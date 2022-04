Keynote speech by NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, participating in the Ottawa Conference on Security and Defence, organised by the Conference of Defence Associations (CDA).

Mesajul NATO pentru Finlanda și Suedia Share

Finlanda şi Suedia ar fi binevenite în NATO dacă ele ar decide să adere la organizaţie, dar orice astfel de decizie depinde de cele două ţări, a declarat marţi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. ”Lor le revine decizia, dar dacă vor solicita (să adere), atunci mă aştept ca 30 de aliaţi să îi primească cu bucurie”, a spus Jens Stoltenberg într-o conferinţă de presă organizată în ajunul unei reuniuni a miniştrilor de externe din ţările Alianţei. El a adăugat că NATO va găsi probabil modalităţi ”de a răspunde îngrijorărilor pe care ele le-ar putea avea în legătură cu această perioadă provizorie între depunerea cererii şi producerea ratificării (de către aliaţi)”. Stoltenberg s-a referit astfel la posibila retaliere din partea Rusiei înainte ca cele două state să intre sub protecţia deplină a NATO. NATO are în prezent 30 de state membre, dintre care 21 fac parte şi din Uniunea Europeană. Ţările membre ale UE care nu au aderat la Alianţa Nord-Atlantică sunt Austria, Cipru, Finlanda, Irlanda, Malta şi Suedia. Finlanda are o frontieră terestră cu Rusia cu o lungime de 1.340 de kilometri. (E.T.) ( www.agerpres.ro ) Citeste si: Angela Merkel apără decizia NATO din 2008 Share