Colegiul ”Petru Maior”, colaborare europeană pe tărâmul tradițiilor culinare

Cinci școli partenere din Franta (École Saint Cyprien, Bressuire), Irlanda (Bunscoil Na mBraithre, Ennis), Anglia (Our Lady`s Catholic School, Amersham), Grecia (2dimferon, Velestino), Polonia (Szkola Podstawowa nr.1, Parczew) și România (Colegiul ”Petru Maior” din Reghin) fac obiectul proiectului Erasmus+ intitulat ”Knife and Fork” lansat în toamna anului 2020.

„Grupul țintă în acest proiect sunt elevii de clasa a V-a, lucru valabil pentru toate cele șase școli partenere din acest proiect. Scopul proiectului este să-i educăm pe copii în vederea unei alimentații sănătoase, vizând aici inclusiv bucătăria tradițională, colaborarea cu comunitatea locală și cu părinții”, ne-a declarat prof. Emilia Ababei coordonator de proiect.

Activități diverse

Potrivit acesteia, în cadrul proiectului au avut loc o serie de activități desfășurate simultan în toatele cele șase școli partenere. „Prima activitate a vizat desemnarea logo-ul proiectului grație unui concurs câștigat de școala noastră. Apoi, am avut o drumeție Erasmus+ la Pădurea Rotundă unde copiii, pe baza unei povești, au ajuns pe rând în țările participante în proiect. Mai mult de atât, au avut de răspuns la anumite întrebări, astfel încât să vedem că ei s-au informat despre țările respective, activitate desfășurată în paralel în toate cele șase școli implicate în proiect, legătura fiind ținută online, atât în ce privește profesorii coordonatori cât și elevii. Clasa a V-a C din cadrul școlii noastre au câștigat finala Erasmus + ”Kitchen Battle”, un joc ce a presupus strategie, perspicacitate, comunicare în echipă și în limba engleză. Din fericire, tot școala noastră l-a câștigat, desi neam bătut cu englezii și irlandezii. Nu în ultimul rând, am avut parte de un picnic la muzeu, activitate desfășurată la Muzeul Etnografic ”Anton Badea”, a precizat prof. Emilia Ababei.

Carte de bucate electronică

Următoarea activitate în cadrul proiectului are ca finalitate realizarea unei cărți de bucate electronice la care își vor aduce contribuția toate cele șase școli partenere.

„Săptămâna trecută am făcut rețetele la restaurant, care au fost și filmate. A trebuit să le traducem în engleză, activitate în care au fost implicați elevii, aspect care dezvoltă abilitățile de limba engleză pentru copii. La final, va fi o carte de bucate la care vor contribui fiecare școală. La întâlnirea din Irlanda care a avut loc anul trecut la care au participat coordonatorii de proiect am stabilit ca în fiecare lună, fiecare școală își alege rețete tradiționale. De exemplu, pentru luna ianuarie avem o rețetă dulce și una sărată. O traducem în engleză, punem poze și video, iar toate aceste materiale le trimitem coordonatorului mare de proiect care e școala din Franța, De la noi, în această carte de bucate electronică vor fi 24 de rețete. În fiecare lună se va lucra cu altă grupă de copilași, astfel încât toți copiii să fie prinși în această activitate. De curând am filmat primele rețete din această carte propuse de școala noastră. Pentru luna ianuarie ne-am oprit la două rețete, salamul de biscuiți pe partea dulce, respectiv sărățelelel cu telemea pentru partea sărată, rețete alese de copii”, a spus prof. Emilia Ababei.

Micii grădinari

Urmează o altă activitate interesantă în cadrul acestui proiect, care urmează să fie derulată în primăvara acestui an. „La întâlnirea din Irlanda, am împărțit între noi, profesorii coordonatori, semințe de tot felul, specifice fiecărei țări. Fiind un proiect bazat și pe alimentație, am dori să vedem și de unde provin o parte din alimente. Astfel, când ne va permite timpul, undeva în martie, aprilie, vom amenaja o mică grădină în curtea școlii unde vom încerca să vedem cum aceste semințe vor produce plante în cadrul acestui proiect. Cu alte cuvinte, copiii vor fi și mici grădinari în cadrul acestui proiect Erasmus +”, a precizat prof. Emilia Ababei.

