Măsuri pentru asigurarea independenței energetice pentru ferme și fabricile din industria alimentară

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, joi, la Luduş, că Guvernul a decis ca o parte din Fondul pentru Modernizare alocat României să fie dirijat către fermieri şi către industria alimentară, astfel încât să se asigure independenţa energetică a acestui sector.

„Ieri am pus bazele, printr-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată la nivelul Guvernului, de a direcţiona o parte din fonduri de modernizare la dispoziţia României, către fermieri şi către industria alimentară din România. Pentru construirea de unităţi de producţie a energiei electrice din surse regenerabile, care să deservească aceşti operatori economici. Vom folosi la maxim toate acoperişurile din ferme, din fabricile din industria alimentară, astfel încât să eliminăm acest factor de risc şi să ne asigurăm independenţa energetică. Or, în atare condiţii, cred că este un plus de care va putea beneficia şi fabrica de zahăr de la Luduş”, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, într-o conferinţă de presă organizată la Luduş.

Adrian Chesnoiu a făcut referire la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, adoptată în urmă cu o zi, la propunerea Ministerului Energiei.

Această OUG reglementează cadrul instituţional şi financiar general, de monitorizare, verificare şi control, pentru implementarea şi gestionarea resurselor aflate la dispoziţia României din Fondul pentru modernizare.

Fondul pentru Modernizare aflat la dispoziţia României are o valoare de peste 13 miliarde de euro pentru perioada 2021- 2030.

(www.agerpres.ro)