INTERVIU. Institutul Inimii din Târgu Mureș, implicat în derularea unor proiecte de anvergură

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș este unitate sanitară de referință în cadrul unui proiect pilot, cu finanțare europeană, privind evaluarea, standardizarea și monitorizarea costurilor din sănătate astfel încât finanțarea spitalelor în România să se facă în funcție de cheltuielile pentru cazurile reale, diagnosticate și tratate în țara noastră. De altfel, Institutul Inimii din Târgu Mureș este implicat și în proiectul național de screening al bolilor cardiovasculare în rândul pacienților din regiunile Centru și de Vest a țării. Mai multe detalii despre aceste proiecte, finanțarea unei noi clădiri unde să funcționeze Institutul, activitatea medicală și planul de management a oferit mai multe detalii Dr. Mariana Ciorba, managerul IUBCvT Târgu Mureș.

Reporter: În urmă cu un an ați preluat funcția de manager al IUBvT Târgu Mureș într-un context pandemic cu multe provocări. Vă rog să faceți o scurtă prezentare a modului în care s-a făcut reorganizarea activității medicale, dar și continuitatea actului medical de înaltă performanță. Cum este în prezent situația?

Dr. Mariana Ciorba: Da, într-adevăr, am preluat funcția de manager în 20 aprilie 2020. A fost totul neașteptat datorită numirii doamnei Prof. Dr. Klara Brînzaniuc în funcția de prorector. Era perioada de început a pandemiei, o situație epidemiologică cu provocări noi și neobișnuite pentru toată lumea medicală. Împreună cu colegii din Comitetul Director, cu sprijinul întregului colectiv medical și administrativ am început să ne organizăm ca să asigurăm accesibilitatea și adresabilitatea pacienților cardiovasculari la servicii terțiare de specialitate-urgențe cardio-chirurgicale pediatrice, urgențe cardiace și chirurgicale cardiovasculare- și servicii la standarde superioare de calitate, în siguranță, atât pentru pacienți cât și pentru personal.

Începând cu sfârșitul lunii aprilie 2020 și până la 30 iunie 2020 ne-am reorganizat în context epidemiologic prin transformarea spațiului secției Cardiologiei Pediatrice în aripă COVID, secția fiind relocată în altă aripă.

După revenirea în formula inițială ne-am organizat prin amenajarea în cadrul fiecărei secții a unui sector tampon, formulă în care funcționăm și astăzi. Am prevăzut, determinați de realitatea logistică, un pat pentru pacienți COVID pe secția ATI compartiment adulți. Activitatea medicală a continuat. În ambulatoriul de specialitate am dezvoltat servicii de programare on-line și telemedicină, astfel încât am fost în legătură directă cu pacienții noștri. Este o activitate pe care o menținem în continuare. Adresabilitatea spitalicească în cardiologie, cardiologie pediatrică, cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară adulți și copii am supravegheat-o prin testarea PCR a tuturor pacienților, patologia cardiacă fiind agravantă și agravată de infecția cu virusul SARS-CoV-2. Am intervenit prin proceduri de cardiologie intervențională și electrofiziologie, intervenții de chirurgie cardiovasculară adulți și copii, am efectuat patru transplanturi de cord în 2020, dintre care două după ce a început pandemia, iar în 2021 s-au efectuat trei transplanturi.

Am tratat peste 100 de pacienți cu afecțiuni cardiovasculare și COVID până în prezent, dintre care 10 copii, unul cu vârsta sub un an.

Rep: Ce obiective v-ați propus pentru dezvoltarea instituției pe termen scurt, mediu și lung?

M.C.: Pe termen scurt obiectivele sunt puternic influențate de evoluția pandemiei, respectiv menținerea unor accesibilități a pacienților cardiovasculari, adecvate cu evoluția și gravitatea afecțiunilor; asigurarea unor servicii medicale la standarde ridicate de calitate, în condiții de siguranță pentru pacienți și personal; realizarea unor indicatori de utilizare și calitate a serviciilor optimi în condițiile epidemiologice și legislative ale pandemiei; realizarea unor indicatori economico-financiari adecvați în perioadă pandemică.

