorați, bucuroși și vă mulțumim că ați ales să fiți aici. Mi-am dorit să fiu prezent la această festivitate mai mult din postura de fost absolvent al acestui liceu. Sunt un produs al Liceului ”Unirea” și mă mândresc cu asta. Promoția 1992, în urma cu 29 ani. Simt emoție, aprecire și multumiri pentru actul de educație de care am avut parte. De asemenea, ținând cont de activitățile mele de azi, îmi doresc ca intervenția mea să fi una inspirațională pentru cei care vă gândiți să deveniți antreprenori.

Povestea mea… mama și-a dorit foarte mult să fiu medic. Până și eu, influențat de visul mamei, începusem la un moment dat să mă proiectez în postura de doctor. Însă am realizat rapid că visul meu era altul… acela de a identifica și transforma oportunitățile în valoare. Inspirat și ajutat de tatăl și unchiul meu am deschis prima afacere… un laborator de prăjituri în 1994, cu 4 angajați. A fost primul meu examen, urmat desigur de alte provocări.

Astăzi sunt bucuros că cele 16 companii în care sunt implicat au alături o echipă de peste 900 de angajați cu activități în industrie, producție și distribuție de materiale de construcții în România, Moldova și Bulgaria, reale estate, servicii și horeca.

Am învățat în timp că cea mai importantă resursă e capitalul uman. Astfel, indiferent de drumul pe care îl veți alege, puneți pasiune în ceea ce faceți. Identificați care sunt valorile fundamentale pentru voi. Pentru mine acestea sunt: familia, credința, corectitudinea și munca.

Închei cu următorul mesaj: banii sau profitul sunt doar o consecință, o confirmare a unor lucruri bine făcute și constant. Aceștia vin în urma unor acțiuni, fapte pe care le facem cu foarte multă pasiune, muncă și determinare. Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creați. ÎNDRĂZNIȚI! Felicitări și succes!”, i-a încurajat Remus Aurel Bența pe absolvenți.

Alex PĂTRAȘCU