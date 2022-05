Modificări pentru ”mai mult respect și onorabilitate dezbaterii parlamentare”

Share



Plenul Senatului a aprobat luni, 2 mai, o serie de modificări propuse de Comisia pentru regulament a Senatului condusă de către senatorul PSD Leonard Azamfirei, la Regulamentul Senatului, menite să dea mai mult respect și onorabilitate dezbaterii parlamentare.

”Modificările dezbătute și aprobate nu reprezintă o impunere a unor restricții. Nu le consider ca fiind nici măcar o decizie neapărat politică, ci mai degrabă, o măsură preventivă, transpartinică, menită să ne păstreze acolo unde credem toți că ar trebui sa fim, în Senatul României, nu doar ca prezență fizică ci și ca atitudine. Am văzut imagini din parlamentele altor țări, ne-am inspirat din locuri cu democrație parlamentară îndelungată dar nu am înțeles de fiecare dată că esența dezbaterii parlamentare trebuie să se păstreze la schimbul de idei, cu tușa personală a fiecăruia dintre parlamentari dar să conserve și respectul pe care, înainte de a-l pretinde, trebuie să îl acordăm”, a precizat senatorul Leonard Azamfirei.

Aspecte reglementate:

• Creșterea calității atmosferei de lucru în cadrul ședințelor prin interzicerea unor manifestări menite să ducă într-o zonă nepotrivită forma de desfășurare a activității parlamentare, chiar și atunci când ea este mai contondentă ideologic. De fapt, în condiții normale poate că acestea nu ar fi trebuit reglementate, comportamentul fiecăruia fiind legat de eleganța, de decența necesare oriunde ne-am afla, dar se pare că viața reala uneori ne mai și contrazice în idealismul nostru.

• Definirea modului de înregistrare și de transmitere din Senat a ședințelor, de către senatori, în afara transmiterilor și a înregistrărilor oficiale precum și utilizarea individuală a cardului de vot.

• Stabilirea unor sancțiuni graduale pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului, pornind de la cele de natură pecuniară, continuând cu limitarea duratei intervențiilor individuale, în plen, până la cele mai grave, care au ca obiect activitatea unui grup parlamentar.

• Crearea cadrului legal în care, în condiții speciale, să se poată desfășura și ședințe care utilizează mijloacele electronice de comunicare; similar abordării din alte domenii, câștigul tehnic dobândit în perioada pandemiei trebuie păstrat și valorizat, în scopul creșterii eficienței activității, fără ca să alterăm însă astfel esența dezbaterii parlamentare.

Modificările aprobate astăzi se sincronizează, într-o mare măsură cu Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat déjà și care a trecut și prin filtrul Curții Constituționale.

”Senatul României, ca cel mai înalt for legislativ al țării, trebuie să fie nu doar un loc al dezbaterii dar și un reper de înțelepciune, bună-cuviință și respect”, a conchis senatorul Leonard Azamfirei.

(Redacția)