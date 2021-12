Proiecte ”Anghel Saligny” pentru Băla

Share



Comuna Băla, prin primarul Ioan Huza, și-a propus realizarea în viitorul apropiat de noi investiții în ce privește infrastructura la nivelul celor două sate aparținătoare, Băla și Ercea. În acest sens, au fost depuse două proiecte de investiții prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. „Unul din aceste proiecte vizează modernizarea rețelei stradale în localitatea Băla și satul Ercea. Este vorba de 5,2 kilometri de drum ce urmează să fie modernizați în ambele localități ale comunei, Băla și Ercea, investiția ridicându-se la suma de 721.527,27 lei. Între timp, de când sunt primar, am mai modernizat un drum de 1,7 kilometri în localitatea Băla, iar prin acest proiect derulat prin ”Anghel Saligny” intră toate străduțele din comună. Dacă vom reuși să prindem acest proiect, vom reuși să avem asfalt peste tot în comună”, ne-a declarat Ioan Huza, primarul comunei Băla.

Apa, prioritară pentru satul Ercea

Cel de-al doilea proiect prevede înființare rețea de alimentare cu apă în localitatea Ercea, sat care a ora actuală nu are apă potabillă. „Este o necesitate majoră pentru locuitorii din Ercea unde avem probleme foarte mari cu apa, mai exact cu lipsa acesteia. Apa pentru satul Ercea este o necesitate majoră, în condițiile în care oamenii cară apa de la fântâni din exteriorul satului, atât pentru consumul propriu cât și pentru animale. Aici, valoarea proiectului este de 3.394.854,4 lei, cu o lungime de distribuție de 6.537 de metri. De menționat faptul că, ca să dăm drumul la apă în satul Ercea ne trebuie încă un bazin cu o stație de tratare a apei, investiție care costă destul de mult și care va face obiectul unui alt proiect”, a precizat primarul Ioan Huza.

Dezvoltarea parcului de utilaje al comunei

Finalul de an aduce alte proiecte pentru comuna Băla. Deși la prima vedere pot părea ceva mai nesemnificative, ale își au rostul lor bine definit, după cum afirmă primarul comunei Băla.

„Prin Asociaţia „Grupul de acţiune Zona Luţ, Șar, Câmpie” am reușit să achiziționăm o stație de sonorizare în valoare de 5.000 de euro pentru Căminul Cultural din Băla, sistem care deja se află la noi și care a intrat în dotarea căminului. De asemenea, în momentul de față se lucrează la un proiect care trebuie depus cel târziu până pe 10 decembrie, de asemenea prin GAL, pentru achizționarea unei remorci și a unei sărărițe pentru dezăpezire. Dacă toate vor merge cum trebuie, dacă proiectul va fi bine întocmit, vom avea parte de utilaje în valoare de 14.600 de euro care vor întra în dotarea comunei Băla. Acestea vor veni să completeze restul de utilaje existent. Avem buldoexcavator, tractor, plus alte utileje pentru săpat, tuns iarba, lama de zăpadă, dar ne lipsea o remorcă, extrem de necesară. Dau aici exemplul colectării selective. Cei care colectează nu doresc să adune din poartă în poartă deșeurile reciclabile, ei vor de pe insule, să fie strânse undeva aceste deșeuri și de acolo să fie ridicate. Astfel, ne-ar ajuta extrem de mult o remorcă. În una din zilele săptămânii strângem din sat tot plastic, în altă zi hârtia sau ce deșeuri mai sunt, după care vin cei care strâng aceste deșeuri să le ridice deodată”, a punctat Ioan Huza.

Alin ZAHARIE