Sylevy Salubriserv, eforturi pentru un Târgu Mureș mai curat

Pe toată durata lunii octombrie 2022, echipajele societății Sylevy Salubriserv au efectuat, constant, ample operațiuni de curățare de deșeuri ilegale a unor zone din municipiul Târgu Mureș. Eforturile depuse de către angajații principalei firme de salubritate din județul Mureș au fost însă zădărnicite, frecvent, de cetățeni certați se pare cu regulile de conviețuire civilizată, care au aruncat, în timp record, alte deșeuri ilegale în zonele curățate.

”Noi ne facem datoria și curățăm, așa cum se vede și în fotografii, zonele de colectare a deșeurilor menajere. Colectăm, ridicăm, transportăm gunoiul. Un oraș se păstrează curat doar dacă se implică și cetățenii”, au transmis, de mai multe ori, reprezentanții Sylevy Salubriserv.

”Cantități mari de deșeuri clandestine au fost ridicate. Fotografiile menționează data, ora și locația unde au fost realizate. Atenție! În competența companiei noastre intră doar ridicarea și transportul deșeurilor menajere, iar deșeurile stradale – din parcuri, coșuri de gunoi, etc, intră în competența altei companii de salubritate care nu este din județul Mureș! Important! Menținerea ordinii publice și atenționarea sau sancționarea contravenienților ce aruncă iresponsabil deșeurile în locuri neamenajate nu intră în atribuțiunile noastre! Nu putem nici atenționa nici sancționa!”

(Marți, 25 octombrie 2022)

”Deșeuri clandestine în cantități enorme în tot orașul. Ridicăm și transportăm. Fotografiile menționează data, ora și locația unde au fost realizate.”

(Luni, 24 octombrie 2022)

”Strada Jean Monnet – zeci de tone, camioane întregi de deșeuri biodegradabile – frunze și crengi – și deșeuri clandestine – resturi de mobilă și din construcții.”

Luni, 24 octombrie 2022)

”Strada Narciselor, Panseluțelor, Bobâlna și Budai Nagy Antal. Zeci de tone, camioane întregi de deșeuri biodegradabile – frunze și crengi – și deșeuri clandestine – resturi de mobilă și din construcții.”

(Luni, 24 octombrie 2022)

”Echipele de intervenție au lucrat de dimineață devreme până după masă târziu la ridicarea tuturor deșeurilor semnalate și curățarea ariilor de colectare. Containere curate!”

(Sâmbătă, 22 octombrie 2022)

”Intervenție în 60 de minute. Am fost sesizați în legătură cu o mare cantitate de deșeuri clandestine în cartierul Tudor Vladimirescu. Am ieșit la fața locului și am ridicat deșeurile. Așa a fost/ Așa am lăsat!”

(Vineri, 21 octombrie 2022)

”Intervenție în 60 de minute. Am fost sesizați despre o problemă din zona străzii Gabor Aron. Am ridicat imediat deșeurile biodegradabile – frunze și crengi. Sacul rămas aparține de o altă firmă și nu avem voie să îl ridicăm. Fotografiile menționează data, ora și locația unde au fost realizate. Atenție! În competența companiei noastre intră doar ridicarea și transportul deșeurilor menajere, iar deșeurile stradale – din parcuri, coșuri de gunoi, etc, intră în competența altei companii de salubritate care nu este din județul Mureș! Important! Menținerea ordinii publice și atenționarea sau sancționarea contravenienților ce aruncă iresponsabil deșeurile în locuri neamenajate nu intră în atribuțiunile noastre! Nu putem nici atenționa nici sancționa!”

(Joi, 20 octombrie 2022)

”Se ridică deșeurile selective – cele care iau drumul reciclării. Târgu Mureșul colectează selectiv deșeurile!”

(Luni, 17 octombrie 2022)

(Advertorial)