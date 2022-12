Zilele UMFST 2022. Omagiu adus savantului George Emil Palade

Distribuie

Comunitatea academică a adus un binemeritat omagiu părintelui spiritual al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureș miercuri, 7 decembrie, cu prilejul Simpozionului Național ”Tradiție și continuitate în cercetarea medicală românească” prilejuit de împlinirea a 110 ani de la nașterea savantului George Emil Palade. Evenimentul a fost inclus în cadrul Zilelor UMFST care a reunit timp de două zile în Aula Facultății de Medicină Dentară personalități remarcabile din domeniul cercetării medicale românești.

„Fără a încerca să facem clasificări sau ierarhizări, acest eveniment are o importanță deosebită pentru că este unul de suflet. Într-un fel sau altul, noi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, am fost norocoși pentru că nu aveam până de curând o asociere cu o personalitate medicală importantă. Am folosit o oportunitate pe care o consider benefică pentru toți, pentru că de fapt Palade, sigur că este și al Iașiului, al Bucureștiului, este și al României, dar în esență este ca și știința, adică internațional, motiv pentru care noi cu mândrie neam asumat, sigur urmând toate regulile necesare, legale și emoționale dacă vreți, acest patronaj care spune foarte mult. Am fost extrem de plăcut surprins să văd în călătoriile mele în alte universități din afara României, surpriza plăcută pe care mi-au creat-o colegii din alte centre universitare din afara țării când au făcut asocierea între universitate și Palade. Întrebarea care o puneau era: ”Dar a fost român?” Poate că această replică spune mai mult decât orice. Palade a fost și continuă să rămână un ambasador puternic al României și lucrul acesta este până la urmă cel mai important”, a precizat prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Un nume cu standarde înalte de calitate

Despre importanța cinstirii marelui savant George Emil Palade a vorbit și prof. dr. Anca Sin din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, prezentă în cadrul simpozionului cu prelegerea ”Managementul post-transplant cardiac. Tehnici avansate de biologie moleculară”.

Prof. dr. Anca Sin

„Suntem onorați de numele pe care îl poartă de câțiva ani universitatea noastră și grație eforturilor făcute de conducerea acestei instituții universitare în care ne desfășurăm activitatea, pot declara cu certitudine că am reușit și reușim în fiecare an să ne ridicăm la standardele de valoare pe care le impune acest ilustru nume. Este important să fim legați prin țeluri comune, prin dorința continuă de apropiere de idealuri, să devenim într-adevăr cea mai înaltă formă de familie universitară. Tot respectul pentru cei care au reintrodus în memoria de lungă durată, prin aceste evenimente ale universității noastre, importanța cinstirii marilor noștri oameni de valoare, evenimente care de fapt ne propulsează în mișcarea ascendentă a lumii. Devenim și noi împreună cu savantul Palade, energic, ca un verticol al unei inimi tinere cum spunea cineva, exploratorii unei lumi noi hrănite dintr-o istorie netrucată”, a spus prof. dr. Anca Sin.

O viață dedicată științei

Despre viața și activitatea savantului George Emil Palade a vorbit în cadrul simpozionului Maria Besciu, doctor în istoria medicinei, Biblioteca UMF „Carol Davila” din București. „Am onoarea să prezint biografia celui care a fost și va rămâne singurul român laureat al Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie, George Emil Palade. Marele chimist Pasteur spunea că în orice mare savant se va găsi și un mare patriot. Vom vedea acest lucru la George Emil Palade care a fost cu adevărat un mare patriot, chiar dacă la un momentat dat a trebuit să plece să-și definitiveze studiile în Statele Unite ale Americii. George Emil Palade reprezintă pentru științele medicale ceea ce a reprezentat Einstein pentru fizică. O spune Gunter Blobel, cel care a fost un discipol a lui George Emil Palade, laureat la rândul său cu Premiul Nobel în 1999”, a precizat dr. Maria Besciu. În incursiunea în viața și opera lui George Emil Palade făcută de dr. Maria Besciu nu au lipsit momentele esențiale din cariera ilustrului savant care au culminat cu Premiul Nobel obținut în anul 1974. „Născut în 1912 la Iași într-o familie de intelectuali, George Emil Palade urmează studiile primare în orașul natal, liceul la Buzău, iar în 1930 se înscrie la Facultatea de Medicină ”Carol Davila” din București. Cu toții își imaginau un tocilar, din moment ce a intrat cu 10 la facultate. ”Trebuie să fie un tocilar care tot timpul stă numai cărți și hai să vedem cine este acest George Emil Palade?”, întrebări care și le punea nimeni altul decât cel care avea să devină marele chirurg Ion Juvara. A fost mirat să vadă un băiat foarte frumos, foarte educat, foarte sigur pe el, fapt pentru care a legat cu el o prietenie pe viață. În 1940 George Emil Palade își susține teza de doctorat. Încă din timpul studenției a fost luat de către profesorul Francisc Rainer sub aripa sa. În laboratorul de disecții se găsea rinichiul unui delfin iar profesorul i-a sugerat lui George Emil Palade să-și aleagă teza de doctorat pe acest subiect, lucru care de fapt se și întâmplă în 1940”, a spus dr. Maria Besciu.