Pe termen mediu și lung un obiectiv ar fi construirea unei clădiri noi a spitalului. Structura actuală a IUBCvT Târgu Mureș este fragmentată în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, având secții situate la distanță una de cealaltă și care nu permit integrarea optimă a circuitelor intraspitalicești. Acest lucru creează dificultăți în gestionarea activității curente din cauza limitărilor fizice a clădirilor, influențând nivelul de acreditare ANMCS – nivel IV cu încredere scăzută, având plan de conformare. În această situație este imperios necesară construirea unei noi clădiri, cu regim de înălțime P plus 3, alăturată clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și realizarea unei conexiuni între acestea pentru a putea asigura circuitele și fluxurile necesare cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Rep.: Realizarea unei clădiri noi din punct de vedere arhitectural pentru Institutul Inimii este o investiție propusă pentru fi încadrată în finanțarea prin Programul Național de Reziliență și Redresare. Ați primit răspuns?

M.C.: În comunicarea Ministerului Sănătății din 6 septembrie 2021 ni s-a adus la cunoștință că suntem pe lista celor 49 de obiective propuse pentru investiții din PNRR, sub obiectivul ”Construcții de spitale noi sau/ și corpuri/ aripi noi de spitale și/ sau dotări pentru 25 de unități sanitare”. Toate demersurile le-am început în august 2020, avem elaborate nota conceptuală, tema de proiectare și este în curs de finalizare procedura de achiziție a studiului de fezabilitate.

Rep.: Să revenim, vă rog, la obiectivele pentru dezvoltarea Institutului.

M.C.: Ne-am propus să dezvoltăm segmentul de resursă umană, atât pe partea administrativă cât și medicală și, de asemenea, suntem cuprinși într-un proiect al Institutului de Sănătate Publică pentru depistarea factorilor de risc a pacienților cardiovasculari în cadrul programului de screening intitulat ”Totul pentru inima ta”, ce se derulează pe o perioadă de doi ani de zile. Deocamdată este în pregătire. Prin intermediul medicilor de familie și a medicilor cardiologi, pacienții vor fi trimiși pentru depistarea factorilor de risc paraclinici și clinici, li se vor face analize, electrocardiografii, ecografii astfel încât să putem depista bolile cardiovasculare încă din primele faze de debut. Este un screening în care medicii noștri cardiologi sunt formatori și îndrumători pentru medicii de familie și medicii cardiologi din alte centre.

Deocamdată se desfășoară acțiunile de formare a medicilor care vor lucra cu pacienții, se achiziționează materialele și echipamentele necesare, urmând ca probabil după ce se termină această fază de pergătire, anul viitor, să intrăm în faza de activitate propriu zisă de examinare și depistare a bolii cardiovasculare la pacienți.

Fiecare centru în care se implementează acest proiect este un centru de screening unde sunt cardiologi cu experiență, care examinează pacientul și asigură traseul clinic și paraclinic pentru diagnosticul final al afecțiunii cardiologice. Institutul va deservi pacienți din zona centru și zona de vest a țării.

Rep.: După acest screening ce se va întâmpla cu pacienții?

M.C.: Pacienții vor fi urmăriți și se vor încheia noi protocoale pentru depistarea și tratamentul bolilor cardiovasculare. La fiecare pacient, în funcție de starea lui, se va acționa fie prin tratament conservator la domiciliu, fie internare, fie programare, holter, supravegherea tulburărilor de ritm sau de tensiune etc.

Un alt obiectiv îl reprezintă partea economică. Suntem spital pilot într-un proiect care începe în decembrie 2021 și continuă pe o perioadă de 12 luni. Constă în evaluarea și standardizarea costurilor din sănătate pe baza cheltuielilor reale românești și a diagnosticelor specific spitalelor din România. Sunt 50 de spitale pilot care reprezintă toate categoriile de spitale și pe lângă acestea au intrat și spitale benevol. Acest studiu presupune colectarea de date de costuri reale astfel încât la sfârșitul acestui proiect, pe fiecare patologie și pe fiecare tip de spital, să se poată estima exact costurile. Acestea implică atât costurile de tratament ale pacienților cât și costurile indirecte pentru salarii, cheltuieli cu utilități etc, astfel încât să avem o oglindă reală a ceea ce se cheltuie în sănătate.

Rep.: Practic se creează cadrul pentru a fi revizuit modul în care se alocă, în prezent, finanțarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

M.C.: Da, pentru că sistemul DRG, valorile relative și tariful pe caz ponderat stabilite în 2013 nu au mai fost actualizate. Între timp costurile au crescut, inflația a crescut, de multe ori nu reflectă cheltuielile efective pe care noi le avem, salariile au crescut în 2017, pe perioadă de pandemie au crescut sporurile celor care lucrează în secțiile cele mai periclitate. Datele se vor colecta prospectiv, prima raportare va fi aferentă lunii decembrie 2021 și vom continua până în decembrie 2022. Suntem o echipă, vor fi implicați în principal economiștii Institutului, farmacia, serviciul tehnic adminstrativ, vom implica și de pe secții astfel încât să putem colecta date reale, datele noastre de costuri. Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș a fost considerat un etalon între Institutele de Boli Cardiovasculare din țară.

