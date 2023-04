VIDEO, FOTO: Campania ”High or Alive”, poartă spre o viață curată deschisă tinerilor din Reghin

Distribuie

Primăria Municipiului Reghin în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș precum și cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș a desfășurat o amplă campanie privind informarea și conștientizarea tinerilor cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri. Intitulată ”High or Alive”, campania a debutat în data de 14 martie cu o serie de activități, printre care și un chestionar adresat elevilor din gimnaziile și liceele municipiului Reghin. Au fost completate aprox. 2300 de chestionare la unitățile de învățământ din oraș, elevii țintă fiind cei din ciclul gimnazial, clasele 7-8, respectiv elevii de liceu.

„Prin aceste chestionare s-a încercat realizarea unei imagini cât mai apropiate de situația reală din orașul nostru, privind consumul de substanțe psihoactive, dorind astfel să atragem atenția asupra efectelor negative în privința consumului de droguri (sociale, medicale, psihologice) și să conștientizeze, toți cei implicați, riscurile instalăriii stărilor de dependență”, au precizat reprezentanții Primăriei Municipiului Reghin.

Seria acțiunilor din cadrul prooectului au continuat în perioada 25-28 aprilie la Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”, prilej cu care au fost prezentate datele chestionarelor aplicate în școlile reghinene, completate de dezbateri privind riscurile la care se expun tinerii în urma cosumului de droguri.

Marți, 25 aprilie a fost rândul elevilor de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” să fie beneficiarii dezabaterii despre riscurile consumului de droguri, invitați fiind Ion Aleodor Roman, Comisar de Poliție, Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, agent șef principal Mihaela Stanciu, Poliția Municipală Reghin și psiholog Cornelia Farcaș, lector universitar, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș. Oaspetele special al întregului proiect a fost Ilieș Ionuț Sergiu, fost consumator de droguri care le-a împărtășit elevilor din experiența proprie riscurile la care se expun consumatorii de droguri.

Miercuri, 26 aprilie a venit rândul elevilor de la Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor”, Gimnaziul ”Florea Bogdan” și Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina să fie participe la dezbatere. Joi, 27 aprilie au participat elevii Colegiului ”Petru Maior”, iar în ultima zi, vineri, 28 aprilie a venit rândul elevilor de la gimnaziile ”Alexandru Ceușianu” și ”Augustin Maior” să fie prezenți în cadrul dezbaterii din cadrul proiectului ”High or Alive”.

„Echipa formată în cadrul primăriei Reghin a întocmit un chestionar care a fost dat spre completare elevilor din Reghin. Am gândit acest chestionar, sondaj de opinie dacă vreți, în așa fel încât elevii să nu fie nevoiți să-și treacă numele. Prin aceste chestionare s-a încercat realizarea unei imagini cât mai apropiate de situația reală din orașul nostru privind consumul de substanțe, dorind astfel să atragem atenția asupra efectelor negative în privința consumului, să conștientizeze toți cei implicați riscurile instalării stărilor de dependență”, a precizat Imola Grama, purtător de cuvânt, Primăria Municipiului Reghin.

Rezultatele chestionarului

-Ai umblat în anturaje unde s-au consumat substanțe psihoactive? 610 elevi au spus DA 1513 au spus NU;

-Ai consumat vreodată? 197:DA, 1998: NU;

-La ce vârstă ai consumat pentru prima oară? 22: între 12 și 14 ani, 64: între 14-16 ani, 68: între 16-18 ani;

-Când consumi ești mai bine văzut în gașcă? 177:DA, 842: NU;

– Substanțele te fac să te simți mai bine? 153: DA, 756: NU;

-Care substanță ți se pare mai cool? 61: Speed, 149: Metamfetamină, 260: Canabis

-Cât costă 1g de metamfetamină? 103: între 50 și 100 lei, 303: între 100 și 150 lei, 140: între 150 și 200 lei;

-Cât costă 1g. de canabis? 242: între 50 și 100 lei, 158: între 100 și 150 lei, 125: între 150 și 200 lei;

-Consumul îți dă o stare mai bună la o petrecere? 259: DA, 555: NU;

-În ultimele șase luni ai fost la un party/club/cabană unde s-au consumat droguri? 527: DA, 1339: NU;

-Cei care nu consumă sunt văzuți altfel? 917: DA, 736: NU;

– Cât de frecvent consumi? 13: zilnic, 2: o dată pe săptămână, 4: lunar, 94: ocazional;

-Cât de greu poți cumpăra în Reghin o doză? 591: ușor, 104: destul de greu, 53: foarte greu;

