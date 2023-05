Spunem NU violenţei-Violenţa Economică

Distribuie

Abuzul economic în relația de cuplu este o formă a violenței domestice manifestată printr-un tipar de comportament folosit de unul dintre parteneri pentru a câștiga și menține puterea și controlul în relație. Acesta se manifestă la început în mod subtil și apoi progresează în timp prin controlarea veniturilor, interzicerea angajării, excluderea din decizii legate de bani, ș.a.

„Violenţa economică nu are neapărat legătură cu modul în care se împarte sau se gestionează bugetul unei familii sau a unui cuplu. Pin-urile, cardurile, alocaţiile, ajutorul social, pensia sunt deţinute doar de un membru iar celalălalt nu are nici măcar permisiunea de a-şi cumpăra anumite lucruri sau de a dispune de bani după cum consideră de cuviinţă. Dacă unul dintre parteneri limitează accesul la finanţe, el sau ea este cel/cea care deţine controlul. Am întâlnit cazuri în care situaţia financiară în cuplu era una peste medie şi doamna respectivă nu avea bani de un covrig. A ajuns cumva la noi şi ne spunea că banii sunt în seif, cardurile sunt la el, eu trebuie să notez pe caiet şi să las bonurile acasă pentru ce am cheltuit. Şi acesta a fost un caz fericit pentru că ea avea cât de cât acces la bani, dar am întâlnit şi cazuri în care, de exemplu, alocaţia copilului merge pe consumul de alcool sau pe anumite plăceri ale unui membru al familiei şi copilul rămâne fără un minim necesar”, a explicat psihologul Teodora Baba.

Vrei să identifici dacă te afli într-o relație nesănătoasă din punct de vedere economic? Iată câteva comportamente ale partenerului sau parteneri care să îți atragă atenția:

– Te forțează să-i dai acces la banii tăi sau la conturile tale personale

– Ia toate deciziile ce țin de casă sau finanțe fără a te include

– Îți interzice să lucrezi sau să urmezi oportunități de dezvoltare educaționale

– Îți spune mereu că are el/ea grijă de tine și nu ai de ce să vrei să muncești

– Îți interzice să folosești bunurile comune

– Refuză să plătească facturi sau să sprijine familia

– Te împiedică să obții sau să folosești cardul

– Limitează sau oprește accesul la resurse fizice de bază (mâncare, îmbrăcăminte, medicamente)

– Te face să te umilești pentru a primi o sumă infimă de bani

– Îți oferă o sumă limitată de bani lunar și are ieșiri nervoase când ai nevoie de bani pentru urgențe justificate

– Intervine în activitatea ta de lucru, job

– Te expune pe tine sau pe copii la munci grele care pot pune în pericol sănătatea voastră

– Te trage la răspundere pentru fiecare sumă de bani cheltuită, uneori degenerând în violență fizică

Dacă vă aflați într-o situație de violență există soluții și există sprijin de specialitate GRATUIT!

Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței în Familie din Târgu-Mureș oferă gratuit din anul 2003 următoarele servicii specializate și integrate:

– consiliere psihologică

– asistență socială

– consiliere juridică

– adăpostire

Centrul de Prevenire și Combatere a Violenței în Familie aparține fundației Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii(IEESR).

Date de contact: Str. Moldovei, nr. 1, cod 540493, Târgu-Mureș, județul Mureș Telefon 0265/ 255931 Fax 0265/255370 E-mail office@eeirh.org, cfvMures@yahoo.com

Rubrică realizată de Sanda VIȚELAR