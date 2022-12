Benedek Bianka, primii pași către Medicina viitorului

Distribuie

Benedek Bianka, studentă în anul IV la Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a câștigat locul 1 la International Medical Students Congress of Bucharest, eveniment cu reputație internațională care a avut loc recent, în perioada 23-27 noiembrie 2022, în capitala României. Congresul a fost organizat de către Federația Asociațiilor Studențești în Medicină din România și a fost alcătuit din trei secțiuni: Medicină clinică, Studii fundamentale și Medicină chirurgicală, iar târgumureșeanca de la UMFST s-a dovedit a fi cea mai bună la secțiunea despre Medicină clinică, cu un studiu realizat în cadrul unui parteneriat dintre Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, Centrul medical CardioMed din Târgu Mureș și Universitatea din Oxford. Locul 2 a fost acordat tot unui student de la UMFST, Horvath Lukas.

Pasiune pentru cercetare, cu mentor de talie mondială

În prezent studentă în anul IV la principala universitate din județul Mureș, unde deslușește tainele Medicinei, Benedek Bianka este pasionată, încă din primul an de studenție, de activitățile de cercetare, avându-l ca model pe tatăl său, reputatul profesor și cardiolog Benedek Imre, al cărui renume științific a depășit de mult timp granițele României.

”După ce am absolvit liceul am început Medicina la UMFST Târgu Mureș. Mereu am fost pasionată de cercetare, am început să mă implic în studii, încă din anul 1. Tatăl meu a fost cel care m-a încurajat puternic în această direcție, datorită lui am avut posibilitatea de a mă implica în domeniul cardiologiei încă din primul an. Desigur, făceam asta la nivelul unui student din primul an. Am urmat doctorii din colectiv, am urmărit și am introdus în diverse programe anumite date despre pacienți. Am început să mă implic în cercetarea medicală treptat, în primul an doar urmând medicii din colectiv, am urmărit și am introdus în diverse programe date despre pacienți, apoi mai târziu am început să fac și anamneze. Treptat, treptat, am avansat, și în anul 2 am prezentat o lucrare pe plan local la un congres al studenților fiind răsplătită cu premiul aferent locului 3. Apoi a urmat un congres la Craiova, unde am câștigat locul 2. Anul trecut am fost la București unde m-am clasat tot pe locul 2, iar în acest an am câștigat locul 1”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, tânăra care vede provocările din Medicină cu alți ochi decât prin ochii unei studente oarecare.

Conștientă că statutul de studentă nu îi permite, deocamdată, să participe la cercetări științifice foarte complexe, Benedek Bianka mărturisește că învață asiduu, pas cu pas, avându-l ca mentor chiar pe tatăl său, Benedek Imre, profesorul și cardiologul care și-a pus amprenta didactică pe destinele a numeroși profesioniști cotați astăzi ca fiind de talie mondială.

”Am simțit că trebuie să duc mai departe renumele familiei mele, moștenirea tatălui meu care și-a dedicat viața cercetării, științei și Medicinei. Deseori mă gândesc la fraza care îl caracterizează foarte bine, frecvent îmi spune că este cel mai fericit în sala de operație, adică și-a dedicat viața pentru Medicină, pentru știință, și având acest model mi s-a părut firesc să îi urmez exemplul și mă bucur foarte mult pentru că am făcut acest lucru deoarece simt că mi-am găsit locul”, a explicat studenta pasionată de cercetarea științifică.

Studiu în parteneriat cu Universitatea din Oxford

Lucrarea premiată la recentul congres internațional de la București se numește ”Evaluarea inflamațiilor din plăcile coronariene la pacienții postcovid cu ajutorul Angio-CT-ului și a inteligenței artificiale”. Practic, studiul realizat de Benedek Bianka reprezintă o parte mai mică dintr-un studiu amplu coordonat de prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek, intitulat ”IntelFat” și finanțat prin intermediul unui grant de Guvernul României.

