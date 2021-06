Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor la Sighișoara

Share



De aproape un sfert de veac, la Sighișoara are loc în fiecare an Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Având ca moto cuvintele din Sfânta Evanghelie după Ioan: „Rămâneţi întru iubirea mea!”, credincioșii, indiferent de religie sunt chemați în această săptămână la rugăciune în fiecare seară, ora 17, în bisericile din Sighișoara.

„Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor are menirea de a aduce împreună creştini de rituri şi limbi diferite pentru a documenta fundamentul comun al credinței, chiar dacă aceasta se manifestă în forme diferite. Ea este foarte importantă mai ales în aceste vremuri tulburi, pentru că ne ajută să înțelegem că provocările acestui veac sunt aceleaşi pentru toți. În Sighișoara această Săptămână se ţine din anul 1998, la ea participând cele șase biserici istorice ale oraşului (ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, reformată, unitariană şi evanghelică). Slujbele se țin în cele trei limbi istorice ale Transilvaniei (română, maghiară, germanâ). În fiecare an altă țară alege tema de reflecție a acestei săptămânii, în acest an ea venind din Elveția: „Rămâneți întru iubirea Mea” (Ioan 15,9). Această temă „ne arată că taina iubirii smerite a Fiului lui Dumnezeu, Care s-a făcut om din iubire nesfâşită față de noi, oamenii, este temelia şi inima credinței creştine.”, după cum ne spune Părintele Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, ne-a declarat părintele Bruno Fröhlich, Prim Preot al Parohiei Evanghelice C.A. Sighișoara, protopop evanghelic de Sighișoara și membru al Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România.

„Să fim împreună”

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor de la Sighișoara a debutat luni, 21 iunie în Biserica Ortodoxǎ „Înǎlțarea Sf. Cruci” unde predica a fost susținută de părintele greco-catolic Ciprian Dǎrǎban. Marți, 22 iunie, gazdă fost Biserica Greco-Catolicǎ, predicator fiind părintele reformat Bíró István. Miercuri, 23 iunie, Biserica Romano-Catolicǎ a găzduit slubjba pentru unitatea creștină, predica fiind susținută de părintele evanghelic Hans Bruno Fröhlich. Joi, 24 iunie, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor va fi marcată la Biserica Unitarianǎ, unde va predica părintele ortodox Cosmin Boian, Vineri, 25 iunie, „Biserica din Deal” va fi gazdă, predicator fiind părintele unitarian Jenei László-Csaba, urmând ca sâmbătă, 26 iunie, slujba să fie găzduită de Biserica Reformatǎ oficiată de părintele romano-catolic Ágoston Ferencz.

„Este foarte important pentru noi să organizăm această săptămână de rugăciune. La fel și pentru credincioși. Sunt oameni care vin în fiecare seară indiferent de etnie sau confesiune religioasă. E ca și un fel de pelerinaj, în fiecare seara, la ora 17, într-o altă biserică. De regulă, programul acestei săptămâni de rugăciune este într-o octavă, de duminică până duminică. Având în vedere că sunt șase biserici, ținem această săptămână de luni până sâmbătă. Preoții participă la fiecare slujbă, vin în fiecare biserică, indiferent că sunt preoți ortodocși, reformați, evanghelici sau de altă religie. Partea introductivă a slujbei este făcută de părintele gazdă după care predica, rugăciunile, sunt făcute de către alți preoți, nu de preotul gazdă. Asta este și esența, să fim împreună, să ne rugăm împreună pentru unitate”, a subliniat părintele Bruno Fröhlich.

Alin ZAHARIE