SPECIAL. Discursul anual al rectorului UMFST ”George Emil Palade”

Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș a găzduit joi, 9 decembrie, tradițională Gală a UMFST, celebrată anual în cadrul Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

În discursul anual, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureş, prof. dr. Leonard Azamfirei, a arătat că, deşi anul 2021 a fost marcat de pandemia de coronavirus, Universitatea a avut numeroase realizări.

”Stimați colegi, stimați invitați,

Anul trecut, din motive ușor de înțeles, nu am avut ocazia să ne întâlnim în format fizic la tradiționala Gală a UMFST. Am simțit această situație ca pe o pierdere dar poate unii dintre noi ne-am dat seama astfel că avem nevoie de acest eveniment anul pentru a ne uni, măcar uneori, pentru a continua construcția unei identități instituționale care se formează în timp și cu perseverență.

Salut prezența tuturor colegilor, a invitaților și a multora dintre colaboratorii noștri. În mod deosebit remarc prezența colegilor de la Universitatea de Stat Nicolae Testemițanu din Chișinău condusă de dl rector, prof. dr. Emil Ceban.

În acest an 2021 am încercat, de fapt, să supraviețuim instituțional pandemiei COVID-19. Am făcut-o dar costul educațional este foarte mare. Învățământul, nu doar la noi, ci peste tot, a scăzut în calitate, în ciuda eforturilor mari făcute. Din acest motiv am insistat să păstrăm cât mai mult din activități, on site, am susținut vaccinarea în universitate și în afara acesteia, am luat unele măsuri poate nu acceptate de toți, criticate de unii, mereu aceiași, dar bazându-ne în deciziile luate pe ceea ce ne spune medicina astăzi și pe modelele de bună practică existente la nivel internațional. Mulțumesc cadrelor didactice și studenților care au făcut să avem una dintre cele mai ridicate rate de vaccinare din țară, la nivel de universități. Acest fapt ne-a dat mai mult curaj și siguranță în aceste decizii.

Am inaugurat în 2021 Laboratorul Industry 4.0, Laboratorul de Inginerie medicală, laboratoare de specialitate în colaborare cu companii mari: Hirschman la Inginerie, Dentestet la Medicină dentară. Am intrat pe piața serviciilor medicale asigurând servicii de medicină dentară prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aș mai remarca faptul că am devenit Centru de referință Microsoft pentru e-learning, am făcut saltul dificil, dar încununat de succes la învățământul clinic, în spitale, în Hamburg, unde suntem respectați ca români. Am făcut achiziții imobiliare importante cu scopul de a ne îmbogăți patrimoniul și cred că am folosit toate oportunitățile existente.

În universitate sunt deschise mai multe șantiere mari. Vom finaliza anul viitor reabilitarea clădirii centrale care va deveni o clădire modernă, de tip smart, adaptată nevoilor educaționale actuale. Efortul făcut, mai ales de cei din învățământul preclinic, pentru a crea front de lucru, a fost remarcabil și sper să revină cu toții în condiții superioare, curând, la activitatea normală. Vom finaliza anul viitor și Centrul high tech de predare și evaluare a studenților – UniX, Centrul de Realitate virtuală, extinderea spațiilor administrative, a celor de cazare și de servire a mesei, Biobaza, Centrul de medicină experimentală și Centrul de Botanică.

Ani de zile ne-am concentrat pe investiții. Da, a fost bine și o vom face mai departe.

Ne-am concentrat însă, în ultimii ani, în paralel, și pe stimularea cercetării. Am crescut semnificativ, nu doar cantitativ dar și calitativ. În universitate se fac lucrări de referință. În universitate se promovează pe dosare științifice meritorii. Am intrat și am rămas în ranking-uri internaționale importante, dovada că măsurile luate au adus rezultate pozitive în timp.

Ceva însă am făcut prea puțin – preocuparea pentru calitatea activității didactice.

Stimați colegi, vă spun astăzi ceva care s-ar putea să vă surprindă pe unii! În raport cu studenții, noi, cadrele didactice, nu avem drepturi, avem doar datorii. Da, avem dreptul să facem la început reguli bune dar apoi avem datoria să fim primii care le respectă. Noi avem doar datorii față de studenți iar ei, studenții, au doar drepturi. Ei nu sunt obligați, de exemplu, să vină la cursuri dar noi avem obligația să le oferim cele mai bune cursuri.

Avem datoria să le predăm cursuri bune, să punem în ele nu doar știință ci și suflet și să le dăm amprenta personalității fiecăruia dintre noi. Avem datoria să respectăm studenții și să îi ajutăm să înțeleagă. Avem datoria ca, dacă facem câteodată referințe, uneori peiorative, la studenții de altă dată, să facem referință și la profesorii de altă dată. Suntem noi ca profesorii de altă dată? Noi suntem astăzi profesorii despre care se va vorbi peste ani așa cum unii dintre noi vorbim azi cu atât respect de profesorii noștri: Maros, Dudea, Bancu, Seres, Cistelecan, și lista poate continua. Sunteți siguri că studenții noștri de azi vor avea peste vremuri aceleași evocări? Despre unii poate că da, despre alții, poate că nu.

