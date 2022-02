Apel către donatorii de sânge mureșeni!

Share



Reprezentanţii Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Târgu Mureş au făcut, marţi, un apel la persoanele apte pentru a dona sânge, pe fondul scăderii cu 30-35% a numărului donatorilor.

Iniţiativa are scopul de a preîntâmpina situaţiile în care să nu poată fi asigurat necesarul de sânge şi de componente sanguine pentru spitale.

„A scăzut numărul donatorilor cu 30-35% şi de aceea facem acest apel pentru a preîntâmpina situaţiile neplăcute, situaţiile în care nu putem asigura necesarul de sânge şi componente sanguine (…) Scăderea nu se manifestă numai în ultimele zile, ea vine ca urmare a faptului că suntem într-o perioadă cu foarte multe viroze, au fost şi în judeţul nostru foarte multe cazuri de îmbolnăviri cu COVID dar sunt şi multe viroze sezoniere, iar acest trend este şi la nivel naţional, nu suntem o excepţie. Fiecare an are caracteristici proprii, dar în ultimii doi ani aşa s-a manifestat, cu o scădere faţă de numărul înregistrat în lunile anterioare pandemiei. Am făcut apelul tocmai pentru a preîntâmpina situaţiile în care să ajungem cu stocurile astfel încât să nu putem să asigurăm necesarul. Numărul de cazuri care au fost operate în perioada aceasta a fost mai mic şi asta ne-a făcut să putem asigura necesarul. Noi, în mod constant, facem aceste apeluri tocmai pentru a nu a ajunge în situaţia să fie amânate operaţiile, iar noi să nu putem face faţă cererilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al CRTS din Târgu Mureş, Marinela Lazăr.

În Târgu Mureş, în cazul reluării activităţilor medicale normale, nevoile de componente sanguine pot fi satisfăcute prin cel puţin 60 de donări pe zi.

Anual, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş promovează donarea, recoltează, testează, produce şi distribuie în jur de 40.000 de componente sanguine.

(www.agerpres.ro)