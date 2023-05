INTERVIU: Dr. Tanaszi Sarolta: “Totul poate deveni realitate dacă pui suflet în ceea ce faci, dacă iubești oamenii și dacă ai curaj să fii diferit, într-un sistem destul de rigid”

Distribuie

Managerul Spitalului Municipal Sighișoara, Dr. Tanaszi Sarolta, dovedește că, dacă te implici, ești curajos, crezi că poți schimba lucrurile, totul este posibil. Spitalul sighișorean se modernizează, nu în ritmul în care și-ar dori interlocutoarea noastră, însă, cu siguranță, vizibil. Pentru managementul curajos, Dr. Tanaszi Sarolta a fost distinsă cu trofeul Mureșul Medical-Premiile Zi de Zi.

Reporter: Ați preluat managementul Spitalului Municipal Sighișoara într-un moment în care unitatea sanitară ducea o lipsă acută de resurse și de investiții. Ce investiții ați reușit să atrageți în ultimii aproape 4 ani și cu cât a crescut adresabilitatea pacienților la Spitalul Municipal Sighișoara?

Dr. Tanaszi Sarolta: Au avut loc multe schimbări începând cu anul 2019, luna decembrie, de când am preluat mandatul de manager, am trecut și prin experiența pandemiei, însă nu am renunțat la ideea de a dezvolta și dota Spitalul Municipal Sighișoara, pentru a deveni un loc cât mai accesibil pacienților și un loc îndrăgit de către angajați. În luna martie anul 2020 am devenit spital suport Covid-19, acest aspect având și beneficii, ajutându-ne să dotăm unitatea cu aparatură performantă, accesând proiecte nerambursabile, totodată am beneficiat de sponsorizări din partea unor agenți economici, fapt care ne-a ajutat să diversificăm serviciile acordate, în beneficiul pacienților. Amintesc câteva dintre dotările realizate: Computer tomograf cu 128 sliduri, care asigură posibilitatea de efectuare inclusiv de angio CT, Aparat de radiologie-grafie, Aparatură de laborator, paturi ATI, Ventilatoare, Incubatoare, Autoclave pentru sterilizare, Roboți pentru dezinfecție, Ecografe, Bronhoscop, Videolaringoscop, Generatoare electrice și alte echipamente care sprijină activitatea medicală.

O altă realizare a fost dotarea a două clădiri cu trei lifturi, prin înlocuirea a două lifturi vechi de peste 100 de ani, respectiv construirea unuia nou, proiect început încă din anul 2015, finanțat din fondurile bugetului local, o investiție care era imperios necesară pentru transportul pacienților, dar nu numai. În ceea ce privește adresabilitatea pacienților, după o perioadă de risc epidemiologic, observăm revenirea lentă la normal a situației.

Rep.: Recent, ați atras, prin PNRR, o finanțare pentru ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al spitalului”, în ce va constă, concret, acest proiect estimat la 15,73 milioane de lei?

T.S.: Dorința de a funcționa în cadrul Spitalului Municipal Sighișoara a unui ambulatoriu adecvat am avut-o încă de la începerea mandatului, clădirea există, însă necesită investiții pentru lucrări de reabilitare, reamenajare și dotare, fonduri care în sfârșit au putut fi accesate în cursul anului în curs.

Proiectul este unul amplu, incluzând și lucrări de reabilitare, ulterior urmând etapa de dotare cu echipamente performante. Prin realizarea acestui proiect ar putea funcționa cabinete de specialitate care la momentul actual sunt nefuncționale din lipsa de spațiu, gruparea cabinetelor ar permite accesibilitatea optimă pacienților și un număr de servicii medicale care să-i scutească de drumuri în alte localități, sau să efectueze investigații în mediul privat.

Pe lângă servicii medicale în specialitățile neurologie, ortopedie-traumatologie, oftalmologie, pneumologie, diabetologie, cardiologie, medicină internă, dermato – venerologie, chirurgie, urologie, obstetrică-ginecologie, planning familial, specialități funcționale și la această dată, dorim să oferim servicii și în specialități precum oncologie, reumatologie, ORL, recuperare medicală, fizioterapie, kinetoterapie, endocrinologie, într-un mediu modern, confortabil și primitor.