-Cumperi direct de la dealer? 171: DA, 193: de la săgeată;

-Cunoști săgeți care distribuie la școală? 219:DA, 1303: NU;

-Care sunt locurile unde se consumă droguri în școală? 562: toaletă. 98: în curte? 73: în clasă;

-Ai vreo temere că ai putea deveni dependent consumând: 342: DA, 912: NU;

– Ai o stare de nervozitate, irascibilitate atunci când nu îți poți consuma doza? 49: DA, 512: NU;

– Ai fi de acord cu legalizarea canabisului în România? 429:DA, 1360: NU;

– Ai avut vreo discuție sinceră cu părinții tăi pe tema consumului? 1182: DA, 664: NU;

– Crezi că părinții tăi recunosc semnele consumului? 1265: DA, 339: NU.

„Acestea sunt rezultatele, dacă sunt sau nu sunt grozave vă las pe fiecare să le analizați. Din punctul meu de vedere nu sunt deloc grozave, ba din contra, sunt extrem de îngrijorătoare”, a subliniat Imola Grama.

Reprezentantul Agenției Naționale Antidrog, comisar de Poliție Ion Aleodor Roman, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș a prezentat elevilor aspecte legate de fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor.

„De când a început acest flagel să ia o amploare la nivelul municipiului Reghin am început o activitate continuă cu Primăria Reghin, practic desfășurăm permanent activități, de la festivaluri, activității în școli, suntem alături de de tot ce înseamnă comunitatea din municipiul Reghin. Cu toate acestea crește exponențial acest consum, cresc riscurile pe fondul consumului. Apar droguri pe care o să le le cunoașteți din mărturia unui fost cu consummator”, a precizat Ion Aleodor Roman.

Un lucru îngrijorător subliniat de reprezentantul CPECA Mureș îl reprezintă scăderea îngrijorătoare a vârstei consumatorilor de droguri.

„Acest sondaj realizat la nivelul Municipiului Reghin are multe aspecte care practic sunt asemănătoare cu datele deținute de noi. Spre exemplu, este foarte consumat canabisul, de asemenea anfetaminele din care face parte și Crystal. Ne îngrijorează de asemenea să vedem că tinerii cu vârsta de 12-13 ani, hai să zicem, 14 ani, debutează în ce privește consumul de droguri. Să ne gândim ce înseamnă ca un tânăr de 14 ani, un copil în dezvoltare care nu este dezvoltat absolut deloc, nici fizic, nici psihologic să consume asemenea otrăvuri. Este de-a dreptul îngrozitor să vedem această vârstă de debut cum scade. Dacă în anii precedenți aveam tineri care începeau consumul la 17-18 ani, iată că acest debut scade tot mai mult. Încercăm să facem tot tot ceea ce putem cu ceea ce există în acest moment, cu legislația în vigoare, cu resursele financiare. Ne dorim foarte mult să fiți niște tineri informați, pentru că educația este una dintre cele mai bune metode de a lupta împotriva acestui flagel. ”, a precizat Ion Aleodor Roman.

„Conștientizați ce vi se poate întâmpla continuând cu acest consum de substanțe?”

La rândul său, psihologul Cornelia Farcaș a fost ceva mai tranșantă cu elevii prezenți, adresând întrebări directe și la subiect despre conștientizarea pericolului la care se expun consumatorii.

„Abia de curând ați intrat în adolescență. Întrebarea mea este următoarea: oare conștientizați care sunt riscurile? Conștientizați ce vi se poate întâmpla continuând cu acest consum de substanțe? Cei care au început, și aici vorbesc la modul general, oare vă dați seama că s-ar putea la un moment dat să nu vă mai îndepliniți visurile? Sunteți în perioada în care visați, perioada în care vă doriți o grămadă de lucruri. Sunteți în perioada curiozităților, este perfect normal să fiți curioși, dar nu aici în domeniul și în zona respectivă, la consum de substanță. Trebuie să existe curiozitate, în sensul: Oare îmi fac rău? Oare îmi fac bine? Ca și sfat, încercați să vă apropiați de cei care vă doresc binele. Încercați să schimbați ceva, cei care ați luat-o pe acest drum. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cu cât veți spune NU, a fost doar o dată, va mai fi ocazional pese o săptămână, va mai fi peste o lună, peste două, chiar dacă mă repet spunâd asta, apare dependența și nu mai ieșiți din zona respectivă decât cu ajutor specializat”, a spus Cornelia Farcaș.

„Nu fiți dependenți, fiți independenți!”

