INTERVIU. Dr. Madaras Zoltán – nouăți despre chirurgia oftalmologică și Dora Optics

Dr. Madaras Zoltán, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale, director al clinicii Dora Optics din Târgu Mureș și al rețelei de servicii de optică și cabinete este unul dintre laureații evenimentului ”Mureșul Medical 2022 – Premiile Zi de Zi”. Reputatul medic mureșean ne prezintă, în cadrul unui interviu, detalii cu privire la noutățile din domeniul chirurgiei oftalmologice și informații despre activitatea Dora Optics.

Reporter: Ce noutăți aveți în privința utilizării aparaturii de ultimă generație în domeniul chirurgiei oftalmologice?

Dr. Madaras Zoltán: Chirurgia dioptriilor începe să fie din ce în ce mai larg răspândită, în primul rând datorită inovațiilor tehnologice, iar în al doilea rând, ca urmare a faptului că populația află de această posibilitate, dorind să aibă o vedere bună și să scape de necesitatea de a purta dispozitive exterioare, altfel zis ochelari sau lentile de contact. Astfel, din ce în ce mai mulți oameni ni se adresează, cu dorința de a vedea mai bine. În acest sens, trebuie să spunem că avem posibilitatea de a oferi soluții chirurgicale moderne pentru pacienții care doresc acest lucru. Pentru cei tineri între 20 și 45 de ani, majoritatea cazurilor pot fi rezolvate cu laser. Aici, în clinica Dora Optics, deja de 8 ani efectuăm operații de dioptrie cu laserul Excimer și am acumulat o experiență foarte bogată în acest domeniu. La cei la care dioptrile sunt prea mari sau vârsta este mai avansată, folosim înlocuirea refractivă de cristalin. În ultima perioadă au apărut cristaline artificiale foarte performante, care oferă posibilitatea pacienților de a vedea clar și la distanță și de aproape. Cristalinele trifocale reprezintă o soluție ideală pentru majoritatea pacienților care au numai dioptrie și în rest ochiul e sănătos. Am fost surprins de câteva ori când am constatat că în primele zile după operație, un pacient reușește să citească 150% la distanță. În mod normal, un pacient cu vedere perfectă vede 100%, iar unul operat la noi, la ambii ochi, vede 150%. Nu mi-a venit să cred că am ajuns în situația ca unii pacienți să vadă după operație mai bine decât mine. Ceea ce e un lucru bun. Deci avansăm, ținem pasul cu tehnologia mondială și oferim aceste soluții pacienților noștri. Facem săptămânal zeci de intervenții de acest gen, așa că am acumulat multă experiență.

Rep.: Ce soluții aveți pentru clienții cu glaucom?

M.Z.: Există un număr mare de oameni care după o anumită vârstă fac glaucom. Tratamentul clasic, cu picături, este o soluție până la un moment dat, iar operația clasică oferă o rată de succes destul de mică. În ultima perioadă am implementat folosirea mai multor tipuri de laser pentru a trata glaucomul. Mai exact, avem trei tipuri de lasere pentru tratament, în funcție de gravitatea și tipul glaucomului. Aproape la toate cazurile există o soluție de tratament cu laser, bineînțeles după ce în prealabil facem investigații.

Rep.: Ce noutăți aveți despre rețeaua Dora Optics?

M.Z.: Încercăm să deservim toată populația județului în cel mai bun mod posibil. Avem puncte de lucru deschise în Târgu Mureș, în județ și în orașe limitrofe județului. În județul Mureș, lucrăm în Târgu Mureș, Reghin, Luduș, Târnăveni, Sighișoara și urmează să deschidem anul acesta la Sovata. Avem sală de operație și clinică oftalmologică la Mediaș și un punct de lucru la Turda. În echipa noastră lucrează opt medici oftalmologi, opticieni și multe asistente. Ca planuri de viitor, dorim să ținem pasul cu avansurile tehnologiei, să achiziționăm în continuare cea mai modernă și performantă aparatură. Anul acesta, în toamnă, intenționăm să ne mutăm în noul nostru sediu, într-un spital construit de la zero, care va fi la standardele necesare pentru a putea oferi serviciile de cea mai înaltă calitate. În spital vom avea atât sală de operații, cât și secție pentru pacienții internați.