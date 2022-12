2022 cu realizări pentru comuna Brâncovenești

Distribuie

Anul 2022 a adus locuitorilor comunei Brâncovenești vești din cele mai bune, dacă e să ne referim la proiectele de investiții aflate pe ordinea de zi a primarului Ördög Ferencz. Despre acestea ne-a vorbit edilul șef al comunei în interviul următor.

Reporter: Care a fost cea mai mare realizare a anului 2022?

Ördög Ferencz: Proiectul cel mai mare care am reușit să-l implementăm la nivelul comunei, care încă nu e definitivat, realizat în proporție de 80 – 85% este proiectul de canalizare în localitățile Brâncovenești și Văleni de Mureș. Lucrările au început încă de anul trecut, iar în acest an s-a lucrat foarte intens la acest proiect fapt pentru care suntem destul de înaintați. Proiectul are termen de finalizare data de 31 decembrie 2023. Până la această dată am speranța că în cele două localități va fi funcțională acest investiție. Urmează, am și discutat cu firma de consultanță, să facem îmbunătățiri, atât în Brâncovenești cât și în Văleni unde au rămas pe dinafară câteva străzi din acest proiect, lucru cauzat de faptul că am avut asfalt nou aflat în garanție de care nu ne-am putut atinge. În cursul anului viitor vom rezolva și aceste zone în ce privește canalizarea. Un alt aspect important cu efecte benefice pe viitor sunt cele două proiecte câștigate prin ”Anghel Saligny”. Primul proiect are în vedere alimentarea cu apă potabilă a satului Săcalu de Pădure, iar cel de-al doilea prevede asfaltarea străzilor laterale din comună care nu beneficiază de covor asfaltic, atât în satele Brâncovenești și Văleni cât și în cele două Idiceluri. În momentul de față, în afara satului Săcal, în fiecare localitate avem apă. La Săcal e destul de complicat dată fiind distanța mare față de restul localităților aparținătoare, dar prin acest proiect derulat prin ”Anghel Saligny” am reușit să punem pe lista priorităților și această nevoie a celor din Săcal. Suntem pe listă, sper că de anul viitor să se liciteze lucrarea iar firma care va câștiga să se apuce de treabă. Săcălenii au nevoie de apă fapt pentru care am încercat mereu să găsim soluții. În fiecare an, în special pe perioada verii când e secetă, am încercat să ducem apă cu cisterne de 1.500 – 2.000 de litri. Săptămânal, cel puțin de două sau de trei ori am dus apă la Săcal, apă menajeră, extrem de necesară celor din această localitate. Un un alt proiect derulat în 2022, la fel cum o facem în fiecare an în limita posibilităților este întreținerea drumurilor comunale și secundare pe raza întregii comune Brâncovenești. Tot la capitolul lucrări importante amintesc aici întreținerea școlilor, extrem de important pentru buna desfășurare a procesului educațional, în special în ce privește aprovizionarea cu lemne de foc a școlilor și a instituțiilor publice de pe raza comunei. Am încercat să punem la punct iluminatului public, în sensul în care am făcut o adăugire în unele sate unde se impunea rezolvarea acestui aspect. Nu în ultimul rând, am îmbunătățit sistemul de supraveghiere cu camera video pe raza comunei Brâncovenești.

Rep.: Ce proiecte aveți în plan prin Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR)?

O.F.: Prin PNRR avem un proiect care prevede amplasarea de mobilier urban inteligent și implementarea unor sisteme digitale de management pentru îmbunătățirea serviciilor publice în comuna Brâncovenești. E vorba de 1.900.000 de lei, extrem de benefici pentru infrastructura comunei. Proiectul prevede amenajarea de stații de autobuz inteligente, iar la capitolul îmbunătățirea serviciilor publice, dotarea cu calculatoare pentru primărie. Sper ca anul viitor să implementăm și acest proiect, în condițiile în care ne-a fost aprobată suma de bani pentru aceste investiții.

Rep.: Cum întâmpinați Sărbătorile de Iarnă?

O.F.: Sâmbăta trecută am avut la Idicel Pădure un festival-concurs de colinde unde au participat 13 formații, undeva la 180 de colindători, eveniment extrem de frumos la care am luat și eu parte alături de un public numeros. De asemenea, duminică am avut parte de un nou moment dedicat sărbătorilor de iarnă, respectiv aprinderea celei de a treia lumânări de Advent la Vălenii de Mureș unde, în căminul cultural, copiii, atât cei de grădiniță, preșcolarii cât și elevii de la Școala Gimnazială au susținut un spectacol artistic în fața unei săli arhipline. Cu ocazia acestui spectacol a fost inaugurat și iluminatul festiv în satul Vălenii de Mureș. Duminică, 18 decembrie, vine rândul localității Brâncovenești să beneficieze de inaugurarea iluminatului festiv în centrul localității. Cu acest prilej vom avea și un spectacol artistic unde vor participa elevii Școlii Gimnaziale ”Kemeny Janos” din Brâncoveneștoi, atât secția română cât și secția maghiară. La inaugurarea iluminatului festiv cei mici vor avea parte de un oaspete special, pe Moș Crăciun. Am construit o căsuță special pentru Moș Crăciun, va fi ceva foarte frumos și acolo va fi o cutie în care copiii vor pune scrisorile cu dorințele lor de cadou de la Moș Crăciun. La final, în calitate de primar dar și și de cetățean al comunei Brâncovenești, doresc tuturor locuitorilor comunei noastre să aibă parte de multă multă sănătate, fericire, și tot ce își doresc. Sărbători fericite la toată lumea și și un An Nou cât mai bun și plin de realizări.

A consemnat Alin ZAHARIE