Programul Zilelor Târgumureșene 2021:

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și Portik Vilmos, viceprimar al aceleiași instituții, au prezentat marți, 22 iunie, cu prilejul unei conferințe de presă, detalii despre ediția din acest an a Zilelor Târgu Mureșene, eveniment care va avea loc în perioada 26-27 iunie.

Potrivit primarului Soós Zoltán, cea de-a 24-a ediție a Zilelor Târgumureșene se va desfășura ”sub semnul promovării valorilor locale” și, evident, cu o serie de restricții impuse de pandmeia de COVID-19.

”Orașul nostru va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare și în acest an evenimentul este organizat sub semnul promovării valorilor locale. Vom arăta tot ce are orașul nostru mai bun, vom celebra personalități ale orașului, oameni de cultură, sportivi și artiști se vor alătura acestei sărbători. Este și o reîntoarcere în istorie fiind cunoscut faptul că încă din anul 1482, prin ordinul lui Matia Corvin se vor organiza trei târguri anuale, dintre care unul în luna iunie”, a declarat Soós Zoltán.

Buget de 70.000 de lei

În mesajul său, Portik Vilmos a arătat că suma alocată din bugetul local în vederea organizării Zilelor Târgumureșene 2021 este de 70.000 de lei

”Înainte de a ști că situația în privința pandemiei se va îmbunătăți sau nu, încă în luna mai se discuta și am făcut câteva dezbateri înăuntru în instituție dacă putem sau nu putem, dacă merită sau nu merită să organizăm și anul acesta Zilele Târgumureșene. Mai multe persoane erau de părere că poate ar trebui să anulăm anul acesta, să nu facem, însă toți am ajuns la decizia că oricât de simbolic sau oricât de minimal putem organiza, să facem pentru că oamenii și în general târgumureșenii abia așteaptă să aibă motive să iasă din apartamente, să iasă din case”, a afirmat viceprimarul UDMR al municipiului Târgu Mureș.

”Bugetul pentru Zilele Târgumureșene din anul acesta este de 50.000 de lei, suma aceasta fiind plătită pentru formații, pentru artiști, și încă în jur de 20.000 de lei o să avem cheltuieli pentru logistică”, a adăugat Portik Vilmos.

Vaccinare, în Cetatea Medievală

Având în vedere contextul sanitar existent, organizatorii Zilelor Târgumureșene vor amenaja, în incinta Cetății Medievale, un mini-centru de vaccinare anti COVID-19.

”Sâmbăta sau duminica, încă nu s-a decis, depinde de personal, cum o să fie disponibil, vom oferi posibilitatea târgumureșenilor să primească un vaccin cu o singură doză, acela fiind Johnson & Johnson”, a menționat Portik Vilmos.

Pregătiri pentru externalizare

Nu în ultimul rând, viceprimarul UDMR a arătat că autoritățile locale din ”Orașul Trandafirilor” sunt preocupate de a identifica ”o altă modalitate de a organiza Zilele Târgumureșene” deoarece ”a elabora un program și a organiza astfel de eveniment major nu este atribuția funcționarilor publici sau a celor care lucrează în aparatul de specialitate din primărie.”

”Eu zic că acest lucru trebuie să fie într-un fel externalizat”, a spus Portik Vilmos.

Presiune pe… Aurel Trif

Întrebat cine va verifica existența certificatelor de vaccinare ori a testelor negative COVID-19 sau cine va efectua teste rapide RT-PCR în cazul în care numărul participanților la evenimentele organizate în aer liber va impune acest lucru, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, viceprimarul a aruncat responsabilitatea către… un funcționar din cadrul instituției.

”Domnul Aurel Trif se ocupă de organizarea evenimentelor și în nota internă prin care l-am rugat și pe dânsul și pe toată echipa să elaboreze programul pentru Zilele Târgumureșene am amintit și acest lucru, ca reglementările în vigoare să fie luate în vedere și să fie asigurate tot ceea ce ține de aceste prevederi și domnul Trif o să fie personal aici toată ziua, în fiecare zi, echipa se organizează și dânșii vor rezolva. Însă, sincer să fim, nu cred că vom ajunge acolo ca să avem mii de oameni și mii de participanți la aceste evenimente. Așa cum prevede legea că la un anumit nivel, după 2.500 de persoane, se vor aplica anumite reguli”, a menționat Portik Vilmos.