”A fost un studiu demarat între Târgu Mureș și Universitatea din Oxford care propune folosirea inteligenței artificiale în Medicină, lucru care mi se pare foarte important și inovativ. Cred că inteligența artificială este viitorul și devine, încet-încet, prezentul, și trebuie să o adaptăm cât mai repede în Medicină deoarece ne poate ajuta foarte mult. Simplificat, studiul se bazează pe ideea că infecția Covid-19 pornește o inflamație generalizată în corp care, printre multe altele, afectează și inima. Practic, inflamația aceasta provoacă agravarea plăcilor coronariene care, se știe, duce la infarct. Prin acest studiu ne-am propus ca utilizând inteligența artificială să evaluăm nivelul de inflamație din țesutul adipos al plăcilor coronariene. Am selectat pacienții, aici la Târgu Mureș, în cadrul unui studiu mai complex finanțat de Guvernul României, care se numește ”IntelFat” și care este coordonat de doamna profesor Theodora Benedek. Tatăl meu și doamna Theodora Benedek au fost cei care au demarat acest studiu amplu între Târgu Mureș și Oxford. În studiul prezentat eu vorbesc doar despre 67 de pacienți care s-au prezentat în unitatea noastră, CardioMed, cu dureri toracice și cu leziune coronariană care a fost confirmată de un diagnostic Angio-CT. Practic, pacienții au venit, le-am făcut un diagnostic Angio-CT după care dacă au avut leziuni, adică placă coronariană, i-am inclus în studiu. Apoi am analizat placa, cu CT, cu RMN, aici, la Târgu Mureș, și analizele au fost trimise la Oxford. Acolo, cu ajutorul inteligenței artificiale a fost măsurată inflamația din țesutul adipos al plăcii pe baza imaginilor CT. Ideea e că încă studiul nu este finalizat, este în curs de derulare. Fiecare studiu are un obiectiv, noi am atins parțial obiectivul, dar studiul fiind mai complex, continuă”, a explicat Benedek Bianka.

Studentă și la Drept, în capitală

În paralel cu Medicina, Benedek Bianca studiază și Dreptul, fiind studentă în anul III la Universitatea ”Titu Maiorescu” din București.

”Mereu mi-am dorit să studiez și Dreptul. Simt că Dreptul îmi lărgește foarte mult orizontul în sensul în care am observat după anul 1 că am început să îmi schimb modul de gândire, sunt mai realistă, cu picioarele pe pământ cum se spune. Există domenii care nu sunt foarte bine acoperite doar cu o specializare, cum ar fi malpraxul de exemplu, și consider că îmbinarea celor două facultăți mă vor avantaja mult în viitor. În principiu însă, Dreptul este ceva ce mi-am dorit mereu și e un domeniu pe care îl studiez din plăcere, a spus, cu multă ambiție, tânăra atrasă atât de Medicină, cât și de Drept.



Echipa din Târgu Mureș



Horvath Lukas, un coleg student tot în anul IV la Medicină, la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, a câștigat locul 2 în cadrul congresului de la București.

”Suntem împreună de trei ani și participăm împreună la congrese. El a participat cu un studiu denumit ”Atherodent” care vizează relația dintre bolile paradontale și bolile cardiovasculare. La International Medical Students Congress of Bucharest a obținut locul 2 la secțiunea ”Medicină clinică”, cu 87 de puncte. Echipa noastră se bazează pe o susținere și motivare reciprocă, am fost împreună la toate congresele la care am participat, la Târgu Mureș, la Craiova și la București”, a povestit Benedek Bianka.

Viziune despre Medicina viitorului

Întrebată ce părere are despre Medicina viitorului, câștigătoarea locului 1 de la International Medical Students Congress of Bucharest 2022 a fost de părere că medicii viitorului trebuie nu doar să fie foarte bine pregătiți din punct de vedere teoretic și practic, ci și conectați în permanență cu inovațiile medicale de pe plan mondial, astfel încât acestea să poată fi replicate cu succes în beneficiul pacienților de pe plan local.

”Îmi place foarte mult activitatea de cercetare și cred că e foarte important să fii conștient că Medicina nu începe și nu se termină cu ceea ce faci tu. Trebuie să fii interconectat, să mergi la congrese, să te dezvolți încontinuu”, a afirmat Benedek Bianka.

Pasiuni pentru sănătatea sufletului

Și cum atât de multe activități solicitante din punct de vedere intelectual au nevoie și de un factor de echilibru, Benedek Bianka și-a găsit ”refugiul” sufletesc ideal, îmbinând dragostea pentru natură cu pasiunea pentru scris și atracția pentru artă.

”Îmi place foarte mult să scriu, încă din copilărie mi-am păstrat o pasiune pentru artă, o atenție delicată pentru ceea ce e frumos în lume. Îmi place să scriu, să citesc literatură, să merg la teatru, să pictez”, a conchis Benedek Bianka.

Alex TOTH