Am fost în toți acești ani garantul promovărilor corecte în cariera didactică și cred că nu s-a făcut rabat de la acest lucru. În același timp am pus pariu pe tinerii care doresc să îmbrățișeze cariera didactică și vreau să îl câștig, în numele universității. Iată de ce am început un proces care va dura, cu siguranță, dar care trebuie să redea actului didactic prestanța, rigoarea și calitate, într-un cuvânt, academicul specific mediului în care activăm fiecare. Pentru anul care vine, pentru restul mandatului meu ca rector voi face din creșterea calității activității didactice un obiectiv primordial.

Ne așteaptă la începutul anului viitor un examen important – evaluarea instituțională ARACIS. Vreau să știți cu toții că această evaluare este a întregii universități, nu doar a unui colectiv care o pregătește de câteva luni, lucrând la dosare, corectând informații trimise de la discipline, unele corecte, altele superficiale. O spun din nou: universitatea este a noastră, a tuturor; încă sunt multe de făcut dar nu va fi niciodată, nici mai bună, nici mai altfel decât suntem noi, membrii comunității academice. Și dacă vorbeam mai sus despre datoria pe care o avem noi profesorii, față de studenți, voi spune acum că avem o datorie față de universitate. Dacă am făcut cercetare, am făcut-o cei mai mulți ca să promovăm, să fim mai bine salarizați; dacă ne-am ocupat de studenți, am făcut-o pentru că era în norma didactică dar și cu gândul justificat la o perspectivă de promovare. Toți cei care au lucrat temeinic în universitate au promovat. Dacă suntem medici, farmaciști, ingineri buni, căutați și recunoscuți este și pentru că amprenta universitară a dat de fiecare dată o plus-valoare personalității fiecăruia. Din aceste motive, și ar mai fi și altele, consider că, mai ales cei care sunt în vârf de carieră didactică, au datorii față de această universitate pe care nu este suficient doar să o iubim, ci mai trebuie să o și slujim.

Vă reamintesc ceea ce știți foarte bine: profesorii adevărați sunt cei care cresc lângă ei discipoli, care se gândesc cu responsabilitate la ce se va întâmpla după ce ei nu vor mai fi activi. Vă rog, creșteți lângă d-voastră tineri, străduiți-vă să devină în stare să vă întreacă și astfel nu își vor dori să plecați de lângă ei cât mai repede. Avem nevoie de tineri pe care să îi atragem spre cariera universitară. Modelul Hamburg, susținut într-o măsură mare de tineri deștepți, școliți în afară și reveniți acasă a stârnit respectul celor de acolo. Din acest motiv vă asigur că politica de personal a universității va merge spre atragerea și promovarea lor, susținându-i în vederea creării unei cariere universitare predictibile.

Se vorbește mult despre Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR. Domeniul educației va primi 3,6 mld Euro din acest fond și este de datoria noastră, a universității, să încercăm să atragem o sumă cât mai mare pentru investiții pentru dezvoltarea infrastructurii. Este misiunea mea, ca rector, să fiu preocupat de acest lucru și o voi face.

Universitatea își va continua dezvoltarea în ritmul pe care îl cunoașteți deja. În mod evident este instituția cea mai reprezentativă și respectată din Mureș. Dacă se va întâmpla ceva bun, ceva nou în Târgu Mureș, se va petrece prin sau alături de universitate. Dacă vor veni investitori în zonă, vor veni pentru că există aici un furnizor de resursă umană calificată, nu pentru că avem Grădină zoologică sau Weekend, altfel obiective frumoase și necesare. Dacă vor apărea instituții medicale noi, moderne, este pentru că vor avea de unde să provină cei care vor lucra în ele, adică de la universitate. Cât timp însă nu vom avea capacitatea să privim creativ în viitor și să îl construim noi, nu alții, prezentul ne va întrista în fiecare zi.

Nu știu dacă obligațiile mele extrauniversitare pe care mi le-am asumat în urmă cu un an au afectat în vreun fel bunul mers al universității. Aș vrea să cred că nu și vă asigur că și la București, la fel ca și aici, universitatea a fost și rămâne principala mea preocupare.

Aștept cu optimism anul viitor când doresc să ne întâlnim ca pe vremuri, fără mască și fără resentimente.

Vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut pentru universitate în anul 2021. Vă urez fiecăruia Sărbători fericite, vă transmit prețuirea mea și vă îndemn încă o dată să nu uitați că aparținem unei universități care are nevoie de fiecare dintre d-voastră și că suntem ceea ce iubim!

La mulți ani tuturor!”

(Redacția)