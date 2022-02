Kosovar Albanians walk under the EU and Kosovo flags in the main square of Pristina on May 4, 2016. The European Commission has proposed to lift visa requirements for citizens of Kosovo for short-term travel to the EU's passport-free Schengen zone.,Image: 283392011, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

UE şi SUA, apel la Kosovo

Reprezentanţii UE şi SUA au făcut apel la Kosovo să implementeze acordul care oferă o mai mare autonomie municipalităţilor majoritar sârbe şi care a fost semnat ca parte a procesului de normalizare dintre Pristina şi Belgrad. Kosovo, unde majoritatea populaţiei este formată din etnici albanezi, şi-a declarat independenţa de Serbia în 2008 după un conflict la sfârşitul anilor 1990. În 2013, Kosovo s-a angajat prin negocieri mediate de UE să rezolve chestiunile litigioase, însă procesul s-a blocat la concesiile pentru municipalităţile sârbe. Premierul kosovar Albin Kurti a refuzat continuarea acordului semnat de predecesorul său, spunând că subminează suveranitatea ţării sale prin faptul că acordă o mai mare autonomie sârbilor, care nu reprezintă decât cinci procente din populaţie. „Există un principiu universal care spune că ce a fost convenit trebuie implementat, şi le spunem acest lucru ambelor părţi. Există o listă de lucruri pe care trebuie să le mai faceţi, deopotrivă Kosovo şi Serbia, iar asocierea e unul dintre ele", a declarat mediatorul special al UE, Miroslav Lajcak. Declaraţia a fost făcută după o discuţie la Pristina, capitala Kosovo, cu Gabriel Escobar, reprezentantul special al SUA pentru Balcanii de Vest, şi cu liderii guvernului kosovar. Cei doi reprezentanţi vor merge apoi la Belgrad pentru discuţii cu liderii sârbi. Escobar a făcut apel de asemenea ca acordul privind municipalităţile sârbe să fie implementat, spunând că suveranitatea şi integritatea teritorială a Kosovo sunt garantate. „În afară de asta, felul în care Serbia şi Kosovo vor ajunge la normalizare trebuie lăsat deschis dialogului", a adăugat el. Comentând discuţiile, prim-ministrul Albin Kurti a spus că sârbii din Kosovo au deja drepturi ca minorităţi în acord cu cele mai înalte standarde democratice din UE şi că nu mai este nevoie de concesii şi a cerut din nou Serbiei să recunoască independenţa ţării sale. Citeste si: Emmanuel Macron conduce în sondaje Aproape jumătate din sârbii din Kosovo trăiesc în partea de nord a ţării, la frontiera cu Serbia, şi au refuzat să recunoască guvernul de la Pristina condus de etnicii albanezi.