Întâlniri providențiale

Din prezentarea făcută nu au lipsit personalitățile din domeniul medical pe care savantul George Emil Palade le-a întâlnit și alături de care a scris istorie în domeniul medical. „Au fost trei întâlniri providențiale ale lui George Emil Palade. Chiar el spunea la un moment dat că „am luat de la fiecare ceea ce mi se potrivește”. De la Francisc Rainer a luat ideea că ”Anatomia este știința formelor vii”, de la André Boivin, un mare profesor adus de la Institutul Pasteur de către prof. Ioan Cantacuzino, a luat ideea că „Substratul biochimic asigură funcționalitatea structurii”, iar de la prof. Gr. T. Popa teoria că „Totul trebuie dovedit experimental”. Acesta din urmă i-a sugerat lui George Emil Palade că trebuie să ia o bursă în afară și să plece din țară, în condițiile în care vremurile la noi nu erau din cele mai prielnice. Așa se face că în 1946 George Emil Palade decide să plece în Statele Unite. Aici a avut parte de o altă întâlnire providențială cu cercetătorul Albert Claude care, după o discuție de o jumătate de oră îi face propunerea unei colaborări în cadrul Rockefeler Institute for Medical Research, locul unde George Emil Palade va sta până în 1973. În anul 1974, împreună cu mentorul lui din America, Albert Claude și cu Christian de Duve, George Emil Palade primește Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină „pentru descoperiri privind organizarea funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare moderne”, a precizat dr. Maria Besciu.

Maria Besciu, doctor în istoria medicinei, Biblioteca UMF „Carol Davila” din București

„Suntem cu toții Paladiști!”

Un capitol important subliniat de dr. Maria Besciu a fost cel legat de recunoașterea celui care a fost savantul George Emil Palade, cel care patronează spiritual învățământul medical universitar din Târgu Mureș. „Pe lângă recunoașterea supremă, Premiul Nobel pentru Medicină și Fiziologie, George Emil Palade a fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1975. De asemenea, în 1993 a fost ales președinte de onoare al Facultății de Medicină ”Carol Davila” din București. Este Doctor Honoris Causa al Universităţii din Iași, Cetățean de Onoare al orașelor București, Iași, Cluj, decorat cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de colan, iar în Statele Unite o serie de instituții și laboratoare îi poartă numele. Dar cea mai mare onoare în România cred că ați făcut-o dumneavoastră prin această fericită alegere de a-l numi ca și părinte spiritual al universității dumneavoastră pe George Emil Palade. Este o datorie de onoare să-i cinstim numele pentru că George Emil Palade ne-a dăruit foarte mult. Dacă generalul Carol Davila a înființat Facultatea de Medicină din București, cu siguranța George Emil Palade a fost cel care a pus România pe harta lumii ca fiind laureat al Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie și a consolidat astfel renumele Facultății de Medicină din București”, a spus dr. Maria Besciu care și-a încheiat prelegerea cu un mic acrostih dedicat ilustrului savant:

Premiul Nobel a primit

Acei ribozomi a descoperit,

La ”granuele Palade” – e tată

A cercetat viața toată.

Destinul lui a fost știința,

Experimentul și ființa.

”Sunt convinsă că de acolo din înaltul cerului ne privește cu mult dor. Știm că este savantul devenit nemuritor prin mine, prin dumneavoastră, prin toți cei care facem tot ce este posibil ca numele lui să nu-i fie uitat. Cu siguranță, aici și acum suntem cu toții Paladiști! Vă mulțumesc din suflet pentru onoarea pe care mi-ați oferit-o astăzi de a fi aici cu dumneavoastră”, și-a încheiat dr. Maria Besciu prelegerea despre viața și opera savantului George Emil Palade.

Alin ZAHARIE