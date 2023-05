”Săptămâna Internațională a Bibliotecarilor”, la UMFST

Distribuie

Departamentul de Relații Internaționale al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în colaborare cu Biblioteca universitară, organizează în perioada 15-19 mai 2023, prima ediție a „International Library Staff Week at George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures”.

„Săptămâna Internațională a Bibliotecarilor” oferă contextul și oportunitatea schimbului de idei, experiențe profesionale între bibliotecari din diverse țări, propunându-și să reunească cele mai bune practici din bibliotecile academice internaționale. Pornind de la rolul bibliotecilor academice în cercetare și cunoaștere, acest program este deschis tuturor categoriilor de personal din biblioteci, implicat în activitățile universităților europene. Evenimentul va reuni profesioniști din biblioteci universitare din Polonia, Slovacia, Ungaria, Georgia, cu scopul de a împărtăși experiențe și de a crea noi rețele profesionale”, se menționează pe Blogul UMFST ”George Emil Palade”.

(Redacția)