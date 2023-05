Laura Toth , noul lider USR filiala Târgu Mureș

Distribuie

Laura Toth este noul lider USR filiala Târgu Mureș, iar Adrian Giurgiu, deputat de Mureș al USR. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă în care s-a prezentat noua echipă a USR Mureș aleasă în cadrul recentelor alegeri locale, desfășurate concomiteni cu alegerile județene.

Luni, 15 mai 2023, ora 13.00 , sediul USR Mureș din Târgu Mureș, strada Aurel Filimon 2, a găzduit o conferința de presă susținută de noua echipă de conducere a USR Mureș, condusă de președintele Adrian Giurgiu, deputat de Mureș al USR.

”Am fost aleasă președinte al Filialei Târgu Mureș. Acest mandat înseamnă o onoare deosebită pentru mine și în aceeași măsură o responsabilitate absolut uriașă. Sunt tare mândră că fac parte din USR, am intrat în această organizație în anul 2019. Echipa de colegi pe care o am este formată din oameni care au știut întotdeauna să-și dovedească calitatea la locurile de muncă, în viața privată, toate aceste lucruri reflectându-se și pe planul activități lor politice. Sunt mai mult de câte o echipă. Suntem o forță care începem treptat, treptat să ne arătăm valoarea, să ne arătăm putința. Ca planuri, pe care deja le-am implementat și cu care vom continua, aș vrea să vă vorbesc puțin despre campania Door to door, respectiv ”Ușă în ușă”, campanie care se desfășoară mergând în echipe, pe teren și stând de vorbă cu cetățenii”, a declarat Laura Toth, noul președinte USR filiala Tîrgu Mureș.

60.000 de angajări

Un alt subiect dezbătut în cadrul conferinței a avut ca temă lipsa banilor necesari pentru compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale. Potrivit afirmațiilor deputatului de Mureș al USR ,Adrian Giurgiu, românii vor risca să plătească facturi mai mari, pentru că PSD, PNL și UDMR nu-și fac treaba, țara noastră nu este atractivă pentru investitori, iar alte milioane de români vor mai pleca. Într-un an și jumătate de guvernare cele trei partide au angajat un număr record de oameni la stat, 60.000 de angajări, apropiați ai partidelor de guvernare, angajați pe pile. USR a propus mai multe soluții, pe care coaliția le ignoră.

”Gaura de 30 de miliarde pe care o are momentan guvernul României, încearcă să o umple cu o ordonanță de urgență de austeritate care, în cazul mazim, acoperă 5 miliarde de lei, matematica lui Ciolacu și Ciucă”, a afirmat Adrian Giurgiu. Campania USR „Oprim jaful” vrea să scoată la lumină aceste instituții fantomă, care nu produc nimic, dar consumă foarte mulți bani publici. Pe site-ul oprimjaful.ro fiecare dintre noi putem veni cu soluții pentru soluționarea problemelor.

Program de care trebuie profitat

În perioada 24-26 mai în județul Mureș se vor putea depune proiecte pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, o șansă pentru instalarea de panouri fotovoltaice, producerea de energie electrică necesară acoperirii nevoii de consum, potrivit celor adăugate de liderul USR Mureș, sfătuind mureșenii să profite de acest lucru.

”Vom propune soluții pentru creșterea și dezvoltarea noastră, pentru a aduce România acolo unde îi este locul în Europa, și județul Mureș acolo unde îi este locul în România”, a promis la finalul conferinței Adrian Giurgiu deputat de Mureș al USR.