Despre riscurile la care se expun consumatorii de droguri a vorbit și reprezentantul Poliției Municipale Reghin, agent șef principal Mihaela Stanciu.

„Ne aflăm în cadrul unei campanii deosebite organizată de către Primăria Municipiului Reghin în care este vorba despre droguri. Atât de mult mi-ar plăcea să vă pot să vă zic ca la noi în Reghin nu avem această problemă, că la noi în oraș nu avem consumatori. Din păcate dragilor, realitatea este alta. Vreau să vă spun că legea 143 din 2000 sancționează traficul și consumul ilicit de droguri. Vreau să vă spun că nu suntem scutiți de a plăti în fața legii nici unul dintre noi. Sunteți la vârsta în care răspundeți din punct de vedere penal. În România, persoana care începând cu vârsta de 14 ani comite infracțiuni răspunde în fața legii. Posesia de drog de orice tip și orice cantitate este prevăzută a fi pedepsită cu închisoarea. De asemenea, cultivarea sau prepararea, chiar și pentru consum propriu a unui drog este pedepsită cu închisoarea. Nu numai traficanții de droguri pot fi condamnați la închisoare, ci și un simplu consumator care are asupra lui o singură doză/țigară pe care vrea să o consume. Sunteți elevi. Să vedem ce zice legea cu privire la acest aspect. Articolul 13 zice, referitor la săvârșirea faptelor în unitățile de învățământ și în locurile în care elevii desfășoară activități educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se aplică un spor de 5 ani. Deci, dacă ești condamnat și se aplică o pedeapsă, de exemplu de 8 ani, dacă această faptă se comite la articolul pe care vi l-am citit acum, se mai adaugă un spor de 5 ani. Deci, pe lângă cei 8 ani pe care ți dă judecătoru, mai primești încă 5 în plus. Legea mai spune că furnizarea în vederea consumului de inhalații chimici toxici unui minor se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani iar la Articolul 10 se spune că îndemnul la consumul ilicit de droguri prin orice mijloace se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. În calitate de polițist cu foarte mare vechime în acest sistem vreau să vă spun că am văzut foarte multe necazuri ale tinerilor. Pe lângă necazurile tinerilor am văzut părinți distruși de necaz la poliție. Când vine mămica și începe să plângă expunându-ți problemele pe care le are cu copilul, normal că ne afectează, că suntem și noi oameni, în mod special pe noi, femeile polițist. Am avut și situații în care au venit tătici care au început să plângă, bărbați căt ușa care ne implorau să-i ajutăm că nu mai știe ce să facă cu propriul lui copil, că nu mai știe cum să-l aducă pe calea cea bună. Feriți-vă de acest nenorocit de drog și așa cum zice soganul acestei campanii, nu fiți dependenți, fiți independenți!”, a precizat Mihaela Stanciu.

Ilieș Ionuț Sergiu, poveste de viață cutremurătoare

Oaspetele Campaniei ”High or Alive” a fost Ionuț Sergiu Ilieș, fost consumator de droguri, protagonistul unei povești de viață în care drogurile i-au curmat visele, o poveste dură despre viață, dependență, speranță și dragoste de viață.

„Numele meu este Sergiu și sunt fost consumator de droguri. Am visat să ajung fotbalist la 13 ani. Am avut o singură șansă și am dat chix. Ni s-a cerut o sumă de bani să fiu promovat cu junioratul la echipele din Capitală. Suntem o familie modestă, n-am avut banii necesari. M-am gândit cum pot să fac rapid bani. Știți bine că banii, cel mai mulți o dată îi faci illegal. Astfel, m-am dus în stânga, în dreapta cu pliculețe. Am vrut să văd exact pe ce dau oameni atâția bani. Eram curios. Curiozitatea m-a făcut să-mi distrug viața”, și-a început Sergiu povestea.

Una destul de plină de încercări, de tentații, dependență și suferință.

