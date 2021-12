Întâlnire cu regizorul Daniel Sandu și studenții UAT

Share



În săptămâna Festivalului Internațional Studio-Întâlnirea Școlilor de Teatru, studenți ai Universității de Arte din Târgu Mureș(UAT) și ai altor universități inviate au putut participa la workshopuri divesre puse la dispoziție de către organizatorii festivalului pentru a îmbogăți dosarul cu experiențe și pentru a construi o structură solidă pentru drumul lung al actorilor, regizorilor, coregrafilor, scenografilor, și cei ce și-au ales aceste meserii pentru viitor.

Unul dintre atelierele care s-a dovedit a fi de foarte mare ajutor, a fost cel susținut de regizorul român Daniel Sandu. Daniel Sandu s-a născut pe 16 decembrie 1977, la Piatra Neamț. În 2002, a absolvit Facultatea de Regie Film din cadrul Universității Media. Din 2003,a lucrat ca scenarist și regizor la seriale de comedie precum „La Bloc“, „La serviciu“, „Fete cu lipici“ (Pro TV), „Gașca“ (Kanal D), „Nimeni nu-i perfect“ (Prima TV). Regizorul a mai realizat, printre altele la fel de importante, și lung metrajele de succes „Un pas în urma serafimilor”, „Tata mută munții” dar și serialul „Bani Negri” difuzat pe HBO.

Sfaturi utile pentru misiunea de actor

În cele trei zile de întâlnire, Daniel Sandu a abordat o temă importantă în construcția actorilor și anume seriozitatea. În același timp, acesta a oferit sfaturi despre cum ar putea un tânăr actor să se facă remarcat în industria filmului, ce presupune „viața pe set”, cum lucrează regizorul cu actorul în timpul filmărilor și alte subiecte de mare interes mai ales pentru studenții care sunt destul de departe de lumea filmului, studiind actorie de teatru la o universitate din provincie. În același timp, Daniel Sandu a transmis tinerilor actori să își lărgească perspectivele și i-a încurajat să se gândească la cum ar putea să își deschidă o mică afacere care să le permită să iși trăiască visul fără a fi ingrijorați sau stresați de problemele financiare.

„ Am primit această invitație de a participa la acest workshop pentru scenariu, regie și actorie și m-am bucurat pentru că am cosiderat că am ocazia să le dau niște sfaturi, repere, tinerilor studenți care i-ar putea ajuta pe viitor în carieră. Nu știam de acest festival dar am venit la Târgu Mureș și am cunoscut un grup de tineri studenți dornici să devină actori, care au ceva experiență pe actorie de teatru și care aveau nevoie de mai multe informații și tot felul de sfaturi din domeniul actoriei de film. Am căutat să îi ajut și să le explic în primul rând care sunt așteptările pe care le avem noi, de la regizor la producător, la director de casting, atunci când facem o probă de casting sau când îi distribuim în filme, care sunt așteptările pe care le avem de la ei în cadrul orcărui proiect pe platoul de filmare. Separat de asta am căutat să le explic ce presupune viața de actor în România din punct de vedere al șanselor și de a trăi din această „misiune”, că nu o numesc meserie. Le-am oferit tot felul de cifre și de repere ca să înțeleagă contextul în care vor deveni actori, cum arată cinematografia românească în 2021-2022 mai ales perioada de pandemie, ce tip de filme se fac, câte filme se fac într-un an și cât este de mare concurența și competiția dintre actori. E adevărat că actorii din provincie au un mic dezavantaj al distanței față de capitală dar în același timp m-am bucurat să aflu că aici la Universitatea de Arte din Târgu Mureș există și secții de scenaristică și secții de regie, de media, și mi se pare că toate aceste secții combinate ar putea genera niște proiecte de facultate care să adune artiști din toate aceste departamente și să construiască împreună scurt metraje sau filme care să repezinte cât de cât o lansare a acestor tineri actori, sau pentru a le oferi o expunere mai bună decât un simplu CV sau un catalog cu poze”, a transmis Daniel Sandu.

Viața bate filmul

În afară de onestitatea atât de necesară pentru un parcurs sănătos, Daniel Sandu a împărtășit studenților tot felul de trucuri pentru a-și scrie monoloage, iar în ultima zi a atelierului, a organizat o simulare de probă de casting, unde studenții au putut experimenta, poate chiar pentru prima dată, o astfel de experiență. Sfaturile, indicațiile au fost primite cu mare bucurie și am putut observa că nu a existat urmă de orgoliu în încăpere, ceea ce a făcut ca cele trei zile să reprezinte o întâlnire prețioasă si foarte constructivă.

„ Mă bucur mult că am avut posibilitatea să particip la workshop și sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate. Au fost trei zile intense, pline de discuții care m-au ambiționat și m-au făcut să-mi doresc mai mult de la mine. Deși am vorbit ore întregi și cantitatea de informații a fost una mare, și cu toate că ni s-a răspuns la toate întrebările posibile, cred că ne-am apropiat prea puțin de tot ce înseamnă acest întreg univers al cinematografiei. Mai mult decât regizor, Daniel Sandu este un om minunat, cu o experiență de viață uimitoare. Viața bate filmul, dar pentru mine, filmele lui, sunt foarte aproape de tot ce înseamnă viață”, a împărtășit Denissa Rogoz, studentă la Specializarea de Actorie a Univesrității de Arte din Târgu Mureș.

Mălina Moraru