Prima Facultate de Drept fondațională din Transilvania, înființată în 1991

Program de licență cu specializarea DREPT, 4 ani de studii, învățământ de zi

Program de master cu specializarea PROCEDURI JUDICIARE ȘI PROFESII LIBERALE, 1 an de studii, învățământ de zi

De ce să alegi dreptul?

Toate cursurile au aici componentă practică. Majoritatea profesorilor sunt și practicieni ai dreptului.

Gabriela Bolbos, absolventă

În orice faci, startul e foarte important. Și tu poți reuși în viață, dacă începi cu Dreptul!

Andrei Murgu, absolvent

Universitatea „Cantemir” m-a primit ca într-o mare familie. Poți reuși și tu, dacă ești harnic, inteligent și determinat!

Antal Francisc, absolvent

Am absolvit două facultăți – română-franceză și filosofie, iar apoi am decis să urmez și cursurile Facultății de Drept. Dacă ai

rezultate bune, poți parcurge doi ani într-unul singur, cum am făcut eu. Mihaela Busuioc, absolventă

Facultatea de Drept m-a sprijinit să obțin o bursă de studiu în Ungaria și astfel am putut să observ că aici avem învățământ

universitar de nivel european.

Bodor Barbara, absolventă

Profesorii sunt flexibili și ne înțeleg problemele. Atmosfera e super!

Gyármáti Brigitta, absolventă

Ce îți oferim?

Posibilitatea de a deveni magistrat (judecător sau procuror), avocat, notar public, mediator, consilier juridic, consilier de proprietate intelectuală, executor judecătoresc, funcționar public, funcționar european etc.;

Atmosferă prietenoasă și flexibilitate;

Profesori tineri și competenți, care sunt și practicieni ai dreptului, specialiști în domeniile lor de activitate;

Posibilitatea de a parcurge doi ani de studii în unul singur;

Cursuri aplicative, adaptate nevoilor secolului XXI;

Practică de specialitate la instanțele judecătorești, birouri de avocat, notar, executor judecătoresc etc.;

Oportunități de studiu și practică în străinătate.

„În lumea în care trăim, dreptul vibrează în toate aspectele vieții. Dacă înțelegi logica dreptului, poți să înțelegi întreaga structură a societății. Și dacă poți să înțelegi lumea, poți să o schimbi. Iar dacă poți să o schimbi, poți să o stăpânești.”

Prof. univ. dr. Brîndușa Gorea, Decanul Facultății de Drept

• Licența în drept îți asigură cele mai largi oportunități de carieră;

• Studiile juridice îți dezvoltă gândirea critică și independentă;

• Facultatea de drept te formează și ca om, nu doar ca profesionist.

Oferta educațională a Universității „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș

Principiile care trebuie să ne călăuzească parcursul educațional

Principiile în care credem şi care ne călăuzesc parcursul educaţional sunt:

Cu referinţă la studenţi: Dumnezeu nu-i alege pe cei desăvârşiţi, ci îi desăvârşeşte pe cei aleşi. Cu alte cuvinte,seminţele native ale fiecărui student, printre care cele ale ştiinţei, moralităţii şi religiozităţii, devin un bun al fiecăruia numai prin educaţie, aceasta fiind tocmai activitatea de stimulare a acestor seminţe. Dezideratul întregului demers este creșterea gradului de ordine și raționalitate în viața socială, cultivarea valorilor spirituale,

toate acestea cu scopul realizării unui statut elevat condiției umane.

Cu referinţă la cadrele didactice: alături de talent psihopedagogic şi performanţă în cercetare (ambele constituind un singur corpus, substratul în baza căruia fiecare cadru didactic edifică doctrina sa universitară), considerăm că pasiunea este atitudinea primordială care trebuie să caracterizeze viaţa lor profesională. Avem doar în grijă fiinţa umană.

Cu referinţă la colegii noştri din alte centre universitare: noţiunea de competitivitate în mediul în care profesăm, nu înseamnă deloc a concura pe terenul achiziţionării unui segment ipotetic de piaţă, ci reprezintă afirmarea, valorificarea, implementarea experienţei şi caracteristicilor distinctive ale fiecărui cadru universitar în parte;

Cu referinţă la noi, toţi: credem că fiecare om este nu doar ceea ce este astăzi, dar şi ceea ce poate deveni mâine iar noi, cu toţii, suntem chemaţi a ne legitima existenţa prin lupta şi dorinţa de-a lăsa în urmă lumină, luminându-i mereu pe alţii.

Prof. Univ. Dr. Mircea Simionescu, Rectorul Universității „Dimitrie Cantemir”

Perioada de înscriere și actele necesare

Înscrierea și înmatricularea în anul universitar 2022-2023

Înscrierea se desfășoară online, în două perioade:

Sesiunea I – 04-29 iulie 2022

Sesiunea II – 5 septembrie – 1 octombrie 2022

Acte (în original pentru conformitate) necesare pentru înscriere:

• nivel licență – diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă – pentru promoția 2022,

adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;

• nivel master și DPPD – diploma de bacalaureat (în original), foaia matricolă, diploma de licență

(în original) și suplimentul la diplomă de licență – pentru promoția 2022 adeverință eliberată de

conducerea universității absolvite;

• certificat de naștere;

• certificat de căsătorie(dacă este cazul);

• adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a candidatului;

• carte de identitate;

Informații: Secretariat: 0365-401.127, 0365- 401.128, 0365-401.125

Admitere: Telefon: +0771-098.927 E-mail: admitereudc@gmail.com

UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREȘ

Str. Bodoni Sándor, nr. 3-5

Tel. Universitate: +40-365-401.127, +40-365-401.128

Fax: +40-365-401.125

E-mail: universitate@cantemir.ro

