FOTO/VIDEO – Horațiu Suciu: Întâlnire cu localnicii din cartierul Tudor

Unul dintre candidații independenți care „concurează” în acest an pentru a ajunge la conducerea administrației locale din municipiul Târgu Mureș în postura de primar, dr. Horațiu Suciu, a început săptămâna trecută să organizeze așa numite „întâlniri cu cetățenii” din oraș în puncte cheie ale cartierelor din oraș. Vineri, 12 aprilie, medicul „și-a dat întâlnire” cu localnicii în cartierul Tudor, în Parcul Diamant.

„Dragi târgumureșeni, vă invit vineri, 12 aprilie, începând cu ora 18:30, în Parcul Diamant din cartierul Tudor. Vom discuta și vom găsi soluții! Pentru că, nu uita: doar împreună putem salva orașul!”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Potrivit candidatului independent, întâlnirile săptămânale au rorul de a crea o conexiune bazată pe adevăr, respect și încredere între politicieni și locuitori, totul pentru a „consolida o relație sănătoasă cu cei care conduc municipiul și târgumureșeni”, spune el.

Acesta a discutat cu cei prezenți despre problemele care disturbă bunul mers al lucrurilor în cartierul Tudor. S-au abordat teme precum infrastructura care lasă de dorit, plecarea tinerilor din oraș, inexistența creșelor, creșterea taxelor pentru ridicarea gunoiului și multe altele. Dr Horațiu Suciu își dorește, prin aceste întâlniri, să fie „la curent” cu problemele cu care se confruntă târgumureșenii, pentru ca, în cazul în care v-a ajunge primar al orașului, să știe punctual care sunt „durerile” cele mai mari ale locuitorilor.

Lângă „armata” de susținători a-i candidatului s-a aflat și actualul viceprimar al Primăriei municipiului Târgu Mureș, Alex Gyorgy, un adevărat „suporter” al chirurgului.

Horațiu Suciu : „Doresc să salvez inima și viața orașului nostru”

La data de 12 februarie 2024, fostul președinte al Partidului Național Liberal Târgu Mureș, consilierul local dr. Horațiu Suciu, anunța că demisionează din toate funcțiile politice pentru a candida la alegerile locale dina cest an, pentru poziția de primar al municipiului. Reputatul chirurg mureșean și-a susținut declarația de presă în fața Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

„Îmi doresc să readuc competența în Primăria orașului Târgu Mureș. Îmi doresc ca tinerii noștri să își proiecteze viitorul, cu entuziasm, și cu optimism în orașul nostru, să nu mai fie nevoiți să plece. Îmi doresc ca toate instituțiile și companiile private, publice, unitățile de învățământ, asociațiile culturale, asociațiile sportive să își poată desfășura activitatea în condiții mai bune și plusvaloarea produsului lor să vină să ne facă tuturor traiul mai bun. Alături de târgumureșeni am suportat trei ani această conducere care chiar dacă poate a fost bine intenționată nu a livrat nimic din ce a promis. O administrație incompetentă și acest lucru trebuie să se schimbe. Doresc, de asemenea, să aduc o echipă de profesioniști în Primăria Târgu Mureș și încurajez tinerii să vină alături de mine. Doresc să resuscitez inima orașului, care în acest moment este în stop cardio-respirator. Bineînțeles, chem alături de mine pe toți reprezentanții, inclusiv ai partidelor politice, care sunt conștienți și responsabili că doar așa vom putea să câștigăm. M-am sacrificat politic și profesional, acest lucru este foarte clar și voi candida în calitate de independent tocmai din acest motiv: deoarece consider că alegerea primarului nu este atributul unui partid, ci este atributul târgumureșenilor. Doresc o competiție corectă, o competiție deschisă ideilor și în ceea ce mă privește sunt deschis la acest lucru”, a declarat acesta în ziua în care și-a anunțat public candidatura.

Text&foto: Lorena PINTILIE