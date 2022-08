VIDEO: Ciri, veverița care și-a făcut cuib într-o centrală pe lemne

Distribuie

O mureșeancă nu și-ar fi imaginat niciodată că va avea o veveriță ca și animal de companie. Cu toate acestea, ea nu numai ca a ajuns mama adoptivă pentru veveriță, dar poate chiar va fi o bunică pentru puiuții acesteia.

Mărioara S. are 69 de ani și se îngrijește de o gospodărie, o grădină, găini și câțiva câini. De mai bine de o lună de zile a adoptat o veveriță care a dat o raită pe la casa ei și nu se mai dă dusă.

“La început am crezut că e șobolan, abia când i-am văzut coada stufoasă am realizat că avem un musafir adorabil, l-am botezat Ciri. Intră pe hornul de la centrală, are deja cuib în centrala noastră pe lemne, de două ori pe zi își aducea crengi cu frunze până și-a căptușit tot locul. Mănâncă nuci din pod la discreție”, ne povestește doamna Mărioara. E curioasă să vadă dacă nu cumva face și pui, pentru că odată ce se împerechează, toate grijile legate de creșterea puilor, construirea unui cuib și siguranța puiului de veverițe sunt preluate de mama lor.

Veverița e liberă pe afară, sare din creangă în creangă, din copac în copac sau cu coada mare și stufoasă plutind în aer, face un salt pe pământ și fuga-fuga-fuga! Ciri își petrece cea mai mare parte a timpului în mediul ei natural, dar știe că întotdeauna casa doamnei Mărioara este cel mai sigur loc pentru ea.