„De la 13 ani am fumat iarbă și de atunci am pierdut tot. Am renunțat la visul de fotbalist. M-am înhăitat cu fel și fel de oameni și am încercat toate drogurile posibile fără să îmi dau seama. Am ajuns să fac rău altora pentru consum, nu mai aveam limită la ce eram dispus să fac. Am pierdut un lucru foarte important, sănătatea. Stop cardiorespirator, supradoză, tentative de suicid, familia distrusă. Nu e ușor să vezi alte familii distruse pentru dependența ta. Nu e ușor să trăiești cu gândul că puteai ajunge cineva în viață, și din păcate o curiozitate te duce într-o lume cu un pas în groapă. Nu cred că vă doriți să vedeți tovarășii și prietenii buni cu care ai copilărit cum la 19 ani îi duci pe ultimul drum și nu se mai întorc. Am pierdut șapte tovarăși în 3 ani. Eu am rămas, cum vedeți, o bucată din creierul meu îmi provoacă aceste mișcări. Mă înternez periodic în clinici, cer ajutor de specialitate, am nevoie de tratament să pot dormi. E greu să visezi oameni pe care i-ai distrus, îți apar în gând, îi vezi tot timpul, nu poți să uiți o bucată din ce ai fost în stare să faci. Eram consumator foarte înrăit de toate drogurile. Nu puteam să mă ridic dimineața din pat, să mă duc să la baie, să mă spăl sau ceva până nu mă drogam. Aveam dureri îngrozitoare, mi-a mâncat inclusiv carnea de durerile ce le aveam. Legat, primul lucru la care mă gândeam era cum să mă sinucid”, s-a destăinuit Sergiu elevilor prezenți.

„Nu eram pregătit pentru viața care o am astăzi”

„Am făcut parte din unele clanuri, să zic așa, și am văzut un laborator de Crystal cum arată. Eu eram dependent de ele și când am văzut pentru prima dată un laborator, mi-am făcut cruce și am zis: chiar așa ceva bag în mine, chiar atât de tâmpit sunt să bag așa ceva în mine. Gândiți-vă la acidul de baterie, amoniac, benzină de avion, ciment, rezidurile de pe sticlă, toate fierte. Acesta e Crystalul, afetamina. Gândiți-vă bine ce băgați în voi înainte să consumați așa ceva. Dependent fiind m-am panicat când am văzut în ce condiții se fabrică aceste droguri. A trebuit să continui, nu eram pregătit pentru viața care o am astăzi. ”, a povestit Sergiu.

„Nu vă distrugeți și voi. Învățați din greșelile altora”

De 8 ani de zila viața lui Sergiu s-a schimbat, a renunțat la droguri, și de atunci încearcă să împărtășească celor din jur despre riscurile consumului de droguri.

„De 8 ani m- am lăsat, nu mai consum, nu mai am treabă, dar panica rămâne. Documentați-vă un pic, aveți tehnologia la îndemână, folosiți-o cu un scop anume. Documentați-vă să vedeți ce băgați în voi înainte să consumați o chestie. Vă mai zic un lucru, dacă aveți o cunoștință care consumă și se crede șmecherul liceului, să știți că nu o să ajungă nicăieri. Uitați-vă la mine cât am plătit șmecheria. Mă lupt cu mine, cu neputința mea. Mi-am distrus viața pentru această șmecherie. Vi se pare asta șmecherie de am ajuns să-mi fie rușine de mine însumi, de păcatele care le-am făcut? Gândiți-vă bine înainte să consumați droguri că cel de lângă voi la un moment dat pleacă, își face o familie, crește un copil. Credeți că mie mi-e ușor să văd foștii prieteni cum își plimbă copilul cu nevasta de mână iar eu sunt internat în spital. În loc să fiu fericit cu un copil pe stradă, umblu prin spitale să trăiesc, să mă accept pe mine însumi, căt de distrus am ajuns în viață pentru faptul că am fost șmecher. Șmecheria se plătește. Consumul se termină în trei feluri: ori pleci la pușcărie, ori bolnav cum am ajuns eu, din spital în spital, ori ca tovarășii mei, mort. Așa se termină consumul. Dependența trece peste faptul că ești băiat bun sau fată bună. Când te doare corpul, te ridici și ești dispus să faci orice. Nu mai ai nicio limită, nimic, absolut nimic. Eu m-am distrus. Nu vă distrugeți și voi. Învățați din greșelile altora. Dacă aveți am un prieten apropiat, fiți lângă el, nu-l puneți la zid, nu-l împușcați. Salvați-l! Arătați-i că există viață și fără droguri. Eu din păcate n-am avut un prieten să-mi arate calea cea bună. Fiți voi pentru voi cei care sunteți prieteni, scoateți-l în în oraș, arătați-i că poate evolua ca persoană, că poate ajunge cineva în viață. Puteam fi un bun comisar, polițist, avocat, fotbalist, dar mi-am distrus viața. Fiți acolo pentru voi, aveți încredere că puteți fi cineva în viață. Nu o luați pe scurtături. Scurtătura nu te duce undeva. Nu lăsați drumul pentru o cărare, aveți încredere că sunteți cineva în viață, că puteți fi cineva în viață”, și-a încheiat Sergiu povestea de viață.

