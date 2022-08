Decizia Israelului care îngrijorează SUA

Share



Statele Unite şi-au exprimat „îngrijorarea” după ce armata israeliană a închis birourile mai multor ONG-uri palestiniene cu sediul în Cisiordania ocupată, pe care le-a acuzat de terorism.

„Suntem îngrijoraţi de închiderea de către forţele de securitate israeliene a birourilor a şase ONG-uri din Ramallah şi din jurul său”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price.

El a spus că autorităţile americane sunt în contact cu omologii lor israelieni la nivel înalt pentru a obţine mai multe informaţii despre aceste organizaţii, pe care Israelul a promis că le va oferi.

Armata israeliană a efectuat percheziţii şi a închis birourile a şapte ONG-uri din Ramallah, sediul Autorităţii Naţionale Palestiniene din Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967. Este vorba de şase ONG-uri desemnate drept „teroriste” în 2021 şi de organizaţia Health Work Committee, care are legături, potrivit Israelului, cu FPLP, o mişcare palestiniană de orientare marxistă, care are o ramură armată.

Guvernul israelian a anunţat în octombrie 2021 că a plasat şase ONG-uri palestiniene care au legătură cu Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPLP) pe lista sa de „organizaţii teroriste”, o decizie criticată de organizaţiile pentru drepturile omului. Toate aceste organizaţii au negat legăturile cu PFLP.

„Statele Unite nu şi-au schimbat poziţia sau abordarea faţă de aceste organizaţii”, a asigurat Ned Price în timpul unei conferinţe de presă, amintind că Statele Unite nu le furnizează fonduri.

„Nu am văzut nimic în ultimele luni care să ne facă să ne schimbăm” poziţia, a spus el, subliniind că administraţia americană va aştepta noile informaţii furnizate de israelieni înainte de a se pronunţa în legătură cu acest subiect.

La rândul său, Uniunea Europeană a asigurat că va continua să sprijine organizaţiile societăţii civile care joacă un rol în promovarea dreptului internaţional, a drepturilor omului şi a valorilor democratice”, a declarat Nabila Massrali, purtătoare de cuvânt a şefului diplomaţiei europene, Josep Borrell.

(www.agerpres.ro)