FOTOREPORTAJ: Schimb reușit de experiență la Grădinița ”Paradisul Copilăriei”

Grădinița ”Paradisul Copilăriei”, structură a Liceului Tehnologic ”Electromureș” din Târgu Mureș, a găzduit sâmbătă, 1 aprilie, un schimb de experiență cu personal de specialitate de la două grădinițe din județul Harghita, respectiv de la Grădinița ”Aranyalma” din Miercurea Ciuc și de la grădinița care funcționează în cadrul Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” din Miercurea Ciuc.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului interjudețean ”Mediul educațional în educația timpurie – punte între învățământul tradițional și pedagogiile alternative”, coordonat de: prof. Maria Ramona Gros – inspector pentru educație timpurie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. Kovács Júlia – inspector pentru educație timpurie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. Ionela-Adriana Buzilă – inspector pentru educație timpurie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Harghita, prof. Márton Adél – inspector pentru educație timpurie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Harghita, prof. Ionuț Ciprian Cozma – directorul Liceului Tehnologic ”Electromureș” din Târgu Mureș, prof. Selyem Előd Zoltán – director adjunct al Liceului Tehnologic ”Electromureș” din Târgu Mureș, prof. Carmen Miron – directoarea Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” din Miercurea Ciuc, prof. Miklós Réka – directoarea Grădiniței ”Aranyalma” din Miercurea Ciuc, prof. Dorina Pop – coordonatoarea structurii Grădinița ”Paradisul Copilăriei” din Târgu Mureș, prof. Adina Dușa – de la Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” din Miercurea Ciuc și prof. Andreea Lozneanu – de la structura Grădinița ”Paradisul Copilăriei” din Târgu Mureș.

Profesia de educatoare, specială

În mesajul adresat în debutul activităților, prof. Maria-Ramona Gros a evidențiat faptul că Grădinița ”Paradisul Copilăriei” este ”foarte implicată” și” foarte atentă la tot ce este nou” și a subliniat importanța alternativelor educaționale care ar putea fi implementate în învățământul tradițional.

”Mă gândeam aseară cum ar fi fost dacă noi am fi avut o programă? De aceea nu avem noi programă. De aceea avem curriculum. Cum am fi predat noi acum 30 de ani, că ne tot plângem că programa nu e updatată pentru copii de 5-8, de liceu, și cred că de aceea se plictisesc copii la școală și nu sunt atenți, pentru că noi tot timpul venim cu ceva nou. Tot timpul implementăm ceva nou. Și atunci noi suntem la zi cu totul, și suntem speciale, pentru că educatoare nu poate fi oricine. Cum nu poate fi oricine medic și cum nu poate fi oricine preot. Astea sunt meserii care vin odată cu dedicarea, cu har, și noi avem toate pentru că de aceea suntem atât de creative și de aceea facem lucruri atât de minunate”, a afirmat prof. Maria-Ramona Gros.

”Sunteți printre cele trei grădinițe din județ care fac schimb de experiență cu grădinițe din alte județe, ceea ce este un lucru care ne aduce plusvaloare, care ne va îmbogăți”, a mai precizat prof. Maria-Ramona Gros.

Inspectoratul Școlar Județean Harghita a fost reprezentat la eveniment de către prof. Ionela-Adriana Buzilă, care a transmis felicitări tuturor celor care s-au implicat, cu inițiativă și deschidere, în realizarea parteneriatelor.

”Mulțumim pentru primire, mulțumim pentru deschidere și pentru oportunitatea de a fi astăzi aici. Probabil le-ați cunoscut și pe colegele mele, reprezintă două unități de învățământ din județul Harghita, o grădiniță cu predare în limba română, și o grădiniță cu predare în limba maghiară și română, sunt printre cele mai bune unități de învățământ din județul nostru și mă bucur că sunt alături de ele”, a transmis prof. Ionela-Adriana Buzilă.

Învățare prin joacă

Rolul de gazdă i-a revenit prof. Dorina Pop, coordonatoarea structurii Grădinița ”Paradisul Copilăriei” din Târgu Mureș, care a prezentat, pe scurt, programul activităților.

”Astăzi ne-am pregătit cu jocuri, să ne jucăm, așa ca niște copilași, și să ne distrăm, și cu tot ceea ce vom vedea să ne întoarcem acasă, să diseminăm, să învățăm unii de la ceilalți și înainte de toate să legăm prietenii, să comunicăm. De aceeași manieră am pregătit și echipele, am oferit cartonașe de culori diferite și am pregătit trei ateliere: primul este despre artă, în care colegele noastre de la secția maghiară au pregătit câteva surprize, al doilea este cel de învățare prin jocul cu Lego, iar al treilea atelier va fi despre euritmie la puterea a zecea”, a afirmat prof. Dorina Pop.

Programul zilei a fost întregit cu un tur de vizitare a grădiniței, un atelier susținut de către prof. înv. preșc. Adina Jurca intitulat ”Libertate și disciplină în clasa Montessori”, dezbateri și concluzii finale și nu în ultimul rând, cu multă voie bună și prietenie.