Feedback pozitiv

Activitățile din cadrul proiectului a fost extrem de bine primite de către elevii, prilej pentru aceștia de a schimba impresii cu colegii lor de la școlile partenere, dar și de îmbogățirea cunoștințelor de limba engleză.

„Copiilor li s-a părut cu totul altceva decât ceea ce fac de regulă la școală. Sunt activități extrașcolare, ieșim cumva din acesl învățământ traditional, cu stat în bancă și gândit doar la lecție. Elevii noștri au avut șansa de a povesti cu cei din celelalte țări, comunicarea făcându-se în limba engleză, limba de bază din cadrul acestui proiect. Acest aspect îi ajută pe copii să-și dezvolte nu doar vocabularul, ci și percepția asupra celuilalt”, a precizat prof. Emilia Ababei.

Termen prelungit

Pandemia COVID-19 a dat peste cap derularea proiectului, fapt pentru care, acțiunile au avut loc online. Astfel, coordonatorii proiectului au cerut o prelungire a termenului final cu șase luni, pentru a da posibilitatea celor implicați să se întâlnească și față în față.

„Inițial, proiectul era prevăzut să se desfășoare pe o durată de 24 de luni, urmând să se încheie în acest an. Dat fiind faptul că avem parte de această perioadă de pandemie, coordonatorii acestui proiect au cerut o prelungire a acestui termen limită cu o perioadă de șase luni, să puteam avea și schimburi de experiență față în față, nu doar online. Singurii care au avut o astfel de întâlnire față în față au fost profesorii coordonatori din fiecare țară, întâlnirea având loc în Irlanda”, a precizat prof. Emilia Ababei.

Schimb de experiență

Dat fiind faptul că lucrurile au mers foarte bine în acest proiect Erasmus+, școala din Franța și-a dorit să dezvolte paralel cu proiectul și un schimb de experiență cu reprezentanții Colegiului ”Petru Maior”, fapt pentru care a fost inițiat un schimb de experiență derulat prin intermediul unor lecții online cu tema „Tradiții culinare asociate sărbătorilor de iarnă”.

„Sunt profesoară de limba franceză, și e pe undeva normal ca cea mai bună legătură cu o școală implicată în proiect să fie cu cea din Franța, care este și coordonator principal al proiectului Erasmus +. Le-a plăcut foarte tare cum am lucrat, modul serios în care ne-am desfășurat, dovadă că am câștigat cam ce se putea în acest proiect, fapt pentru care și-au dorit ceva aparte, ceva special, cu predilecție pe partea de limba franceză. Directorul școlii din Franța, Romuald Moreau a venit cu propunerea să avem o activitate prin care să încercăm un schimb de experiență de tip online. Prima astfel de acțiune a avut loc în data de 26 ianuarie. Obiectivul a fost ca fiecare dintre clasele implicate să prezinte o tradiție culinară specifică unei sărbători. În acest sens, am făcut un video simpatic prin care le-am prezentat celor din Franța obiceiul mersului cu capra și ursul, pe lângă colindatul specific sărbătorilor de iarnă. La rândul lor, cei din Franța ne-au prezentat ceva specific pentru ei de Bobotează, La galette du Roi, cunoscută ca fiind prăjitura-simbol a Epifaniei la catolici. Avantajul acestor acțiuni este că elevii noștri au auzit vorbindu-se franceza la modul nativ, au putut adresa întrebări în franceză, la care au primit răspunsurile cuvenite, aspect extrem de benefic pentru cunoașterea și aprofundarea acestei limbi. Lucrurile nu se vor opri aici, din discuțiile avute, cu proxima ocazie vom mai organiza astfel de evenimente”, a subliniat prof. Emilia Ababei.

Alin ZAHARIE