FOTO: Noutăți despre proiectul imobiliar River Park Reghin

Distribuie

Reprezentanții River Park Reghin au anunțat, în urmă cu câteva zile, extinderea proiectului imobiliar dezvoltat pe strada Râului din municipiul Reghin cu încă un bloc de locuințe.

”Săptămâna care s-a încheiat a fost una plină pe șantier, am profitat de probabil ultimele zile călduroase din an pentru a finaliza asfaltarea drumului și parcărilor, precum și a fațadei la Blocul 4! Am început de asemenea săpăturile pentru Blocul 5! Mai avem doar câteva apartamente cu 3 camere (varianta de 66 de metri pătrați) și penthouse disponibile în Blocul 4, acestea fiind cu predare în scurt timp. În Blocul 5 avem în schimb disponibile mai multe variante de apartamente cu 2 și 3 camere! Prețurile pentru stadiu de proiect la Blocul 5 vor mai fi valabile doar până la finalul anului. Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție: 0755.122.755”, au informat reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, pe pagina de Facebook a proiectului.

(Redacția)