Rep.: O infrastructură medicală modernizată nu este suficientă dacă lipsesc resursele umane – medici, asistenți medicali, infirmieri etc.. Ce ați făcut în acest sens pentru a îmbunătăți implicit serviciile medicale acordate pacienților și a crește adresabilitatea pacienților?

T.S.: Din păcate, resursa umană, în special personalul medical mediu și auxiliar, respectiv administrativ este insuficientă, dar continuăm să scoatem la concurs posturi pentru a asigura îngrijiri medicale cât mai adecvate și să asigurăm funcționarea unității în condiții optime, fără a suprasolicita personalul. Sperăm să reușim în viitor să acoperim și acest deficit, ținând cont de bugetul care uneori creează, de asemenea, dificultăți în activitate. Avem în plan și suplimentarea medicilor specialiști în diverse specialități, ATI, Primiri urgențe, Psihiatrie, Pediatrie, Neonatologie, Oftalmologie, Pneumologie, iar după finalizarea proiectului depus pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate, vom încerca să atragem specialiști pentru a acoperi serviciile noi create.

Mă bucur că a crescut interesul tinerilor medici față de spitalul nostru și că își aduc aportul și oferă plus valoare spitalului prin activitatea lor și procedurile noi efectuate, sprijinind activitatea colegilor cu vechime în cadrul unității.

Rep.: Ce alte planuri de dezvoltare a infrastructurii medicale, respectiv de diversificare a activității medicale mai aveți?

T.S.: Planurile sunt infinite, mereu apare un gând nou, o oportunitate nouă, care ne-ar ajuta să devenim și mai buni. Dorim să accesăm fonduri pentru digitalizarea serviciilor medicale, am dori să asigurăm acces la servicii medicale care pot fi efectuate doar la distanță de peste 50 de kilometri de municipiu, cum ar fi de exemplu investigațiile RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară), totodată ar fi necesară modernizarea infrastructurii, clădirile fiind clădiri vechi, catalogate majoritatea ca monumente istorice, necesitând investiții majore în vederea îmbunătățirii calității serviciilor hoteliere, sau, de ce nu, un vis la care nu doresc să renunț este construirea unui spital nou, un spital pe care l-ar merita comunitatea, locuitorii din localitățile învecinate, inclusiv turiștii care vizitează în număr tot mai mare municipiul Sighișoara, dar nu în ultimul rând angajații noștri.

Rep.: Cum definiți un management sanitar performant?

T.S.: Sistemul de sănătate este un sistem în continuă dezvoltare, schimbare, mereu în mișcare, iar pentru a crea performanță în primul rând trebuie să crezi în forțele proprii, să crezi în fiecare angajat în parte, să identifici abilitățile angajaților, să nu renunți la țelurile mărețe și lupta pentru îndeplinirea obiectivelor. Eu continuu să cred că totul poate deveni realitate dacă pui suflet în ceea ce faci, dacă iubești oamenii și dacă ai curaj să fii diferit, într-un sistem destul de rigid.

Orice reușită, oricât de nesemnificativă ar părea, poate însemna mult pentru cei care au nevoie de noi. În acest sens, de exemplu m-am străduit să îmbunătățesc calitatea hranei oferită pacienților, doresc să schimb mentalități, atât ale pacienților, cât și ale personalului și mă bucur să observ că în ultimii doi ani s-a înțeles principiul de a asigura meniuri de spital pe placul acestora. Ne considerăm a fi un exemplu pozitiv privind reușita personalului blocului alimentar de a gândi diferit și prin a oferi performanță ca angajați într-un spital de stat.

În concluzie, astfel de rezultate mă îndeamnă să continui muncă această nobilă, totodată cred că ne oferă tuturor speranța că efortul comun oferă satisfacții atât profesionale, cât și personale.

A consemnat Ligia VORO