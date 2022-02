REPORTAJ: Producătorii de flori mureșeni afectați de criza energetică

Share



Cei mai mari producători de flori din România, aşa cum sunt consideraţi florarii din comuna Sântana de Mureş, au decis să renunţe temporar la o parte din profit astfel încât să nu majoreze excesiv preţurile în această primăvară, concomitent cu creşterea galopantă a costurilor cu energia, deşi acest fapt a implicat şi o evoluţie explozivă a cheltuielilor cu materiile prime.

„Creşterea preţurilor la energie ne-a afectat foarte mult. Încă nu am ajuns să plătim facturile care s-au emis anul acesta, cu noile costuri, dar având în vedere că vânzările noastre urmează să se întâmple din aprilie mai încolo, iar facturile vin începând cu ianuarie, avem o problemă de cash flow (flux de numerar). Avem nişte cheltuieli, nişte costuri anticipate pentru că producţia noastră urmează de aici încolo să se realizeze şi, din punctul acesta de vedere, al cash flow-ului, suntem foarte afectaţi. Costul pe kilowatt/oră anul trecut era 0,19 bani, iar acum a ajuns la 0,47 plus TVA, deci aproape de 3 ori s-a majorat costul unei facturi lunare. Această creştere se va regăsi în costul florilor cu siguranţă, pentru că aceste creşteri nu se referă doar la energie, sunt creşteri de costuri la materie primă – seminţe, butaşi de flori, ghivece, tot ce înseamnă material plastic, turbă, îngrăşăminte, forţă de muncă – deci toate au crescut undeva între 20 şi 30%. Chiar şi 40%, ţinând cont de combustibil. Noi avem costuri mari de transport, de distribuţie, iar toate acestea pot duce chiar şi până la 40%, dacă ar fi să mergem strict, matematic. Dar noi, ca şi producători, va trebui să reducem din marja de profit, pentru că, dacă am merge pe creştere de preţuri la vânzare, raportându-ne la costul de producţie, ar trebui să ajungem undeva la 40%, dar noi nu ne vom permite acest lucru, cel puţin deocamdată”, a declarat directorul economic al uneia dintre cele mai mari firme din domeniul florilor din satul Curteni, Beniamin Borza.

El spune că firma nu a recurs la disponibilizări, are 20 de angajaţi, o suprafaţă de sere de flori de aproape un hectar şi jumătate, iar, deocamdată, se încearcă luarea unor decizii manageriale astfel încât să se menţină pe piaţă cu succes.

„Noi sperăm să ne păstrăm în continuare eficienţa, asta clar depinde de nişte decizii manageriale pe care le vom lua ca să contrabalansăm efectul creşterii acestor costuri şi asta ţine strict de management, de partea de politici de promovare, de vânzare, tot ce ţine de eficientizare. Noi utilizăm, în acest moment, două variante de încălzire, lemn şi gaz, dar inclusiv la lemn este o creştere de aproape 100% a preţului pe metrul cub, aşa că nu avem nicio scăpare. Dacă aş avea soluţii în momentul de faţă, probabil aş fi unul dintre laureaţii Nobel pe economie. Sperăm totuşi la o revenire a preţurilor sau trebuie să căutăm surse şi măsuri de creştere a veniturilor ca şi firme, chiar şi ca persoane fizice, pentru că doar din economie sau doar a reduce din costuri nu este o soluţie. Pe termen scurt poate că este, dar pe termen lung cu siguranţă va conduce la multe falimente sau multe închideri de businessuri, din punctul meu de vedere”, a precizat Beniamin Borza.

Pe lângă costurile cu energia şi materiile prime, directorul economic arată că, în România, de la 1 ianuarie, a fost majorat salariul minim pe economie, fapt ce pune încă o presiune pe agenţii economici.

„E adevărat, noi nu avem contracte de muncă înregistrate doar cu salariul minim, dar anumite poziţii normal că sunt pe salariul minim pentru că acesta este gradul da calificare, nu avem de ce să oferim mai mult în momentul acesta. Dar toate acestea duc la creşteri de costuri implicit, şi ca şi plată pentru salariaţi, cât şi contribuţii aferente. Deci inclusiv cu salariile este o creştere de costuri pentru producţie”, a menţionat el.

Un fapt interesant în această perioadă este adresabilitatea muncitorilor, care au început să revină spre floricultură în număr tot mai mare, în condiţiile în care domeniul s-a confruntat, la un moment dat, cu o criză a forţei de muncă.