Programul Zilelor Târgumureșene 2021:

Sâmbătă, 26 iunie

Evenimente:

9.00 – 19.00 – Activităţi sportive Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” (”Weekend”) – Platoul Corneşti şi Parcul Municipal;

10.00 – 11.00 – Concert de muzică clasică şi recital de canto popular, elevi de la Liceul de Artă – Cetate, Amfiteatru;

11.00 – 12.00 – Cântec de Ciocârlie – Căsuța minunilor de vară, Spectacol muzical pentru copii – Cetate, Scena Mare;

11.00 – 15.00 – Brut Art Atelier de metaloplastie şi demonstraţie în manufactura bijuteriilor susţinut de artizanul bucureştean Tino Zaharia – Cetate, Bastionul Mic;

15.00 – 17.00 – Spectacol extraordinar ”La umbra de codru verde”, Ansamblul Profesionist ”Mureşul” şi Ansamblul ”Napsugár Maros” – Cetate, Scena Mare;

17.00 – 18.00 – Asociaţia Milites Marisensis Egyesület – Reconstituirea istorică pe tema armatei romane imperiale – Cetate;

17.30 – 18.00 – Ceremonia de decernare a titlului de „Cetăţean de onoare” – Palatul Culturii, Sala Oglinzilor;

18.00 – 19.00 – Ordinul Cavalerilor Lup, animaţie medievală – Cetate;

18.00 – Concert din Turnul Prefecturii – Asociaţia Lorántffy Zsuzsanna Egyesület;

19.00 – 20.30 – Concert 4 S – Cetate, Scena Mare;

20.30 – 22.00 – Concert – Oamenii Dimineţii – Cetate, Scena Mare;

22.00 – 23.00 – Spectacol de improvizație Funkers 3g HUB Show – Amfiteatru Cetate.

Expoziții:

12.00 – 18.00 – Expoziţie ceramică RAKU – ”Spectre în haine noi „RAKU”, Mana Bucur;

12.00 – 18.00 – Expoziţie de sculptură – ”Spiritul formelor”, Gyarmathy János – Cetate, Bastionul Blănarilor;

Filme:

18.30 – ”Mandibule” – comedie, fantastic – Adèle Exarchopoulos, Dave Chapman, Grégoire Ludig, David Marsais, India Hair – Sala ”Flora”, Cinema ”Arta”;

20.00 – ”Şi nici cu tine” – comedie, romantic, dragoste – Mészáros Béla, Tenki Réka, Básti Juli – Sala ”Flora”, Cinema ”Arta”.

Sport:

9.00 – 15.00 – Arc – Teren CSM;

9.00 – 16.00 – Bicicleta – Platoul Corneşti;

9.00 – 20.00 – Fotbal (4+1) – Terenuri ”Weekend”;

9.00 – 20.00 – Tenis de picior, Terenuri ”Weekend”;

10.00 – 16.00 – Teqball ACS Teqball Mureş, Terenuri ”Weekend”;

11.00 – 20.00 – Jocuri pentru copii cu dizabilităţi – Îngerii oraşului, Parcul Municipal.

Duminică, 27 iunie:

Evenimente:

9.00 – 19.00 – Activităţi sportive – Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” (”Weekend”) şi Platoul Corneşti;

11.00 – 12.00 – ”Fantastica aventură a şoricelului roade-n gând” – Teatrul ”Ariel”;

11.00 – 15.00 – Brut Art Atelier de metaloplastie şi demonstraţie în manufactura bijuteriilor susţinut de artizanul bucureştean Tino Zaharia – Cetate, Bastionul Mic;

12.00 – 12.30 – Concert de orgă, Asociaţia Lorántffy Zsuzsanna Egyesület Cetate, Biserica Reformată;

17.00 – 18.00 – Asociaţia Milites Marisensis Egyesület, Reconstituirea istorică pe tema armatei romane imperiale – Cetate;

18.00 – 19.00 – Paradă cu cai organizată de către Clubul Hipic Romsilva – Cetate;

19.00 – 20.00 – Ordinul Cavalerilor Lup, animaţie medieval – Cetate;

20.00 – 21.00 – Concert ”Rock The Symphony”, Filarmonica de Stat Târgu Mureş – Cetate, Scena Mare.

Expoziții:

12.00 – 18.00 – Expoziţie ceramică RAKU Spectre în haine noi „RAKU”, Mana Bucur;

12.00 – 18.00 – Expoziţie de sculptură ”Spiritul formelor”, Gyarmathy János – Cetate, Bastionul Blănarilor.

Filme:

17.00 – ”Încă un rând” – comedie, Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang – Sala ”Club 30”, Cinema ”Arta”;

19.30 – ”De Patrick” – comedie, dramă, Jemaine Clement, Hannah Hoekstra, Kevin Janssens, Jan Bijvoet – Sala ”Club 30”, Cinema ”Arta”.

Sport:

10.00 – 16.00 – Baschet 3×3 Social Innovation, Terenuri ”Weekend”;

9.00 – 16.00 – Alergare cross, Master Ski and Bike, Platoul Corneşti;

9.00 – 14.00 – Fotbal (4+1) Social Innovation, Terenuri ”Weekend”;

9.00 – 17.00 – Tenis de picior, Gombos Martial Arts, Terenuri ”Weekend”;

10.00 – 16.00 – Teqball ACS Teqball Mureş, Terenuri ”Weekend”.

Alex TOTH