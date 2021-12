Au început Zilele UMFST 2021!

Share



Ediția din acest an a Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a debutat luni, 6 decembrie, cu evenimentul cultural-educativ ”Open-Up Dentistry”.

Acesta s-a desfășurat în aula Centrului Integrat de Medicină Dentară și în holul Facultății de Medicină Dentară și a constat în prezentarea propunerilor pentru temele de licență și a direcțiilor de cercetare științifică din cadrul Facultății de Medicină Dentară. Totodată, au fost prezentate și două cursuri pentru studenți, „Erasmus: primii pași către o lume nouă”, susținut de șef lucrări dr. Alexandra Mihaela Stoica și „Licența de la A la Z”, susținut de șef lucrări dr. Cristina Molnar-Varlam.

Program științific și cultural bogat

Programul pregătit de echipa UMFST a mai cuprins expoziția de fotografie ”Viața în pandemie”, Conferința internațională ”PAH and CTEPH in 2021. A glimpse into the future. Part I” – dedicată patologiei cardio-pulmonare – hipertensiunea arterială pulmonară și hipertensiunea pulmonară cronică tromboembolică, Workshop-urile științifice ”Workshop Rapid Prototyping, Digital Manufacturing in Engineering”, ”Workshop CISCO Networking Academy” și ”Sechelele post-COVID – Afectarea complex multiorganică în infecția SARS-CoV-2”, precum și două Webinarii științifice, ”An introduction to corpus linguistics” și ”European green deal”.

Totodată, programul primei zile din ciclul Zilele UMFST 2021 a fost întregit de întâlnirea online cu istoricul și scriitorul Cătălin Pavel intitulată ”Un dialog în jurul cărții ”Animalele care ne fac oameni” și de Hackathon-ul ”Sesiune warm-up pentru Hackathon JRA”.

Rectorul Azamfirei, mesaj optimist

Zilele UMFST 2021 se vor desfășura pe durata a cinci zile, perioadă în care comunitatea academică, medicală și studențească închegată în jurul principalei universități mureșene este invitată să participe la numeroase evenimente organizate în sistem onsite, online și hibrid.

”Astăzi începe tradiționala manifestare anuală a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș care a intrat în conștiința tuturor sub denumirea de Zilele UMFST. În ciuda condițiilor actuale de desfășurare, în sistem onsite, online sau hibrid se vor desfășura, în cele cinci zile, peste 70 de evenimente deosebite, diferite, în funcție de specificul fiecărei facultăți dar și comune pentru întreaga universitate. Simpozioane, workshop-uri, manifestări culturale susținute de studenți, momente festive și multe alte activități vor fi susținute atât de membrii comunității academice târgumureșene dar și de personalități de prestigiu din țară și de peste hotare. Privim cu speranță spre vremurile în care vom reveni la normalitatea unei vieți universitare nestingherită de pandemie, dar facem tot ce este posibil să ne apropiem de această normalitate chiar și acum. O universitate înseamnă viață, schimburi de idei, interacțiune și internaționalizare. Înseamnă studenți, cadre didactice și o societate căreia mediul universitar are rostul de a-i da o dimensiune creativă. E pluribus unum!”, a transmis luni, 6 decembrie, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Alex TOTH