„În această perioadă sunt foarte multe persoane care bat la uşa noastră ca să le oferim un loc de muncă, lucru care în ultimii 10 ani nu s-a întâmplat. Evident este o consecinţă a faptului că alte businessuri deja s-au închis, sunt foarte multe businessuri care s-au închis şi oameni din diferite domenii, gen construcţii, instalaţii, vin şi sunt dispuşi să lucreze la noi, pentru că în momentul de faţă noi putem să oferim aceste locuri de muncă şi sperăm să o facem în continuare, să nu fie doar o conjunctură. Noi ne plănuim să creştem în continuare, să ne susţinem businessul. Am avut discuţii, am tatonat oarecum acest subiect în cadrul firmei, gen persoane venite din Asia, din Vietnam sau mai ştiu de unde, dar în momentul de faţă cred că ar trebui să ne preocupăm mai mult de cei de lângă noi, din localitatea noastră sau din împrejurimi. Cred că este o decizie sau o măsură mult mai bună”, a mai spus Beniamin Borza.

Proprietara serelor de flori, Erzsebet Kardos, a arătat că, deşi preţurile au crescut, iar costurile cu utilităţile au fost foarte mari în sezonul rece, când serele trebuie încălzite, 90% din producţia de flori de primăvară este deja vândută.

„În oferta pentru 1 şi 8 Martie avem zambile, cyclamen, primule din producţie proprie, plus flori mai elegante, pe care le importăm din Olanda. Cam 90% sunt vândute. Creşterile de preţuri ne-au afectat foarte tare, dar cred că nu este încă timpul să renunţăm la ceva anume, însă nu ştim în viitor cum vom proceda, pentru că o scumpire a plantelor echivalent cu energia va fi imposibil de făcut. Costurile au crescut cu 100%, încă nu ştim cum ne vom poziţiona, dar va fi un dezavantaj foarte mare şi vor creşte preţurile cu siguranţă. Până acum foarte mulţi îşi permiteau să îşi înfrumuseţeze grădina, balcoanele, au fost preţuri acceptabile la flori de calitate, de acum nu ştim cum ar putea să suporte costurile. Nici noi nu ştim cum vom proceda, deocamdată am primit un şoc cu aceste scumpiri insuportabile, dar nu vom renunţa la angajaţi fiindcă vine primăvara”, a susţinut Erzsebet Kardos.

În ciuda dificultăţilor cu care se confruntă sectorul creşterii florilor, există şi profesionişti din alte domenii, care au avut cariere de succes şi o viaţă profesională extrem de activă, dar care au decis să se reprofileze pentru a-şi găsi liniştea.

Un exemplu este Adam Istvan, unul dintre cei mai râvniţi manageri din domeniul HoReCa din Târgu Mureş, care a decis să se reîntoarcă la dragostea dintâi, adică la flori, după o carieră de aproape 30 de ani în domeniul hotelier şi al alimentaţiei publice.

Adam Istvan ne spune că, deşi lucra extrem de mult în domeniul HoReCa, seara petrecea câteva ore în mica seră de flori pe care o avea amenajată acasă, fiindcă acela era locul în care simţea că se relaxează. De aceea, imediat ce a primit oferta de a se ocupa de management de la cel mai mare producător de flori din zonă, nu a ezitat şi a schimbat repede domeniul de activitate.

„Munca în seră este extraordinar de frumoasă, nu e deloc dificil, dacă îţi place, e minunat. Întotdeauna avem ceva de făcut. Am ales acest domeniu după ce, din ’92, am muncit în alimentaţia publică şi nu cred că m-aş mai întoarce în HoReCa. Aici e minunat, florile, verdeaţa şi absolut tot îţi dau o energie pozitivă. Aici avem producţia de primăvară. Cyclamenele au fost plantate la sfârşitul lunii septembrie, nu necesită o îngrijire foarte mare fiindcă sunt plante cărora le place temperatura scăzută, deci cu încălzirea am mers pe avarie, se pot îmbolnăvi şi ele, pot să facă anumite boli, să le atace floarea, mijlocul sau bulbul, acum sunt la apogeu, sunt înflorite la maximum şi pregătite pentru 1 şi 8 Martie”, ne-a spus tânărul.

Cât despre munca în seră de peste iarnă, el ne-a mărturisit că aceasta începe dimineaţa, la ora 7,00, şi se încheie la ora 17,00, pe parcursul zilei au loc numeroase activităţi, iar el are toată libertatea de a fi creativ în privinţa înmulţirii unor flori.

„Depinde de zi. Ne ocupăm de menţinerea florilor, creşterea, îmbutăşirea. Astăzi am tăiat butaşi de pe surfine, mâine poate facem altceva. În fiecare zi facem altceva, dar acum este perioada pentru îmbutăşit, pentru înmulţit. Pe tot parcursul iernii am îmbutăşit multe soiuri, muşcate, surfine, garofiţe, fuchsia, absolut toate au fost înmulţite, am avut şi alte plante mamă. Aici pregătim următoarea producţie, sunt florile de sezon, de balcon, muşcatele, dipladeniile, surfinele”, a afirmat Adam Istvan.

(www.agerpres.ro)