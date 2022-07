Leonard Azamfirei: ”Dacă medicii nu fac efortul de adaptare la tehnologie, vor pierde trenul contemporaneității”

Share



Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureş, prof dr Leonard Azamfirei, a declarat, miercuri, în deschiderea Conferinţe Naţionale „Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI”, că dacă generaţia actuală de medici nu depune un efort de adaptare la tehnologie, va pierde trenul contemporaneităţii şi mai ales al viitorului.

„Medicina s-a schimbat atât de mult în ultimii ani şi direcţia în care merge este atât de diferită faţă de cea în care poate ne-am format noi, cei dintr-o generaţie anterioară. Spun uneori – mai în glumă, mai în serios – că doctor Quinn a murit şi când spun acest lucru mă refer la percepţia pe care, cel puţin unii dintre noi o avem faţă de medicina clasică, un medic care are ataşat de gât un stetoscop bun la toate şi la cardiologie, şi la pneumologie şi la patologia abdominală. Stetoscopul va rămâne întotdeauna un simbol pentru medicină, dar cred că această parte a simbolisticii se schimbă de la o zi la alta. Se evaluează probabil acum medicina în cipuri şi în alţi termeni care sunt legaţi direct de tehnologie, astfel încât medicina fără tehnologie nu poate exista (…) Ne dăm seama că dacă nu facem efortul acesta de adaptare pe care generaţia de mai înaintea noastră o face mai cu uşurinţă, vom pierde trenul contemporaneităţii, mai ales al viitorului”, a declarat dr. Leonard Azamfirei.

Pe de altă parte, a spus rectorul UMFST Târgu Mureş, se observă cum specialităţi care mai demult erau clinice încep să devină din în ce în ce mai tehnice, iar în unele cazuri tehnologia înlocuieşte mâna doctorului.

„Cu compasiune privesc către partea chirurgicală – eu sunt anestezist şi poate sunt mai legat de partea tehnică prin monitoare de ventilaţie mecanică – dar privesc cu simpatie la ceilalţi colegi, la chirurgi, pentru că iată chirurgia minim invazivă face paşi foarte mari şi tehnologia, la rândul ei, înlocuieşte uneori chiar mâna chirurgului. Ştiu însă la fel de bine şi o spun apăsat că indiferent ce se va întâmpla în tehnologia legată direct de medicină, în spatele acestei tehnologii va exista un om, va exista un medic, cineva care gândeşte şi care face aparatele să funcţioneze, algoritmele să creeze şi să ne ducă spre o zonă de inteligenţă artificială care, oricât ar fi de performantă, niciodată nu va înlocui omul”, a arătat dr. Leonard Azamfirei.

Rectorul UMFST Târgu Mureş a mai afirmat că, în ciuda terenului câştigat de tehnologie în medicină, conferinţa de la Târgu Mureş are rolul de a da un mesaj de complementaritate, nu de înlocuire a ceva cu altceva.

UMFST şi Asociaţia Medicală Română, sub patronajul Academiei Române, organizează, în perioada 6 – 9 iulie, prima Conferinţă Naţională „Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI”, una dintre cele mai importante manifestări ştiinţifice organizate în ultimii 10 ani la Târgu Mureş.

Prima ediţie a Conferinţei Naţionale „Tehnologia & IHealth în Medicina Secolului XXI” este destinată medicilor, specialiştilor în IT şi inginerie medicală, biochimiştilor, bioinformaticienilor, cercetătorilor ştiinţifici, asistenţilor medicali, tehnicienilor şi paramedicilor.

La conferinţa de la Târgu Mureş sunt prezentate lucrări pe mai multe secţiuni: Medicină de Familie şi Pediatrie; Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice; Bioinformatică & Inteligenţă Artificială; Pneumologie; Chirurgie Cardiovasculară; Imagistică şi Radiologie; Simulare Medicală; Oncologie; Oftalmologie; Stomatologie; Chirurgie Plastică şi Reconstructivă; ORL; Ortopedie; Urologie; Gastroenterologie şi Hepatologie; Reabilitare Medicală; Cardiologie; Obstetrică şi Ginecologie; Chirurgie Generală; Medicină de Urgenţă; Neurochirurgie; Medicină de Laborator; ATI şi Farmacie.

(www.agerpres.ro)