Fermierii campioni la floarea-soarelui ai Mureșului

În centrul țării, cultura de floarea-soarelui a oferit agricultorilor producții mai bune comparativ cu cele obținute de fermierii din alte zone ale țării, dar chiar și în aceste zone capriciile vremii și-au spus cuvântul la proba cântarului.

Cu toate acestea, hibrizii de floarea-soarelui din portofoliul companiei Corteva Agriscience au performat și au oferit producții surprinzător de mari. Vă prezintăm o serie de rezultate ale fermierilor campioni la floarea-soarelui din județul Mureș ce merită felicitate.

Jozsef Varro

Unul dintre cele mai bune rezultate din centrul țării le-a obținut Jozsef Varro, cu hibridul P64LE99 care i-a oferit o producție de 4.470 kg/ha. „Lucrez 170 ha, floarea-soarelui am avut pe 40 ha, semănate după cultura de mazăre. Astfel că în toamnă am arat terenul, apoi în primăvară am efectuat două treceri cu combinatorul.

La pregătirea patului germinativ am aplicat îngrășăminte 18.46.0 – 200 kg/ha, iar la semănat am mai administrat nitrocalcar – 180 kg/ha. Am erbicidat preemergent, apoi în vegetație am intervenit cu Express, am aplicat mai multe insecticide, în trei treceri, la ultima dintre ele am administrat și un fungicid, chiar am avut un atac de afide, dar nu grav.

Cultura a mai primit și un îngrășământ foliar pe bază de potasiu.

Floarea nu a avut de suferit din punctul nostru de vedere, am intervenit atunci când a fost cazul, iar planta premergătoare a jucat și ea un rol important în obținerea acestei producții”, a afirmat fermierul campion.

Acesta a adăugat faptul că a recoltat în jurul datei de 20 septembrie și a fost mulțumit de producția obținută, implicit și de hibridul P64LE99 pe care îl consideră ca fiind unul stabil, cu o talie nu foarte mare, rezistent la mană și la cădere.

Vlad Ster

Inginerul Vlad Ster lucrează 1.600 ha, floarea-soarelui a semănat pe 145 ha, iar hibridul P64LE99 i-a oferit o producție de 4.400 kg/ha. “Pentru acest hibrid, porumbul a fost cultura premergătoare, așa că după recoltatul acestuia am arat terenul la 35 cm și apoi, la scurt timp, am intervenit cu un disc greu, atât cât să uniformizăm arătura. În primăvară am fertilizat cu îngrășământ 20.20.0 – 300 kg/ha, am pregătit terenul impecabil cu combinatorul și am semănat în perioada 3-5 aprilie.

Am erbicidat, iar la prașila mecanică am administrat și uree – 250 kg/ha, apoi în stadiul de 8-10 frunze am avut un atac de afide. De aceea am aplicat un insecticid, dar și un foliar pe bază de bor. Am mai intervenit o dată în cultură cu autopropulsata și am mai aplicat un insecticid, un fungicid plus, din nou, foliarul pe bază de bor.

Am recoltat destul de târziu, în ultima parte a lunii septembrie, din cauza ploilor, dar am recoltat la o umiditate de 8,5%. Rezultatele au fost foarte bune, chiar am rămași surprinși de producția oferită de acest hibrid. La noi în fermă acest hibrid are deja o tradiție importantă și mereu ne-a oferit producții bune, de aceea sigur îl vom alege și campania următoare”, a declarat fermierul campion.

Marian Palaghie

Un al fermier campion din județul Mureș este Marian Palaghie care a semănat hibridul P64LE137 și a obținut o producție de 4.200 kg/ha.

“Lucrez o suprafață de 230 ha, iar floarea-soarelui am semănat 43 ha, după cultura de orz. Terenul l-am arat, apoi am îndreptat cu discul, apoi am fertilizat cu DAP – 300 kg/ha și am intervenit cu freza.

La începutul lunii aprilie am semănat și am mai administrat nitrocalcar – 250 kg/ha. Am erbicidat preemergent, apoi în vegetație am intervenit cu Express și am mai fertilizat cu 150 kg/ha de azotat de amoniu.

Cultura a mai primit un foliar în stadiul de 10 frunze, precum și un insecticid și două fungicide.

Totul a mers bine, nu am întâmpinat probleme în cultură, poate dacă nu erau ploile reci din primăvară, era și mai bine din punct de vedere productiv, dar a fost bine, așa că am recoltat în jurul datei de 20 septembrie”, a punctat fermierul campion. El a precizat faptul că în primăvară va semăna din nou acest hibrid, fiind mulțumit de producția obținută.

Octavian Liț

Acesta lucrează 880 ha, iar floarea-soarelui a avut pe 60 ha, semănate după grâu. A obținut 3.800 kg/ha cu hibridul P64LE99 și s-a declarat mulțumit de producția obținută. “Facem lucrări minime, am dezmiriștit și am pregătit terenul cu tigger-ul și am semănat direct, atunci am administrat și triplu 16 – 230 kg/ha.

Apoi în vegetație, în stadiul de 8-10 frunze, la prașilă, am mai fertilizat cu un îngrășământ pe bază de sulf și azot – 160 kg/ha. Am aplicat și două erbicide, dintre care unul Express, precum și un tratament cu fungicid și insecticid și cam atât. Am recoltat în septembrie, cred că în a doua jumătate a lunii. În primăvara viitoare intenționez să semăn 80-120 ha, în funcție și de semănatul sfeclei de zahăr, dar sigur voi alege în continuare hibridul P64LE99”, a specificat Octavian Liț.

Zoltan Fulop, Călin Boar

Cu producția de 3.700 kg/ha, fermieri campioni la floarea-soarelui în județul Mureș au devenit Zoltan Fulop și Ioan Călin Boar care au ales hibridul P64LE137, precum și Valentin Mărginean care a ales hibridul P64LE99.

Claudiu Laslo

Fermier campion a devenit și Claudiu Laslo, care a obținut o producție de 3.500 kg/ha cu hibridul P64LE25. “La acest hibrid cultura premergătoare a fost porumbul, astfel că terenul a fost arat în toamnă și apoi am intervenit cu un disc superficial. În primăvară am pregătit terenul cu freza și combinatorul, apoi în prima parte a lunii aprilie am semănat.

Tot atunci am și fertilizat cu triplu 16 – 350 kg/ha, apoi a mai urmat o fertilizare în vegetație. Am erbicidat atât preemergent, cât și postemergent cu Express, am aplicat și un foliar pe bază de bor, precum și în două treceri cu insecticid, dar și un fungicid. Am recoltat în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie, din cauza ploilor”, a declarat fermierul campion.

Florin Moga

Hibrizii P64LE25 și P64LE99 i-au oferit o producție de 3.400 kg/ha fermierului campion Florin Teodor Moga. “Lucrez 250 ha, floarea-soarelui am avut semănate 40 ha după porumb. Astfel am efectuat o arătură de toamnă, în primăvară am intervenit cu combinatorul și am semănat la începutul lunii aprilie.

Atunci am administrat îngrășământ triplu 16 – 280 kg/ha. Am erbicidat preemergent și apoi în vegetație am administrat Express. Am mai aplicat și un fungicid precum și un insecticid, iar în stadiul de 8 frunze am mai fertilizat cu 150 kg/ha de azot.

Aceasta a fost toată tehnologia și am recoltat în a doua jumătate a lunii septembrie. A fost destul de bine ținând cont de secetă, în alți ani am avut producții mai mari”, a precizat Florin Moga. Mulțumit de producțiile obținute, va semăna 50 ha cu floarea-soarelui și va alege din nou hibridul P64LE99.