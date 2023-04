Cele mai performante modele de telefon din gama Samsung

Distribuie

Tehnologia evoluează rapid, în special în materie de telefoane. În fiecare an apare o nouă generație, iar cele vechi au performanțe tot mai slabe. Telefonul este un dispozitiv pe care îl folosim în fiecare zi, de aceea este bine să optăm pentru o opțiune care ne va asigura o experiență plăcută, pentru cât mai mult timp posibil.

În general, dispozitivele mai scumpe au tehnologii superioare, care le oferă o viață mai lungă. Așadar, atunci când decizi să cumperi un telefon nou, este mai bine să atribui un buget mai mare. Este o investiție care trebuie făcută înțelept, prin urmare trebuie să te documentezi înainte de achiziție. Pentru a te ajuta cu alegerea, în acest articol vei citi despre cele mai bune opțiuni din gama Samsung.

1. Galaxy s23 Ultra

Galaxy s23 Ultra este cel mai performant model produs de marca Samsung. A apărut în anul 2023 și este dotat cu un procesor Snapdragon 8 generația a doua, având sistemul de operare Android 13 preinstalat. Acest procesor face față oricărui joc sau oricărei aplicații cu brio. Telefonul este destul de greu, cântărind 233g. Acest lucru se datorează bateriei de 5000 mAh și dimensiunii sale. Ecranul acoperă majoritatea telefonului și are o diagonală de 6.8 inch. Tipul ecranului este Dynamic AMOLED, care permite display-ului să afișeze cele mai vii culori și cele mai fidele contrasturi. Pixelii acestui ecran nu au nevoie de lumină de fundal, prin urmare nu va consuma așa multă energie, iar bateria va dura mai mult.

Pachetul telefonului conține un cablu de date, o cheie pentru SIM și telefonul. Capul încărcătorului trebuie cumpărat separat, însă se potrivește orice model cu portul USB-C. Galaxy s23 Ultra are funcțiile de Bluetooth, Wi-Fi, NFC și dispune și de încărcare wireless. De asemenea, este disponibilă și conexiunea 5G.

Galaxy s23 Ultra are 4 camere. Cea principală are o rezoluție de 200 MP și caracteristica Wide. 2 camere sunt de 10 MP și încă una de 12 MP. Camera frontală are 12 MP. Telefonul filmează și face poze în modul super HDR, ceea ce înseamnă că face poze mai clare și mai calitative noaptea.

2. Samsung Galaxy S23

Modelul S23 este inferior celui S23 Ultra, însă doar din anumite puncte de vedere. Totuși, procesorul rămâne același pentru ambele modele. Pe telefon rulează același Android 13 preinstalat. Tehnologiile de conectivitatea sunt aceleași, anume Bluetooth, Wi-Fi, NFC și încărcare wireless. Dispozitivul are spațiu disponibil pentru două cartele SIM, iar cartelele pot folosi toate tehnologiile de la 2G până la 5G.

O mare diferență față de modelul Ultra este greutatea. Acest dispozitiv cântărește 168 g. Este normal să cântărească mai puțin din moment ce are o baterie cu o autonomie mai scăzută și un ecran mai mic. Bateria are 3900 mAh, iar ecranul are dimensiunea de 6.1 inch. Display-ul este de tip Dynamic AMOLED și are o rată de refresh de 120 Hz. Rezoluția este de 2340 x 1080.

Dispozitivul este dotat cu 4 camere. Camera frontală are 12 MP, iar celelalte 3 camere de pe spate au în felul următor: cea principală are 50MP, iar celelalte două au 12MP și 10MP. Pentru aceste camere sunt disponibile aceleași moduri de filmare ca și la modelul Ultra.

3. Samsung Galaxy A53

Acest telefon are cele mai bune caracteristici în raport calitate preț din gama Samsung. Este dotat cu un procesor Exynos 1280 și are preinstalat Android 12. De asemenea, procesorul are un număr de 8 nuclee care funcționează la o frecvență maximă de 2.4 GHz. Telefonul a apărut în 2022 însă, datorită procesorului, funcționează fără probleme și în 2023. Memoria ram este de 8 GB, iar telefonul poate veni în opțiunile de 128 și 256 GB.

Are baterie la fel de potentă ca modelul S23 Ultra. Capacitatea acesteia este de 5000 mAh și este construită în modelul Li-Po. Bateria garantează o autonomie de până la două zile. De asemenea, telefonul cântărește 189 g. Ecranul telefonului are 6.5 inch și folosește aceeași tehnologie precum Galaxy S23 Ultra, anume Super AMOLED. Ecranul dispune și de o derulare foarte lină, având o rată de refresh de 120 Hz.

Dispozitivul are 5 camere, 4 pe spate și una pe față. Camera principală de pe spate are 64 MP, iar celelalte au 5 și 12 MP. Camera frontală are 32 MP. Tehnologiile disponibile pentru filmare și fotografiere sunt Ultra Wide, care extinde unghiul de vizualizare, Depth Camera care facilitează focalizarea și Macro Camera care ajută la filmarea de aproape .

Toate cele trei modele se potrivesc unui tip de persoană. S23 Ultra este potrivit pentru cineva care vrea să aibă cel mai performant telefon și în același timp posibilitatea de a face poze la aceeași calitate ca a unui aparat foto. Samsung S23 simplu este pentru persoanele care vor să-și cumpere un telefon performant și durabil, însă nu vor să plătească foarte mult pentru caracteristici pe care nu le vor folosi la potențialul lor maxim. Nu în ultimul rând, A53 este pentru persoanele care caută calitate la un preț redus.