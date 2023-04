Peste 1.000 de dansatori sâmbătă la Târgu-Mureş

Distribuie

Începând din anul 2003, Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul marchează în fiecare an, pe 29 aprilie, Ziua Internaţională a Dansului prin evenimente artistice organizate în locuri publice.

Potrivit directorului instituţiei culturale, Barabási Attila-Csaba, a declarat că s-a urmărit organizarea evenimentelor în locuri cât mai atipice.

„Suntem prima instituţie culturală din Târgu-Mureş care a pus accent pe această zi. Am avut această idee acum 10 ani şi Ansamblul Mureşul a ieşit în faţa cetăţenilor cu diferite evenimente den flash-mob, atât cu secţia română, cât şi cu secţia maghiară. Aceste activităţi au fost desfăşurate la Platoul Corneşti, în staţii de autobuz, în pieţele agro-alimentare, chiar şi la gară. Am avut şi ediţii în care am marcat acest eveniment în 14 puncte din oraş”, a spus acesta.

Începând de anul trecut, organizatorii au decis ca nu doar dansurile populare să fie celebrate cu ocazia Zilei Internaţionale a Dansului.

„În perioada pandemiei cei mai mulţi dansatori nu au avut posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea şi acest lucru ne-a determinat ca anul trecut, când am început organizarea evenimentului, ne-am propus un target de 500 de dansatori şi să invităm şi alte ansambluri, grupuri şi trupe de dansatori. Mi-am dat seama că nu numai ansamblurile de dansuri populare au suferit în perioada pandemiei ci şi celelalte domenii de dans. Am zis că este Ziua Internaţională a Dansului, nu a dansului popular numai, şi atunci am spus că trebuie să invităm în familia noastră şi alte domenii, hip-hop, latin ş.a.m.d”, a spus Barabási Attila-Csaba

Anul acesta, „scena” pe care vor evolua dansatorii mureşeni va fi Piaţa Teatrului. Potrivit organizatorilor, peste 1079 de dansatori au confirmat deja participarea la eveniment.

„Evenimentul va fi deschis la ora 15.00 şi primul ansamblul care va începe este cel al persoanelor cu dizabilităţi de la Asociaţia Hiffa, după acest moment vom avea nouă formaţii de dansuri contemporane, balet, hip-hop, acrobatic. După ora 17.00 secţia română de la Ansamblu va avea o scurtă coreografie, după aceasta toată lumea, atât dansatorii români cât şi maghiari vom dansa o învârtită. Apoi va urma o coreografie din Târgu-Mureş, din Mădărăş iar la final cu toţii un dans de pe Valea Nirajului. Noi sperăm că la acest moment vom fi mai mult de 1000 de dansatori”, a explicat Barabási Attila-Csaba.

Acesta a arătat că în Piaţa Teatrului vor dansa atât profesionişti cât şi amatori şi că au fost invitate la eveniment, ansambluri de dansuri populare din întreg judeţul Mureş şi că acestea au răspuns pozitiv invitaţiei. Circulaţia în zona centrală nu va fi restricţionată, decât dacă acest lucru va fi impus de situaţia de la faţa locului.

Kasler Magdi, instructor la Ansamblul Artistic Mureşul, a fost plăcut impresionată de interesul arătat de târgumureşeni pentru acest eveniment.

„Anul trecut am fost foarte plăcut surprinsă că nu doar tinerii şi copii sunt interesaţi de acest eveniment. Dansul este al tuturora şi anul trecut publicul a dansat alături de noi. Noi suntem obişnuiţi cu scena şi este inedit să dansăm într-un spaţiu diferit, dar văd că cei care ne urmăresc sunt la fel de plăcut surprinşi şi ne privesc cu aceeaşi dragoste cu care ne privesc când suntem pe scenă”, a spus aceasta.

Ziua de 29 aprilie a fost instituită drept Ziua internaţională a dansului, în 1982, la iniţiativa Comitetului de Dans al Institutului Internaţional de Teatru (ITI) din cadrul UNESCO. În acest fel este celebrat atât dansul, cât şi fondatorul baletului modern, Jean Georges Noverre, născut la 29 aprilie 1727.

Jean-Georges Noverre (1727-1810), maestru francez al dansului şi baletului, s-a născut la Paris şi este considerat creatorul baletului modern. Prima apariţie într-un spectacol a avut loc la Fontainebleau, în 1743, iar în 1747 a compus primul spectacol de balet pentru Opera Comică. Doi ani mai târziu, a montat spectacole de balet – ”Iphigenie en Tauride”, ”Alceste”, colaborând cu Christoph Willibald Gluck.

Sanda VIŢELAR