Alt obiectiv este calitatea activității medicale și asigurarea siguranței pacientului. Nu poți avea calitate fără să ai tehnologie, resurse, fără să asiguri siguranța pacientului și a personalului. Trebuie să urmărim apariția evenimentelor asociate asistenței medicale, să controlăm, să prevenim și să ne explicăm apariția infecțiilor asociate asistenței medicale, să ne asigrăm că pacientul primește tratamentul corect și la timp, să ne asigurăm că cei care lucrează cu pacientul au profesional calitățile necesare de a lucra cu un pacient, trebuie să ținem cont de starea pacientului, nevoia lui de sănătate și lucrul la care țin și am vrut să îl pun în aplicare stimularea muncii în echipă. Nu degeaba se vorbește. de multe ori. în partea de specialitate cardiologică și cardiovasculară de heart team, de echipa inimii. Trebuie lucrat în echipă, viitorul managementului este managementul în echipă, nicio decizie nu trebuie luată doar de manager, trebuie susținută de toți membrii echipei și de consiliul medical.

Rep.: Pentru rezolvarea cazurilor de copii cu malformații congenitale cardiace se dorește oficializarea și permanentizarea parteneriatului dintre Institutul Inimii din Târgu Mureș și Institutul Inimii din München. Spuneați în primăvara acestui an că s-au făcut demersurile necesare în vederea acestui lucru prin existența unei colaborări dintre Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Germania. În ce stadiu se află aceste demers?

M.C.:Cu regret, trebuie să recunosc că la acest capitol batem pasul pe loc în ceea ce privește parteneriatul cu Ministerul Sănătății din Germania. Colaborarea cu colegii noștri din München am întreținut-o la nivel instituțional, în luna mai a acestui an am avut o sesiune de cardiologie intervențională pediatrică.

Rep.: Cum ar fi schimbat acest parteneriat rezolvarea cazurilor de malformații congenitale cardiace la copiii din România?

M.C.: Ar fi fost un mare beneficiu, i-am fi putut trimite cu mai multă ușurință în spitalul din München, împreună cu cadre medicale din Târgu Mureș, care să plece și să se facă transfer de informație și de tehnologie. Și ei (n.r. – specialiștii din München) poate ar fi putut veni mult mai ușor să opereze la noi, în cazul în care se dorea instruirea într-un cadru mai larg a personalului medical și a medicilor din România. De asemenea, cred că am fi putut reduce cu mult numărul copiilor care pleacă cu formularul E112 în străinătate, nu numai pacienții noștri, dintre ei pleacă chiar foarte puțini, dar dintre pacienții din întreaga țară, care pleacă în străinătate pentru rezolvarea minim invazivă prin proceduri de cardiologie intervențională.

Rep.: Și sunt mult mai scumpe intervențiile acolo decât aici.

M.C.: Da, sunt mult mai scumpe, iar CNAS plătește facturile pentru serviciile de acolo în integralitate.

Rep.: În cazul în care ar fi fost această colaborare oficializată costurile ar fi fost mai mici?

M.C.: În mod sigur costurile ar fi fost mai mici prin faptul că mergând cu pacientul se intervenea nu pe calea E112, ci pe calea de colaborare. O echipă medicală din România mergea cu pacientul, era tratat, stabilizat după care se revenea în țară și se continua supeavegherea până la echilibrarea sa. Medicii care au venit din Germania au venit pro bono. Prin coaborarea cu noi au operat doar pentru binele copilului și creșterea nivelului de competență profesională și transfer de informații.

Rep.: În planurile de dezvoltare ale Institutului Inimii s-a aflat și înființarea unui centru de formare națională în cardiologie intervențională pediatrică. S-au făcut demersuri la Ministerul Sănătății pentru a include această specialitate în Nomenclatorul de studii complementare. S-a finalizat acest demers?

M.C.: Trebuie să recunosc că este dificil să-ți asumi obiective de dezvoltare condiționate de factori externi. Atâta timp cât cardiologia intervențională pediatrică nu se află în Nomenclatorul de studii complementare, având o curriculă adecvată, cu denumire, nu poate exista niciun centru de formare națională în cardiologie intervențională pediatrică, deși suntem printre puținii din țară care efectuăm aceste tehnici intervenționale.

A consemnat Arina TOTH