La doar 17 ani se luptă cu cancerul. Gestul care îl poate salva pe Mircea.

O banală operație de polipi s-a transformat într-un coșmar pentru un adolescent de 17 ani. În urma biopsiei unui polip nazal, Mircea a aflat că suferă de limfom non-Hodgkin, iar de atunci zace pe un pat de spital așteptând o minune. Părinții, o familie simplă din Chișinău, au făcut tot ce e omenește posibil să îl salveze. În prezent băiatul e internat la o clinică din Turcia, pentru ședințe de chimioterapie. Tratamentul costă însă 75.000 de euro, o sumă imensă, pe care familia sa nu și-o poate permite.

,,Totul a început acum câteva luni. Am mers la o clinică ORL din Chișinău, unde a fost operat de polipi. Când m-am dus să ridic rezultatul la biopsie am simțit cum îmi fuge pământul de sub picioare: tumoră malignă! Cum e posibil așa ceva? De ce copilul meu? Cum așa din senin, fără nicio altă problemă de sănătate, fără alte simptome? Cum e posibil? Doar bunul Dumnezeu are răspunsurile la întrebările mele de mamă!… Dar e foarte greu să îți vezi copilul cum se stinge în fiecare zi câte puțin!”, ne-a povestit cu lacrimi în ochi Aurelia.

De cum a aflat diagnosticul Mircea s-a schimbat total. Din tânărul plin de viață, prietenos, sociabil, cu multe planuri și visuri de realizat, a devenit tăcut, interiorizat, fără poftă de viață. Pe lângă suferința fizică provocată de chimioterapie, Mircea se luptă și cu depresia.

,,Starea de sănătate a copilul meu este destul de gravă! În acest moment suntem într-o clinică din Turcia unde a început tratamentul cu citostatice! În același timp, pe parte emoțională e la pământ! Spune mereu că și-a pierdut speranța în viitor! Avea planuri mari: voia să fie ghid turistic, se pregătea să studieze în acest domeniu, era sociabil, îi plăcea să-și petreacă timpul liber cu prietenii, colegii, cu familia. Ca mamă sunt distrusă! Îmi e foarte greu să îl văd în starea asta, dar noi ca părinți îi suntem mereu alături”, povestește cu durere în suflet mama lui Mircea.

Eugen și Aurelia sunt doi părinți disperați care ar da orice să îi ofere copilului lor o șansă la viață. Eugen lucrează în construcții, ca muncitor necalificat, Aurelia e bucătăreasă, dar de câteva luni a renunțat la tot ca să îl poată însoți pe Mircea la tratament!

,,În ultima lună am cheltuit pe consultații, investigații și tratament peste 13.000 de euro. Nu mai adaug și cheltuielile cu avionul, cazarea, mâncarea. Ne-am împrumutat la prieteni, la rude, am făcut și un credit la bancă să putem pleca în străinătate, altfel nu am fi reușit să ajungem aici. Mircea are nevoie însă de 75.000 de euro, o sumă imensă pentru noi. Ca să ducem tratamentul mai departe avem nevoie de susținere morală, spirituală și financiară. Așa am ajuns să apelăm la Asociația Salvează o inimă, la recomandarea unor foști pacienți care s-au tratat și ei cu sprijinul asociației. În doar câteva zile Vlad Plăcintă a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru copilașul nostru. Cu ajutorul oamenilor de bine sperăm să strângem suma necesară pentru finalizarea tratamentului,” ne-a declarat tatăl lui Mircea, Eugen.

,,Tânărul și părinții lui nu pot decât să se roage că nu vor rămâne singuri în această grea încercare la care îi supune viața. Împreună le putem dovedi, prin donațiile noastre, că pot învinge cea mai temută boală din lume. Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” îl aduce pe Mircea cu un pas mai aproape de vindecare. Cancerul nu trebuie să fie o condamnare la moarte, ci doar un obstacol ce poate fi depășit prin efort comun. L-am învins în trecut, îl putem învinge și acum, împreună!” , a spus Vlad Plăcintă, președinte Salvează o inimă.

Pentru donații:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Mircea Cotoman!