Dr. Szőcs Mihály, participare cu trei lucrări științifice la Congresul Mondial de ORL din Dubai

Având ca motto “Connecting Minds Creating Future for a Better Tomorow” orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite a găzduit, în luna ianuarie a acestui an, cel de-al 22-lea Congres Mondial de Otorinolaringologie care se organizează din patru în patru ani de către IFOS – Organizația Internațională a Societăților de Oto-Rino-Laringologie, organizație mondială apolitică care reprezintă aproximativ 50.000 de oto-rino-laringologi din 120 de țări membre.

Lucrări științifice apreciate

Evenimentul a avut 5.500 de participanți care au prezentat aproximaiv 1.500 de lucrări științifice, iar Dr. Szőcs Mihály, lector universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și medic primar ORL, a prezentat trei lucrări științifice la acest congres.

”Scheletul organizatoric al Congresului mondial de la Dubai a fost împărțirea Otorinolaringologiei pe subspecialități care s-au separat și s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani. La ora actuală fiecare subspecialitate a devenit atât de vastă încât un medic poate să-și dedice în totalitate cariera doar unei singure subspecialități. Astfel, avem Otologia, Audiologia, Echilibrul, Chirurgia capului și gâtului, Chirurgia plastică facială, Protezarea auditivă implantabilă, Laringologia, Foniatria, Rinologia, Medicina somnului, ORL Pediatrie. Pentru selecționarea lucrărilor ce urmau a fi prezentate la congres s-au format comitete științifice grupate pe subspecialități având ca reprezentanți personalități științifice din America, Europa, Asia, Orientul mijlociu, Australia”, a precizat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dr. Szőcs Mihály.

Potrivit acestuia, prezentarea unei lucrări științifice la un asemenea eveniment presupune ”o mare responsabilitate pentru că reprezinți o țară și pregătirea ta profesională trebuie să fie de excepție”, iar o pregătire profesională exigentă este necesară ”și pentru faptul că ședințele științifice fiind organizate pe subspecialități întrebările care ți se pun vin din partea unui auditoriu care este specializat la rândul lui în aceeași problematică pe care o dezbați la rândul tău în lucrarea pe care o prezinți.”

”Eu personal am trimis trei lucrări științifice la Congresul Mondial. Prima lucrare a fost din domeniul Otologiei, a avut titlul “Riscuri și provocări în chirugia urechii medii” și prezenta video clipuri selectate din apoximativ 310 de intervenții chirurgicale efectuate pe urechea medie. A doua lucrare din domeniul patologiei infecțioase cervicale intitulată „Fasceita cervicală necrotizantă – experiența noastră pe 14 cazuri” analiza problematica complexă a unei afecțiuni cu o mortalitate de aproximativ 60% și cu care ne confruntăm și la ora actuală în practica noastră, iar a treia lucrare din domeniul chirurgiei cervicale oncologice intitulată ”Versatilitatea lamboului de arteră supraclaviculară în reconstrucțiile capului și gâtului-experiența proprie” analiza rezultatele obținute de noi prin folosirea unei metode noi chirurgicale în tratamentul tumorilor maligne cranio-cervicale. Dacă comisia științifică apreciază că, conținutul unei lucrări este valoros atunci i se acordă o formă de prezentare care durează o oră sau mai mult, comparativ cu o prezentare obișnuită de opt minute, iar autorii respectivi devin „Speaker” sau „Faculty” ai congresului. Spre surprinderea mea comisia științifică IFOS a hotărât că oricare din cele trei lucrări merită să primească o formă de prezentare de o oră, „Keynote lecture” (Prelegere principală) sau „Workshop” (Curs de formare practică) și să o aleg pe cea care îmi convine mai mult. Eu am ales cea de a treia și mi s-a acordat un „workshop” pentru „Versatilitatea lamboului de arteră supraclaviculară”. Astfel, practic am devenit unul din “Speaker” sau „Faculty” ai congresului mondial. Celelalte două lucrări au fost acceptate spre a fi prezentate ca ePostere. Am considerat că este o mare onoare care mi se acordă. Nici unui coleg otorinolaringolog din România nu i s-a acordat această onoare. Ținând cont de amploarea și nivelul congresului mondial consider că este una din realizările mele profesionale de excepție. Workshop-ul l-am susținut la secțiunea Chirurgia Capului și gâtului alături de patru colegi americani și un coleg canadian. Pe prima pagină a prelegerii mele am prezentat imagini din Transilvania, Târgu Mureșul cu Palatul Culturii, Sala Oglinzilor, Universitatea de Medicină, Spitalul Clinic Județean de Urgență. Trebuie să recunosc că am fost mândru ca târgumureșan că am avut posibilitatea de a reprezenta mica noastră comunitate la această manifestare științifică importantă. Discuțiile purtate pe tema lucrării au fost interesante ne-am împărtășit experiența proprie în tratamentul tumorilor maligne ale capului și gâtului”, a menționat Dr. Szőcs Mihály.

Satisfacția chirurgului, bolnavul mulțumit

”Cea mai mare satisfacție pe care o are un chirurg este bolnavul mulțumit în urma tratamentului care i s-a aplicat respectiv de rezultatele acestuia. Pentru ca rezultatele să fie remarcabile și pentru a putea crește nivelul pregătirii noastre profesionale pe lângă studierea permanentă a literaturii de specialitate este foarte importantă comunicare interumană și dezvoltarea acesteia cu atât mai mult cu cât în ultimii ani asistăm la un declin din ce în ce mai evident al acesteia în toate sferele activității noastre sociale. Conferințele, congresele naționale și internaționale oferă posibilitatea de a împărtăși cu ceilalți colegi gânduri, idei, rezultate, eșecuri, inovații, soluții, rezolvări ale unor situații imprevizibile pe care nu ai posibilitatea să le întâlnești în cărți sau în practica obișnuită. Începând din 1990 de pe vremea rezidențiatului și până astăzi timp de 23 de ani am prezentat la fiecare congres și conferință din țară, dar și în țara vecină Ungaria două lucrări științifice. Din 2017 și până în 2023 am prezentat lucrări la două Congrese Mondiale și două Congrese Europene de ORL. Conținutul lucrărilor prezentate a fost axat întotdeauna pe rezultatele personale obținute și propria mea experiență profesională.”

Alex TOTH