Proiect pentru reabilitarea unui cunoscut castel mureșean

Primarul comunei Găneşti, Balog Elemer, a declarat joi, 17 februarie, că administraţia publică locală va aplica un proiect pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru reabilitarea Castelului Rhédei-Rothenthal din satul Seuca, construit în secolul al XVIII-lea, pe care l-a cumpărat cu suma de 235.000 euro, unde doreşte să înfiinţeze inclusiv un cămin pentru vârstnici.

„În comuna Găneşti, în ultimii 12 ani am avut investiţii de peste 6 milioane de euro din fonduri europene, iar acum pregătim încă trei proiecte pentru care sperăm să obţinem finanţare prin PNRR. Încă nu s-au simplificat lucrurile în privinţa proiectelor pe PNRR. Avem o grămadă de hârtii, zilnic te loveşti de ele, de avize, şi nu ai spor. Poate din această cauză unii îşi pierd răbdarea. Am citit deja de două ori, dar mai citesc odată ghidul PNRR. Am înţeles că Parlamentul încearcă să simplifice puţin lucrurile în privinţa avizelor. Cu siguranţă pentru primăriile din România va fi mai uşor”, a afirmat edilul din Găneşti.

El a arătat că pe lângă reabilitarea acestui castel, primăria mai are în vedere şi alte proiecte cu fonduri europene.

„Prin PNRR avem posibilitatea să reabilităm acest castel Rhédei-Rothenthal, curtea este mare, vreau să demarez un proiect pentru bătrâni. În plus, ne dorim înfiinţarea unui muzeu al satului, fiindcă mă gândesc la viitorul copiilor care vor rămâne în comunitate, dorim să cumpărăm un teren pentru construirea unei creşe şi am mai vrea să extindem sediul primăriei”, a precizat primarul.



În urmă cu un an, administraţia locală din Găneşti a reuşit să achiziţioneze, de la familia fostului politician Culiţă Tărâţă, Castelul Rhédei-Rothenthal din satul Seuca, construit în secolul al XVIII-lea, pentru care a plătit suma de 235.000 euro, în două tranşe.

Decizia de achiziţionare a castelului, lăsat în paragină de fostul proprietar după lichidarea fostei societăţi Agrozooviticola Seuca, a fost luată pentru ca istoria locală să nu se piardă, dar şi pentru faptul că proprietatea însumează mai multe clădiri şi un teren de aproape două hectare care pot fi amenajate în scopuri sociale şi culturale.

În Castelul Rhédei-Rothenthal a funcţionat cândva fostul IAS Seuca, după Revoluţie a fost al ADS, apoi a fost cumpărat de o firmă din Piatra Neamţ care l-a lăsat să se degradeze.

Castelul din Seuca şi clădirile adiacente sunt construite în stil baroc. Imobilul a fost construit în mai multe etape, începând din secolul al XVIII-lea, clădirea principală are un plan pătrat şi este însoţită de mai multe construcţii de diferite dimensiuni şi de diferite planuri. Casa de oaspeţi avea la parter o bucătărie şi alte spaţii gospodăreşti, iar la etaj erau camerele de oaspeţi cu ieşire pe o prispă acoperită cu arcade.

Ansamblul de la Seuca era înconjurat de un parc mare, de peste 1,8 hectare, iar în faţa castelului există un arbore a cărui vârstă este estimată la circa 500 de ani.

(www.agerpres.ro)